„Apkalbos“ grįžta: kas šiemet žengs podiumu?

Kasmet Kauno kolegijos Menų akademijos organizuojamas renginys tampa erdve, kurioje susitinka naujos idėjos, šiuolaikinės mados kryptys ir savitas jaunųjų kūrėjų požiūris į madą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Per daugelį metų „Apkalbos“ užsitarnavo svarbią vietą Lietuvos mados lauke – čia savo kūrybą pristato tiek pirmuosius žingsnius žengiantys dizaineriai, tiek autoriai, jau formuojantys savitą kūrybinį braižą. Nekonkursinis renginio formatas leidžia didžiausią dėmesį sutelkti į pačią kūrybą: asmenines temas, socialinius klausimus, konceptualias idėjas ir netikėtas medžiagų interpretacijas.
Šių metų renginyje kolekcijas pristatys 16 jaunųjų dizainerių iš Lietuvos, Latvijos ir Suomijos. Podiume atsiskleis itin platus temų spektras – nuo tapatybės, atminties ir vidinių žmogaus būsenų iki moterų patirčių, visuomenės normų, tvarumo ar šiuolaikinio santykio su technologijomis. Kolekcijose persipins brutalumas ir trapumas, nostalgija ir futurizmas, konceptualumas ir dėvimos mados estetika.
Kviečiame iš arčiau susipažinti su „Apkalbos 2026“ kolekcijomis:
1. Mados dizaino studijų programos II kurso studentų jungtinė drabužių kolekcija. Studentės: Agnė Kulbokaitė, Andrėja Apalaitytė, Aurelija Sniegė Rauckytė, Erika Lazauskaitė, Skaistė Solochinaitė
Kauno kolegija
„GYVAS PAVIRŠIUS | LIVING SURFACE“
2. Kamilė Kačinskaitė
Kauno kolegija
Drabužių kolekcija „SUVARŽYMAI/ CHAINED UP“
„Kolekcija „Suvaržymai“ skirta moterims. Tai feministinė kolekcija, atskleidžianti moterų gyvenimo patirtis ir problemas, su kuriomis joms tenka susidurti: žeminimą, naštą, negalėjimą laisvai kalbėti bei visuomenėje vyraujančius stereotipus. Ši kolekcija yra mano asmeninis pasipriešinimas nusistovėjusiai sistemai, stereotipams ir moterų suvaržymams. Moterys neturėtų būti žeminamos ar varžomos, tačiau dar prieš daugelį metų susiformavo klaidingas požiūris, jog vyrai yra pranašesnė ir stipresnė lytis. Šia kolekcija siekiu mesti iššūkį nusistovėjusiam mąstymui ir paskatinti permainas“, – pasakoja K. Kačinskaitė.
3. Paula Radavičiūtė
Vilniaus kolegija
Drabužių kolekcija „UNSCRIPTED“
„Unscripted“ – tai namų drabužių kolekcija, nagrinėjanti, kaip moters įvaizdis namų erdvėje kito nuo idealizuotos senojo Holivudo prabangos iki šiuolaikinio autentiškumo paieškų. Ji kuria kontrastą tarp kino formuoto moteriškumo vaizdinio ir šiuolaikinės moters realybės, šį skirtumą išreikšdama per medžiagas: senojo Holivudo prabangą simbolizuoja šifonas, veliūras ir plunksnos, o šiuolaikinės moters artumą sau ir komfortą – mezginiai. Kolekcija iš naujo interpretuoja šiuos elementus, pirmenybę teikdama ne vizualiniam tobulumui, bet švelnumui, jaukumui ir emociniam ryšiui. Laisvalaikio drabužių pagrindu sukurti modeliai atspindi tai, ką moterys renkasi dėvėti privačioje erdvėje, išreikšdami intymumą, pasitikėjimą ir gilesnį ryšį su savimi. „Unscripted“ tampa tyliu moteriškumo manifestu, kviečiančiu moterį būti laisvai, be lūkesčių ir iš anksto parašyto scenarijaus“, – pasakoja P. Radavičiūtė.
4. Gintarė Litvinaitė
Kauno kolegija
Drabužių kolekcija „VĖLIAU / LATER“
„Kolekcija „Vėliau“ tyrinėja prokrastinacijos temą kūrybos procese. Ji kilo iš mano pačios, kaip dizainerės, atidėliojimo, dėl nesėkmės baimės, spaudimo ir aplinkinių vertinimo. Temą atskleidžia trapumas drabužių formose, asimetrija, niūrus spalvynas ir netvarkos bei kontrolės balansas. Siluetai prailginti ir sunkūs, lyg lėtinantys judesius“, – dalijasi G. Litvinaitė.
5. Karina ir Evelina Černiauskaitės
Kauno kolegija
Drabužių kolekcija „SACHAROS ŽYDĖJIMAS / SAHARA BLOOM“
„Sahara bloom“ – tai trapumo ir ilgaamžiškumo susidūrimas. Žydėjimas čia nebe nyksta, o sustoja laike – minkštumas įgauna formą, o grožis išlieka ilgiau nei akimirką“, – sako K. ir E. Černiauskaitės.
6. Gabija Stankevičiūtė
Kauno kolegija
Drabužių kolekcija „METALO INTERLIUDAS / METAL INTERLUDE“
„Kolekcija „Metalo Interliudas“ gimė iš meilės kontrastams, siekiant sujungti šaltą metalą ir švelnius rankų darbo mezginius į harmoningą visumą. Vintažiniai stalo įrankiai čia atgimsta kaip unikalūs užsegimai ir detalės, kurios neša savyje brangius prisiminimus apie jaukias šeimos vakarienes bei namų šilumą. Šis netikėtas susijungimas suteikia mezginiams industrinio šarmo ir stabilumo, paversdamas kiekvieną įrankį ne tik puošmena, bet ir kolekcijos siela. Minimalistinė spalvų gama leidžia išryškėti metalo spindesiui, kuris drabužiams suteikia struktūros bei modernios, brutalios elegancijos. Tai kvietimas pajusti rankų darbo grožį per simbiozę, kurioje jaukus mezginys švelniai apgaubia tvirtą metalo istorijos svorį“, – pasakoja G. Stankevičiūtė.
7. Evika Muizniece
Riga Technical University Rezekne Academy (Latvija)
Drabužių kolekcija „VYDABOLSS“
Kolekcija „VYDABOLSS“ – tai perdirbtos mados ir dizainerės Evikos Muizniece sukurtų drabužių derinys. „Viskas prasidėjo nuo eskizo „VYDABOLSS“, kuris atspindi nihilistinį požiūrį į pasaulį, kartu kviesdamas pažvelgti į save iš vidaus. Idėja jungti raštais margintus gaminius su perdirbta mada yra bandymas suderinti šiuolaikines tendencijas su tvarumu ir padaryti pasaulį gražesne vieta gyventi“, – sako E. Muizniece.
8. Ugnė Černauskaitė
Kauno kolegija
Drabužių kolekcija SWALLOW
„Kolekcija „Swallow“ įkvėpta funkcionalios aprangos estetikos ir judėjimo būsenos. Ji tyrinėja žmogaus santykį su saugumu – nuolat kintančioje aplinkoje, judant ir ieškant savo vietos. Aviacijoje naudojami bomber švarkai čia tampa apsauginiu sluoksniu: praktiški ir kuriantys saugumo jausmą. Kregždė, kaip grįžimo ir saugumo simbolis, atspindi vidinį poreikį turėti prieglobstį net būnant kelyje. Kolekcija kalba apie saugumą kaip vidinę būseną, kurią žmogus nešasi su savimi“, – dalijasi U. Černiauskaitė.
9. Tėja Macijauskaitė
Kauno kolegija
Drabužių kolekcija PERFOKORTA / PUNCH CARD
„Ši kolekcija yra apie atmintį. Pasitelkdama perfokortos motyvus perteikiu, kaip įsivaizduoju atminties procesą. Kontrastingos medžiagos, kaip oda ir šilkas, simbolizuoja atminties sluoksnius. Kolekcija kviečia žiūrovą savaip interpretuoti atminties procesą“, – pasakoja T. Macijauskaitė.
10. Meda Jokubauskaitė
Kauno kolegija
Drabužių kolekcija SANDORIS / DEAL
„Kolekcija „Sandoris“ nagrinėja vestuves kaip socialinį susitarimą, kuriame meilė dažnai susipina su pareiga ir visuomenės lūkesčiais. Ji atskleidžia kontrastą tarp išorinio grožio ir vidinės emocinės įtampos, slypinčios po tradicine vestuvių estetika. Pagrindiniu motyvu tampa korsetas, simbolizuojantis suvaržymą, spaudimą ir laisvės ribojimą. Šis elementas perteikia jausmą, kai kūnas yra įrėmintas, judesiai apriboti, o viduje kaupiasi įtampa. Kolekcija kelia klausimą apie pasirinkimų laisvę santykiuose ir tai, kiek jie yra nulemti aplinkos. Tai pasakojimas apie trapų balansą tarp svajonės ir realybės, kur laisvė dažnai tampa tik iliuzija“, – pasakoja M. Jokubauskaitė.
11. Gertrūda Sokaitė
Kauno kolegija
Drabužių kolekcija JŪRATĖ
„Kolekcija įkvėpta Jūratės ir Kastyčio legendos, interpretuojant jūros, gintaro ir emocinio ryšio temas per šiuolaikinės klasikos estetiką. Joje naudojamos audinių dažymas ir audinių manipuliacija, kuriant modernias, skulptūriškas sukneles su subtiliu konceptualiu akcentu“, – dalijasi G. Sokaitė.
12. Emilija Buchovskytė
Vilniaus kolegija
Drabužių kolekcija „BLOOM IN ROT“
„Bloom in Rot“ kolekcija tyrinėja pelėsį kaip psichologinių būsenų metaforą, simbolizuojančią tylų vidinį irimą ir neišvengiamą asmenybės transformaciją. Drabužiai čia tampa kūno tęsiniu, kur įvairūs audiniai bei sluoksniavimasis atspindi atminties svorį ir pamažu yrančią žmogaus struktūrą. Sąmoningai pasirinkta šviesi spalvų paletė paneigia destrukciją ir leidžia įžvelgti biologinį procesą kaip natūralų, netgi estetišką perėjimą į naują būvį. Siluetų kaita nuo konstruktyvių formų iki sudraskytų paviršių žymi momentą, kai sena forma turi galutinai suirti, kad atsirastų erdvės gijimui. Tai pasakojimas apie žmogų tarp skilimo ir atsinaujinimo – apie kūną, kuris byra tam, kad galėtų evoliucionuoti“, – pasakoja E. Buchovskytė.
13. Venla Vihersalo, Myrsky Matero
Savonia University of Applied Sciences (Suomija)
Drabužių kolekcija „THE ROMANCE OF URBAN DECAY / MIESTO IRIMO ROMANTIKA“
„Mus įkvėpė Kauno architektūra – seni pastatai ir pamažu yrantys jų fasadai. Destrukcijoje slypi kažkas labai žavaus ir estetiško. Ši idėja siejasi su suomių sąvokomis „rappioromantiikka“ ir „ruman kaunis“, kurios apibūdina grožio ieškojimą ir romantizavimą irime, netobulume, melancholijoje ir chaose“, – pasakoja kolekcijos autoriai.
14. Elzė Naturjevaitė
Vilniaus kolegija
Drabužių kolekcija „PALIMPSESTAS / PALIMPSEST“
„Palimpsesto idėja kolekcijoje atsiskleidžia kaip tapatybės ir atminties perrašymo metafora, kurioje ankstesni sluoksniai niekada visiškai neišnyksta. Istoriškai palimpsestai liudija ne tik medžiagos taupymą, bet ir žinių kontrolę – senieji tekstai buvo naikinami, siekiant įtvirtinti naują, ideologiškai priimtiną naratyvą. Ši įtampa tarp ištrynimo ir išlikimo atsispindi ir kolekcijoje, kur praeities ženklai transformuojami, bet neišvengiamai išlieka. Brutalizmo formos čia tampa slopintos istorijos simboliu, o lelijos motyvas – jos perrašymo ir atgimimo ženklu. Taip kuriamas vizualinis pasakojimas apie atmintį, galią ir nuolatinį tapatybės konstravimą“, – sako E. Naturjevaitė.
15. Lina Grubliauskaitė
Kauno kolegija
Drabužių kolekcija „PRISILIESK / TOUCH“
„Mes gimstame ieškodami šilumos, prisilietimo ir artumo. Laikui bėgant išmokstame saugotis – užsiauginame nematomus šarvus. Artumas tolsta, o prisilietimas tampa vis retesnis. Tarp žmonių lieka tik atstumas ir tylus ilgesys jausti – tai prisilietimo nykimas skaitmeniniame amžiuje“, – dalijasi L. Grubliauskaitė.
16. Lukas Svirplys
Vilniaus Universiteto Menų terapijos magistro studentas
Drabužių kolekcija „patys kaLTi / our own guiLT“
„Tai – meninė, eksperimentinė ir socialinė mados kolekcija, nagrinėjanti, kaip neišspręstos žmogaus teisių problemos įkalina žmogų visuomenėje. Ji kelia klausimus apie kaltę: kuo skiriasi kaltė, susijusi su nusikaltimu, nuo kaltės, kurią primeta visuomenė dėl prigimtinės tapatybės, pasirinkimų, socialinių normų, neišspręstų žmogaus teisės klausimų? Drabužiai čia tampa ne tik kūno danga, bet ir politine forma, emociniu dokumentu, (ne)laisvės simboliais. Kolekciją veža ADMITA, Finansuoja Lietuvos Kultūros taryba“, – sako L. Svirplys.
Jaunųjų dizainerių kūrybinį polėkį šiemet lydės ir prie renginio prisidedantys partneriai – „Deimantės modelių agentūra“, „ECM“, „Baltic Model Management“, „Duo Management“, „Nefer models“, „Catwalk“ modelių agentūros, grožio industrijos atstovai „KIGSA“, „Cascada akademija“, „Cascada profesional“, „Make Up Atelier“ bei renginio rėmėjai „Spalvotos kojinės“, kurių palaikymas leidžia „Apkalboms“ išlikti gyvu, nuolat augančiu jaunųjų talentų mados festivaliu.