Grožio salono atidaryme – žinomi žmonės: atvyko ir retai matoma R. Šilansko žmona

Vilkaviškyje duris atvėręs naujas grožio salonas „Elvija Beauty“ savo atidarymui pasirinko ne tradicinį juostelės kirpimą, o diskusiją būtent apie tai, kaip keitėsi moterų požiūris į grožį – nuo naminių eksperimentų iki mokslo ir technologijų paremtų procedūrų.
Humoristo Raimondas Šilanskas žmona, gydytoja Aušra Šilanskienė sako, kad natūralių priemonių yra išbandžiusi ne vieną, tačiau šiandien tam dažniausiai pritrūksta laiko.
„Braškės, agurkai ant veido – taip, būdavo. Dar prisimenu žemuoges – renkant jas miške, uogomis išsitepdavau kaktą ir skruostus – atrodydavo, kad jos skaistina odą ir veikia kaip švelnus šveitiklis. O dabar – paakių kremas, veido kremas, serumai, kremai su liposomomis. Tiesiog renkuosi tai, kas veikia“, – šypsosi pašnekovė.
Buvusi laidos „TV Pagalba“ žvaigždė ir numerologė Monika Ostrenkova prisimena, kad kadaise tarp moterų itin populiarūs buvo naminiai šaldyti žolelių ar žaliosios arbatos kubeliai.
„Alaviją šaldydavome, žalią arbatą. Ryte jų ledukais trindavome veidą kaip toniku. Dar prisimenu ricinų aliejų blakstienoms. Kažkada buvo madinga svogūnų nuoviru stiprinti plaukus. Tokių ritualų žinojome daug. Vieno iš jų nepamiršau – nagų odeles iki šiol tepu kokybišku alyvuogių aliejumi“, – pasakoja ji.
Sertifikuota plaukų sveikatinimo meistrė ir šokių festivalių organizatoriaus Sauliaus Skambino mylimoji Živilė Barzdaitytė atvirauja, kad ilgą laiką natūralios priemonės buvo jos kasdienybės dalis.
„Agurkų kaukės būdavo mano mėgstamiausios. Taip pat mėgdavau kūno įvyniojimus su kavos tirščiais ir medumi – išsitepdavau kojas, šlaunis, užsivyniodavau plėvele. Atrodė, kad oda tampa švelnesnė. Dabar jau mažiau laiko namuose eksperimentuoti, todėl grožį patikiu specialistams – lankausi masažuose, procedūrose“, – sako ji.
Po vienu stogu
Pasak „Elvija Beauty“ salono grožio specialistų, kai kurios naminės priemonės išties turi poveikį, bet, deja, trumpalaikį. Pavyzdžiui, anot jų, agurkų riekelės dėl drėgmės ir vėsinimo gali laikinai sumažinti paburkimą paakių srityje, tačiau jos nesprendžia gilesnių odos problemų. Citrinų rūgštis gali trumpam pašviesinti nagus, o natūralus jogurtas padėti
sudrėkinti odą. Vis dėlto specialistai primena – natūralios priemonės ne visiems tinka, o jautresnę odą gali ir sudirginti.
Aktorė Rita Sekmokienė renginio metu humoristiniu etiudu atkūrė bene visoms moterims pažįstamas grožio scenas: agurkus ant akių, kefyro kaukes, namuose maišomus mišinius. Pasak jos, šie ritualai kelia nostalgiją, tačiau šiandien moterys turi daugiau pasirinkimų.
„Grožis turi gyventi grožio salone, o ne virtuvėje. Natūralių produktų poveikis dažniausiai yra tarsi trumpa akimirka, o šiuolaikinė kosmetologija siūlo sprendimus, kuriuos kūrė mokslininkai, tyrėjai, specialistai“, – renginyje kalbėjo aktorė.
Naujai atsidariusiame salone „Elvija Beauty“ profesionalumas ir technologijos simboliškai buvo susieti su menininko Liutauro Šuto kurtu asambliažu, atspindinčiu grožio sampratos kaitą – nuo buitinių ritualų iki modernių sprendimų.
„Moterys visada ieškojo būdų puoselėti grožį. Kurdama „Elvija Beauty“ norėjau vietos, kurioje susitiktų rūpestis žmogumi, specialistų žinios ir modernios technologijos. Tikime, kad grožis šiandien prasideda ne nuo atsitiktinių eksperimentų, o nuo profesionalumo“, – sako salono įkūrėja Elvija Liūtaitė.
Naujasis „Elvija Beauty“ Vilkaviškyje kurtas kaip vieta, kurioje po vienu stogu susitinka skirtingų sričių grožio specialistai. Čia atliekamos kūno bei veido procedūros, permanentinis makiažas, blakstienų ir antakių laminavimas, manikiūras ir pedikiūras, kosmetologinės procedūros bei vyrų kirpimo paslaugos. Salone dirba kelios nagų specialistės, kosmetologė, PMU meistrė ir barberė. Vienas iš salono išskirtinumų – aparatinės kūno ir veido procedūros, atliekamos pažangiuoju aparatu naudojant profesionalią itališką kosmetiką.
„Anksčiau moterys gražinosi tuo, ką rasdavo namuose – agurkais, medumi, žolelėmis ar aliejais. Tai buvo natūralu ir suprantama. Tačiau šiandien turime daugiau žinių, technologijų ir galimybių pasirūpinti savimi profesionaliai. Norėjosi sukurti vietą, kurioje moteris galėtų rasti ilgalaikį rezultatą. Man atrodo, grožis šiandien jau yra ne atsitiktinis eksperimentas virtuvėje, o sąmoninga investicija į save“, – sako E. Liūtaitė.
Pasveikinti salono įkūrėją su jai svarbiu įvykiu atvyko ir žinomi vyrai – šokių festivalių organizatorius Saulius Skambinas, prodiuseris Gediminas Juodeika, plaukų stilistas Karolis Murauskas.
