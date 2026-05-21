ŽmonėsStilius

Sostinėje – itin laukiamo baleto premjera: pritraukė būrį žinomų žmonių

2026 m. gegužės 21 d. 20:44
Ketvirtadienio vakarą šokio meno mylėtojai rinkosi į itin laukiamo klasikinio baleto „Pakita“ premjerą Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (LNOBT), rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (73)
Sevilija, devyniolikto amžiaus vidurys, triukšminga miesto šventė, į kurią atvyksta Ispanijos ir Prancūzijos valdovės. Ir – netikėta meilės istorija, gimstanti šių įvykių paraštėse.
Tačiau baletuose meilė – visada svarbiausia. Todėl pagrindiniai veikėjai Pakita ir Liusjenas, įveikę juos skiriančius luomų barjerus, galiausiai švenčia Grand pas classique pasirodymu papuoštas savo vestuves.
Spalvingą ir dinamišką baletą LNOBT scenai sukūrė garsus prancūzų choreografas Manuelis Legris, libreto autorius ir dramaturgas Jeanas Francois Vazelle, muzikos vadovė ir dirigentė Maria Seletskaja, scenografijos ir kostiumų dailininkas Jean-Marcas Puissant‘as, šviesų dailininkas Jacques‘as Giovanangeli.

M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę

Pirmąjį premjeros vakarą scenoje pagrindinius „Pakitos“ veikėjus įkūnijo Olesia Šaitanova ir Jonas Laucius, penktadienio spektaklyje juos keičia Kristina Gudžiūnaitė ir Edvinas Jakonis.
Šalia didelio būrio LNOBT baleto artistų, premjeroje dalyvauja ir 24 jaunieji šokėjai iš Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos.
Susiję straipsniai
Į mėlynos elegancijos ir vanile kvepiantį vakarą atvyko būrys žinomų svečių

Į mėlynos elegancijos ir vanile kvepiantį vakarą atvyko būrys žinomų svečių

Į Kanų kino festivalio atidarymą plūdo pasaulio grietinėlė: gerbėjai susirūpino dėl Demi Moore išvaizdos

Į Kanų kino festivalio atidarymą plūdo pasaulio grietinėlė: gerbėjai susirūpino dėl Demi Moore išvaizdos

Londone praūžė prestižiniai BAFTA televizijos apdovanojimai: ant kilimo – išsipuošęs pasaulio elitas

Londone praūžė prestižiniai BAFTA televizijos apdovanojimai: ant kilimo – išsipuošęs pasaulio elitas

„Pakitos“ spektakliai teatre bus rodomi iki gegužės 30 dienos. Klasikinio baleto pastatymas į sceną sugrįš ir prieškalėdiniu laikotarpiu – gruodžio 11–18 dienomis.
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (LNOBT)premjeraBaletas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.