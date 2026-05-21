Sostinėje – itin laukiamo baleto premjera: pritraukė būrį žinomų žmonių

Sevilija, devyniolikto amžiaus vidurys, triukšminga miesto šventė, į kurią atvyksta Ispanijos ir Prancūzijos valdovės. Ir – netikėta meilės istorija, gimstanti šių įvykių paraštėse.
Tačiau baletuose meilė – visada svarbiausia. Todėl pagrindiniai veikėjai Pakita ir Liusjenas, įveikę juos skiriančius luomų barjerus, galiausiai švenčia Grand pas classique pasirodymu papuoštas savo vestuves.
Spalvingą ir dinamišką baletą LNOBT scenai sukūrė garsus prancūzų choreografas Manuelis Legris, libreto autorius ir dramaturgas Jeanas Francois Vazelle, muzikos vadovė ir dirigentė Maria Seletskaja, scenografijos ir kostiumų dailininkas Jean-Marcas Puissant‘as, šviesų dailininkas Jacques‘as Giovanangeli.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
Pirmąjį premjeros vakarą scenoje pagrindinius „Pakitos“ veikėjus įkūnijo Olesia Šaitanova ir Jonas Laucius, penktadienio spektaklyje juos keičia Kristina Gudžiūnaitė ir Edvinas Jakonis.
Šalia didelio būrio LNOBT baleto artistų, premjeroje dalyvauja ir 24 jaunieji šokėjai iš Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos.
„Pakitos“ spektakliai teatre bus rodomi iki gegužės 30 dienos. Klasikinio baleto pastatymas į sceną sugrįš ir prieškalėdiniu laikotarpiu – gruodžio 11–18 dienomis.