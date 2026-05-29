Išsipuošę vilniečiai ir miesto svečiai rinkosi į ypatingą renginį

Nors oras nelepino, šventė vyko jaukioje ir specialiai šiam renginiui išpuoštoje viešbučio restorano lauko terasoje. Viešbučio vadovė Lina Pariokienė padėkojo susirinkusiems ir pasakė sveikinimo kalbą.
Šventinę vakaro nuotaiką kūrė didžėjaus muzika bei jausmingas žinomos atlikėjos Paulos Valentaitės pasirodymas. Vakaro svečiai smagiai leido laiką, vaišinosi ir draugiškai aptarinėjo miesto naujienas.
Ištikimas šio viešbučio bičiulis ir ambasadorius, nuolat po pasaulį keliaujantis Ž. Grigaitis pasidžiaugė, kad Vilnius kasmet gražėja ir stiebiasi į viršų. „Tokių energingų, ambicingų ir rezultato siekiančių žmonių, kaip šio viešbučio vadovė Lina, dėka auga ne tik atskiri objektai, bet ir pats Vilnius. Vis daugiau vietų šiame mieste tampa puikiomis erdvėmis, kuriose galima smagiai leisti laiką su draugais ar svečiais iš užsienio.
Pats daug keliauju, taip pat daug sulaukiu svečių iš užsienio, todėl nuolat ieškau vietų, kuriose būtų jauku ir gera leisti laiką. Sveikinu, kad šis viešbutis ir jo restoranas tapo madinga ir jaukia Vilniaus miesto vieta“, – sakė verslo konsultantas, „Courtyard by Marriott“ viešbučių tinklo ambasadorius.
Vakaro metu svečiams-partneriams, VIP klientams bei ištikimiems viešbučio bičiuliams pristatytas atsinaujinęs kavos pertraukėlių konceptas „Four Elements“, įkvėptas keturių gamtos elementų – Žemės, Vandens, Oro ir Ugnies. Šią naujieną atspindėjo ir specialiai šiam vakarui parengtos „Easy Hose“ ir „Sigis decor“ studijos dekoracijos.
„Kiekviena kavos pertraukėlė sukurta kaip atskira patirtis – nuo skonių ir ingredientų iki pateikimo bei atmosferos. Naujasis konceptas gimė siekiant konferencijų ir verslo renginių maitinimą paversti ne tik funkcionaliu, bet ir unikaliu, įtraukiančiu potyriu, leidžiančiu svečiams atsikvėpti bei pasisemti energijos“, – sakė viešbučio vadovė L. Pariokienė.
Šiemet restoranas daug dėmesio skyrė ne tik meniu atnaujinimui, bet ir bendrai svečių patirčiai. „Šį sezoną norėjome daugiau lengvumo, sezoniškumo ir maisto, kuris turėtų savo istoriją. Atnaujinome tiek „à la carte“, tiek dienos pietų meniu – atsirado daugiau šviežių vietinių ingredientų, vasariškų derinių, o dalis patiekalų tapo pritaikyti dalijimuisi“, – naujienomis džiaugėsi Maisto ir gėrimų padalinio bei restorano „Solt Dining“ vadovas Gintaras Papreckis.