Nauja Egidijaus Rainio kolekcija pritraukė būrį mados entuziastų: tarp jų – ir žinomi žmonės

Į renginį atvyko būrys mados entuziastų, tarp jų - ir Ignas Krupavičius su žmona, Rūta Mikelkevičiūtė, Vaida Gudo, Ineta Stasiulytė, Gintarė Gurevičiūtė, Viktorija Mauručaitė ir kiti.
Naujausioje E. Rainio kolekcijoje vyrauja monochrominė estetika, kontrastų žaismas ir išraiškingi siluetai, atskleidžiantys dizaineriui būdingą braižą.
Kolekcijos epicentre – skulptūriškos apimtys, ryškiai išformuotas liemuo, sluoksniuotos tekstūros ir couture dvasia alsuojantys siluetai.
Juoda spalva šioje kolekcijoje tampa ne tik klasikos simboliu, bet ir emocine platforma, kurioje atsiskleidžia audinių faktūra, konstrukcijų precizika ir moters charakteris.
Tarp minimalistinių juodų modelių netikėtai įsiterpia sodrūs raudonos, baltos ir fuksijos akcentai, kuriantys stiprų vizualinį kontrastą.
„Ši kolekcija – apie moterį, kuri nebijo būti matoma. Apie vidinę stiprybę, eleganciją ir savitą dramatizmą. Mada man – emocija ir scena, kurioje drabužis tampa charakterio tęsiniu“, – dar prieš renginį sakė E. Rainys.
Naujojoje kolekcijoje galima įžvelgti aliuzijų į XX a. aukštąją madą, sceninį kostiumą, avangardinę estetiką. Tačiau visi modeliai interpretuojami šiuolaikiškai, išlaikant moteriškumą, komfortą ir išskirtinį dėmesį siluetui.
Kolekcijoje dominuoja rankų darbo detalės, dekoratyviniai elementai ir dramatiškos proporcijos, kurios kiekvienam modeliui suteikia išskirtinumą.
E. Rainio 2026–2027 metų rudens ir žiemos kolekcija žymi naują kūrybinį etapą dizainerio darbuose – brandesnį, drąsesnį ir dar labiau orientuotą į emocinį poveikį.
„Tai mada, kuri ne tik puošia, bet ir kuria nuotaiką, pasakojimą ir sceninę atmosferą“, – pridūrė kūrėjas.
