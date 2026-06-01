Vestuvinių suknelių kūrėja Raimonda Silė pristatė naują kolekciją

„Naujausioje kolekcijoje man buvo svarbiausia ne tik sukurti suknelę, bet ir išreikšti būseną. Norėjosi moteriai suteikti ramybės, lengvumo ir vidinės stiprybės jausmą“, – savo naujausios kolekcijos idėją atskleidžia žinoma dizainerė Raimonda Silė. Pasak drabužių kūrėjos, šiandien nuotaka nebenori „vaidinti“ nuotakos – ji nori būti savimi, tik pačia gražiausia savo versija.
Naujausioje šiaulietės kolekcijoje vyrauja švarūs, prie kūno linijų priglundantys siluetai, moderni drabužio konstrukcija, lengvai krentantys audiniai. Visas kolekcijos sukneles apjungia dekoratyvios raištelių varstymo detalės. Taip kuriama stilistiškai ir konstrukciškai vientisa suknelių kolekcija. Spalvinėje paletėje dominuoja pieno baltumo atspalvis, kuris tinka beveik visiems nuotakų odos tipams.
„Man visuomet yra svarbu, kad prabanga nešauktų, o būtų jaučiama“, – pabrėžia autorė.
A. Martinėnas-Vudis – apie gyvenimą Ispanijoje ir numestus beveik 30 kg
Kiekviena nuotaka atsineša savą istoriją
Šiaulietė dizainerė sako visuomet stebi pasaulines tendencijas, mados kryptis, tačiau niekada jomis aklai nesekanti. Kūrėjai svarbiausia – moteris ir emocija, o ne trumpalaikis mados efektas.
Susiję straipsniai
„Tendencijos gali įkvėpti, bet jos negali diktuoti kūrybos. Man regis, kad tikrasis stilius prasideda tuomet, kai drabužis turi ilgaamžiškumo pojūtį. Vestuvinė suknelė po daugelio metų nuotraukose vis dar turi atrodyti gražiai ir jautriai, o ne priminti konkretaus sezono madą“, – įsitikinus R. Silė.
Dizainerė kuria moteriai, kuri vertina estetiką, kokybę ir autentiškumą. Jai nereikia perspausto blizgesio ar dirbtinio efekto. Ji nori jaustis elegantiškai, moteriškai ir laisvai. „Man labai svarbu išgirsti pačią moterį – jos charakterį, laikyseną, net tylą... Neretai suknelė gimsta ne nuo eskizo, o nuo mudviejų su kliente pokalbio. Nes kiekviena nuotaka atsineša savą istoriją, ir suknelė turi jos neužgožti, o tik subtiliai pabrėžti“, – apie kūrybinį procesą pasakoja Raimonda.
Balansas tarp estetikos ir jausmo
Mados srityje R. Silė dirba jau bene du dešimtmečius. Ar dizainerė galėtų palyginti: kokia nuotaka yra šiandien ir kokia ji buvo tuomet, dar pirmaisiais jos kūrybos metais? Kokie pagrindiniai skirtumai? „Didžiausias skirtumas – šiandieninė nuotaka daug geriau pažįsta save. Anksčiau dažnai buvo svarbu tarsi „atitikti nuotakos įvaizdį“, egzistavo daugiau taisyklių, tradicinių lūkesčių. Šiandien moterys drąsesnės, laisvesnės, jos renkasi tai, kas artima jų asmenybei. Pasikeitė ir požiūris į pačią šventę. Dabar daug daugiau jautrumo detalėms, atmosferai, tikrumui. Nuotaka nebenori būti persirengusi princese – ji nori jaustis savimi. Ir man tai labai graži transformacija.
Taip pat labai pasikeitė informacijos kiekis. Šiandien nuotaka ateina išprususi, daug mačiusi, įkvėpta pasaulio mados, tačiau kartu jai tampa vis svarbesnis individualumas“, – neabejoja pašnekovė.
Kūryboje Raimondą bene labiausiai įkvepia pati moteris ir jos emocija. Taip pat architektūra, menas, kelionės, gamtos šviesa, audinių kritimas, net tylios kasdienybės akimirkos. Įkvėpimas neretai ateina ne iš triukšmo, o iš jautraus stebėjimo. Autorei itin svarbus ir santykis su medžiaga – kartais audinys pats padiktuoja formą. Kūryboje R. Silei visuomet norisi atrasti balansą tarp estetikos ir jausmo.
Kokie būtų trys pagrindiniai dizainerės patarimai nuotakai renkantis savo vestuvinę suknelę? „Visų pirma, nesivaikykite tendencijų – ieškokite savęs. Gražiausiai atrodo ne madingiausia, o tikriausia suknelė. Klausykite savo savijautos. Jei su suknele galite laisvai kvėpuoti, judėti ir šypsotis sau veidrodyje – tai labai geras ženklas. Rinkitės ne tik akimis, bet ir jausmu. Vestuvinė suknelė turi ne „užgožti“ moterį, o leisti jai švytėti“, – patarimais pasidalino Raimonda.
Dizainerė primena, jog jei biudžetas neleidžia įsigyti kokybiškai rankomis meniškai dekoruoto rūbo, nesirinkite pigiais blizgučiais gausiai puoštų suknelių. Tokiu atveju galioja sena gera taisyklė: mažiau yra daugiau.
KolekcijaSuknelėsvestuvinė suknelė
Rodyti daugiau žymių