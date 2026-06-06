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„Nebulossa“ atvyko į Vilnių: „Lithuanian Pride“ išvakarėse – šventinis priėmimas Prancūzijos ambasadorės rezidencijoje

2026 m. birželio 6 d. 10:40
Penktadienio vakarą, „Lithuanian Pride“ eitynių „Už lygybę!“ išvakarėse, Prancūzijos ambasadorės rezidencijoje Vilniuje surengtas iškilmingas priėmimas, subūręs LGBTQ+ bendruomenės narius, diplomatinio korpuso atstovus, žmogaus teisių gynėjus, festivalio partnerius ir rėmėjus, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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Prancūzijos ambasadorės Lietuvoje J. E. Lucie Stepanyan kvietimu svečiai susirinko paminėti artėjančias „Lithuanian Pride“ eitynes „Už lygybę!“ ir išreikšti paramą žmogaus teisėms, lygybei bei įvairovei.
Vakaro metu netrūko muzikos ir šventinės nuotaikos. Prancūziškos muzikos atmosferą kūrė atlikėjos Catherine D'Oex (Šveicarija) ir LaDiva Live (Belgija).
Tarp garbingų svečių buvo galima sutikti ir pagrindines šeštadienio koncerto Kalnų parke žvaigždes – Ispanijos grupės „Nebulossa“ narius.

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Priėmimas tapo simboliniu solidarumo vakaru prieš svarbiausią metų LGBTQ+ bendruomenės renginį Lietuvoje. Susirinkusieji pabrėžė žmogaus teisių, įtraukties ir visuomenės atvirumo svarbą, o vakaras buvo pažymėtas bendrystės ir palaikymo nuotaika.
Jau šeštadienį Vilniuje vyks „Lithuanian Pride“ eitynės „Už lygybę!“, po kurių dalyvių lauks koncertas Kalnų parke su Lietuvos ir užsienio atlikėjais ir Ispanijos „Eurovizijos“ dainų konkurso žvaigždėmis „Nebulossa“.
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