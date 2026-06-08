Holivudo užkulisius mačiusi lietuvė prabilo apie tai, ko moterims šiandien trūksta labiausiai

Tačiau vis dažniau pripažįsta vieną dalyką – savo pačios norus ji atideda „kai liks laiko“. O laiko sau dažniausiai nelieka.
Moterys turi slaptų neišsipildžiusių svajonių
„Super moterys pasirūpina visais, išskyrus savimi. Galbūt todėl daugelis moterų turi mažų, neišsipildžiusių svajonių sąrašą. Vakaras be pareigų ir atsakomybių. Graži suknelė. Nauja rankinė. Makiažas ir šukuosena. Naujas įvaizdis. Profesionali fotosesija. Atpalaiduojantis masažas. Individuali treniruotė.
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Kelios valandos, kai nereikia niekur skubėti ir niekam nieko įrodinėti. Tiesiog laikas sau tokių pat stiprių moterų draugijoje“, – pastebėjimais dalijasi lietuvė kūrėja Svajūnė Banuškevičienė, daugiau nei dešimtmetį dirbanti grožio srityje: nuo televizijos projektų ir kino filmų iki bendradarbiavimo su garsiais mados kūrėjais ir Holivudo aktoriais.
Didžiausia prabanga – laikas sau
„Kartais didžiausia prabanga yra kelių valandų pasimatymas su savimi. Ne nuolatinis bėgimas ir rūpestis kitais. Sustoti ir viską pamiršti. Išpildyti savo slapčiausias svajones ir bent vieną vakarą tapti karaliene. Išlipti iš kasdienio vaidmens. Tapti ta, kuri drąsiai žengs raudonu kilimu. Išmoks makiažo paslapčių. Išdrįs pozuoti profesionaliam fotografui“, – savo mintimis apie kilusią idėją, kaip padrąsinti moteris išpildyti savo svajones ir išbandyti naujas patirtis, dalinasi grožio meistrė Svajūnė, studijos „Svlines“ įkūrėja.
Būsimas vakaras Trakuose kuriamas kaip patirtis, kurioje susijungs tai, apie ką moterys dažnai svajoja, bet retai sau leidžia. Kelias valandas trunkanti kelionė laivu, šilto vasaros vakaro atmosfera, muzika, gardūs užkandžiai, profesionali makiažo pamoka, fotosesija ir filmavimas, leidžiantys bent trumpam atsidurti dėmesio centre, kvepalų degustacija.
Mokys pasitikėti savimi kasdien
Pasak S. Banuškevičienės, daugelis moterų kasdien dažosi, tačiau ne visos iš tiesų moka pasidaryti makiažą. Ne tokį, kuris gražiai atrodo socialiniuose tinkluose ar ant podiumo, o tokį, kuris padeda pasitikėti savimi kiekvieną dieną.
Todėl viena vakaro dalių bus skirta būtent praktiniams grožio patarimams ir sprendimams, kuriuos galima pritaikyti realiame gyvenime.
Tačiau tai – tik dalis vakaro istorijos. Dalyvių laukia ir slaptas svečias, dovanos, staigmenos bei gyvai kuriama vasariška atmosfera ant vandens, kuriai ritmą diktuos didžėjaus muzika.
Gebėjimas mėgautis akimirka
„Pastaraisiais metais visame pasaulyje populiarėja vadinamoji „soft life“ filosofija – idėja, kad gyvenimo kokybę kuria ne tik pasiekimai, bet ir gebėjimas mėgautis akimirka. Panašu, kad ši tendencija vis labiau pasiekia ir Lietuvą“, – pastebi grožio ekspertė, kūrėja.
Ji primena tai, ką daugelis moterų seniai žino, bet dažnai pamiršta: kartais didžiausia prabanga yra ne naujas pirkinys ar dar vienas pasiekimas, o gebėjimas rasti laiko sau.
Renginio sumanytoja, visažistė S. Banuškevičienė, dirbusi tarptautiniuose projektuose ir mačiusi tiek Holivudo žvaigždžių spindesį, tiek jo užkulisius, sako pastebėjusi vieną bendrą dalyką: nesvarbu, kokioje pasaulio vietoje gyvena moteris, ji nori jaustis matoma. Ne tobula. Ne ideali. Tiesiog matoma. Bent vieną vakarą.
„Kartais moteriai reikia ne dar vieno filtro, o priminimo, kad ji gali jaustis graži ir gyva be pastangų kažkam kažką įrodyti“, – sako organizatorė, studijos „Svlines“ įkūrėja Svajūnė Banuškevičienė.
Kelias valandas trunkanti kelionė laivu, šilto vasaros vakaro atmosfera, muzika, gardūs užkandžiai, profesionali makiažo pamoka, fotosesija ir filmavimas, leidžiantys bent trumpam atsidurti dėmesio centre, kvepalų degustacija.
Registracija į renginį laive, kur moterų lauks makiažo pamoka, fotosesija, kvepalų degustacija, loterija, slaptas svečias, rėmėjų dovanos (Alfa Steps (https://www.facebook.com/AlfaSteps) pokyčių treniruotės, šveicariški maisto papildai SwissOvit (https://www.facebook.com/people/SwissOvit-vitaminai-Lietuva/61553087442520/) , vitaminai ir kolagenas Bioguto (https://www.instagram.com/bioguto) ir kitos staigmenos: https://www.facebook.com/events/trakai-lithuania/makia%C5%BEo-vakar%C4%97lis-laive-trakuose/2223167701776215/
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