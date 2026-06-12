Išskirtiniame renginyje pristatytas pirmasis tokio žurnalo pristatymas: rinkosi išsipustę svečiai

Šventė vyko vienoje įspūdingiausių Latvijos sostinės vietų – istoriniuose „Benjamiņa House“ rūmuose, kurių sienos mena Baltijos šalių žurnalistikos istorijos kūrimą. Interjeru, aksominiais baldais ir didingais ąžuoliniais laiptais išsiskirianti vieta, šiandien prabangus viešbutis, kadaise priklausė Emilijai Benjamiņai – „Latvijos spaudos karalienei“, žiniasklaidos verslininkei ir vienai pirmųjų savo laikmečio stiliaus ikonų.
Svečių atvykimą lydėjo sodrūs violončelės garsai – subtili duoklė šio istorinio pastato paveldui. Profesionalus violončelininkas Mareks Radzevičs instrumentą į rankas pirmą kartą paėmė būdamas vos penkerių metų, o per savo karjerą yra išleidęs tris albumus ir dalyvavęs daugybėje muzikinių projektų Latvijoje bei už jos ribų. Atrinkti VIP svečiai į renginį atvyko „Range Rover“ automobiliu.
Ši partnerystė pasirinkta neatsitiktinai – ją vienija laikui nepavaldus dizainas, inovacijos ir išskirtinis meistriškumas. „Didžiuojamės galėdami dalyvauti šioje kelionėje kartu su prekės ženklu, puoselėjančiu tas pačias vertybes“, – sakė „JLR Baltic“ rinkodaros vadovė Julija Valiulienė.
Renginį pradėjo „ELLE Baltic“ komandos sveikinimo kalbos. Žurnalo vairą laiko net trys vyriausiosios redaktorės: „ELLE Baltic“ vyriausioji redaktorė Ginta Kubiliūtė, „ELLE Baltic Latvia“ vyriausioji redaktorė Līga Zemture ir „ELLE Baltic Estonia“ vyriausioji redaktorė Carmen Kass.
„Baltijos šalims niekada netrūko talentų. Mums reikia drąsos mąstyti plačiau, veikti išvien ir būti matomiems tarptautinėje erdvėje. „ELLE Baltic“ buvo sukurtas tam, kad taptų bendru mūsų balsu“, – sakė „ELLE Baltic“ generalinis direktorius Tadas Bruzgulis.
„Kai pradėjome kurti „ELLE Baltic“ viziją, negalvojome apie dar vieno žurnalo leidybą. Galvojome apie balsą – balsą, kuris kalbėtų moterims Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, kurias vienija ambicijos, kūrybiškumas ir šiuolaikiškas požiūris į pasaulį. „ELLE Baltic“ skirtas moterims, kurios kuria verslus, puoselėja kultūrą, augina šeimas, vadovauja industrijoms ir svajoja drąsiau nei bet kada anksčiau“, – pridūrė „ELLE Baltic“ vyriausioji redaktorė Ginta Kubiliūtė.
Svarbiausio Baltijos šalių mados žurnalo pristatymas neapsiėjo ir be grožio akcentų. Svečiams buvo pristatyta LABRAINS aktyvacija, suteikusi galimybę susipažinti su išmaniaisiais odos priežiūros sprendimais, skirtais odai valyti, puoselėti, apsaugoti ir ilgainiui stiprinti. Šiuolaikišką prabangių akinių pasaulį renginyje kartu pristatė „Miu Miu“ ir „Fielmann“, kurie sujungė ikonišką itališką dizainą bei aukščiausio lygio optikos ekspertų patirtį Baltijos šalių klientams. Svečiai buvo vaišinami „MADA Riga“ gardėsiais. Tai moderni kavinė ir susitikimų vieta Rygoje, įkvėpta lėtesnio ir sąmoningesnio gyvenimo būdo. Renginio metu gaivintis buvo siūloma ir aukščiausios kokybės natūraliu mineraliniu vandeniu „Tichė“, išsiskiriančiu natūraliai šarminiu 7,6–8,0 pH.
ELLE yra vienas didžiausių ir įtakingiausių mados bei gyvenimo būdo žiniasklaidos prekių ženklų pasaulyje, per tarptautinius leidinius ir skaitmenines platformas pasiekiantis auditorijas daugiau nei 50 šalių.