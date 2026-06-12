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LRT mini šimtmetį: šventėje – būrys garsių veidų

2026 m. birželio 12 d. 21:34
Lrytas.lt
Visuomeninis transliuotojas LRT mini ypatingą progą – 100 metų sukaktį.
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Jubiliejaus proga birželio 12 dieną LRT buvo surengusi šventinę visos dienos programą, kurios akcentas – tiesioginis vakaro koncertas.
Į jį susirinko daugybė svečių, kurie plačiai šypsodamiesi pozavo fotografams.
Renginyje dalyvavo ne vienas puikiai pažįstamas televizijos ir radijo veidas, žurnalistai, politikai, kultūros atstovai.

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Renginio nepraleido tokie žinomi žmonės, kaip dainininkai Merūnas Vitulskis, Algirdas Kaupšėdas, laidų vedėja Ugnė Siparė su vyru Mariumi, režisierius Vytenis Pauliukaitis, žurnalistė Edita Mildažytė, laidų vedėjas Giedrius Masalskis ir kiti. 
Vakaro metu pasirodymą susirinkusiesiems ir televizijos žiūrovams dovanojo žymūs šalies atlikėjai.
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