Vilniuje atidaryta nauja erdvė: tarp svečių – žinomi veidai

Vilniuje duris atvėrė nauja „Elias Flooring“ interjero erdvė, subūrusi ilgamečius partnerius, klientus, interjero profesionalus ir bičiulius. Jaukioje atidarymo šventėje svečiai ne tik susipažino su nauja ekspozicija, bet ir diskutavo apie šiandienos namų tendencijas, medžiagų pasirinkimą bei sprendimus, padedančius kurti ilgaamžį ir funkcionalų interjerą.
Tarp susirinkusiųjų buvo ir žinomi visuomenės bei kūrybinių industrijų atstovai – dizainerės Agnė Kuzmickaitė ir Rimantė Rimgailaitė, televizijos laidų vedėja Rūta Lapė, verslininkė Edita Lavrinovičienė, architektas Artūras Čižiūnas, aktorė Lina Brazinskaitė, kovotojas Henrikas Vikšraitis, fotografė Greta Skaraitienė ir kiti.
Vakaro metu diskusijos sukosi ne tik apie dizaino tendencijas, bet ir apie realius namų projektus. Vieni svečiai domėjosi baldinių plokščių ar vidaus durų sprendimais, kiti ieškojo tinkamiausių grindų ar kilimų savo namams. Tai dar kartą patvirtino tendenciją, kurią vis dažniau pastebi interjero specialistai – žmonėms svarbu ne pavieniai produktai, o vientisas namų vaizdas ir sprendimai, kurie išlieka aktualūs daugelį metų.
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Natūralumas išstumia trumpalaikes madas
Pasak specialistų, pastaraisiais metais ryškiai keičiasi grindų pasirinkimo tendencijos. Anksčiau itin populiarius pilkus atspalvius pamažu keičia šilto ąžuolo, smėlio ir natūralūs rusvi tonai. Žmonės taip pat vis dažniau renkasi matinius paviršius, kurie atrodo natūraliau ir suteikia interjerui jaukumo.
Didelio susidomėjimo sulaukia vinilinės ir SPC grindys su ryškesne faktūra bei klasikinis eglutės raštas, kuris interjerui suteikia charakterio ir išskirtinumo. „Žmonės nebenori dirbtinio ar pernelyg sterilaus vaizdo. Jie ieško natūralumo, ramybės ir medžiagų, kurios po kelerių metų vis dar atrodys aktualiai“, – pastebi salono komanda.
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Klientai renkasi atsakingiau
Pasikeitė ir pats pirkėjų elgesys. Šiandien klientai į salonus dažnai atvyksta jau turėdami išsisaugoję įkvepiančių interjerų nuotraukas, spalvų pavyzdžius ar net aiškią viziją, kaip turėtų atrodyti jų namai. Vis dėlto didžiulis pasirinkimas apsisprendimą dažnai apsunkina. Dėl to vis svarbesnės tampa profesionalios konsultacijos ir galimybė vienoje vietoje palyginti skirtingus sprendimus.
„Anksčiau grindys dažniau buvo renkamos pagal spalvą ar kainą. Dabar žmonės vertina jas kaip ilgalaikę investiciją. Jiems svarbu, kaip sprendimas atrodys po penkerių ar dešimties metų, ar bus patogus kasdienybėje ir lengvai prižiūrimas“, – sako specialistai.
Namai nebėra kuriami vien gražiai nuotraukai
Interjero profesionalai pastebi ir platesnį pokytį. Jei anksčiau nemaža dalis sprendimų buvo priimami pagal tai, kas tuo metu madinga ar gerai atrodo nuotraukose, šiandien vis daugiau dėmesio skiriama gyvenimo kokybei.
Naująją erdvę įkūrę „Elias Flooring“ salono savininkai Eglė ir Ilja Jastrebov sako, kad būtent šis pokytis ir paskatino plėsti salono koncepciją. „Buvo smagu matyti, kad žmonės atėjo ne tik pasveikinti. Vakaro metu kalbėjomės apie konkrečius namų projektus, derinome durų, grindų
ir sienų sprendimus, diskutavome apie medžiagas. Tai ir yra tai, ką norėjome sukurti – vietą, kur interjero idėjos tampa realiais sprendimais“, – pasakoja jie.
Pasak salono savininkų, šiandien žmonės ieško ne efektingų, o ilgalaikių sprendimų. Namai tampa mažiau apie įspūdį kitiems ir daugiau apie kasdienį komfortą, jaukumą bei praktiškumą.
Interjeraserdvėžinomi žmonės
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