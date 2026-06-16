Lyg sapne: moterišką švelnumą įkūnijanti NOMI FAME drabužių kolekcija suspindo dvare

Interviu Raimonda Trump pasakoja apie kolekcijos gimimą, individualų santykį su kiekviena moterimi, kūrybos filosofiją, įkvėpimą bei simbolius, padėjusius sukurti sapną primenančią fotosesijos atmosferą.
– Kaip gimė laikui nepavaldi kolekcija „The Awakening“ ir kokią istoriją ji pasakoja?
– „The Awakening“ – tai nauja mano sukurta moteriškų drabužių kolekcija, gimusi iš labai asmeniško pojūčio: tarsi moteris po ilgos vidinės žiemos po truputį vėl grįžta į šviesą. Kaip pavasarį prasiskleidžiantis žiedas, ji iš naujo atranda save, savo švelnumą ir jėgą. Ši kolekcija – tai pasakojimas apie moters atgimimą po tamsos. Apie tai, kaip ji išsilaisvina, keičiasi ir pražysta įvairiomis gėlių spalvomis – kiekviena su savo nuotaika, būsena ir istorija.
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– Kuo išsiskiria naujausia NOMI FAME kolekcija?
– Kolekcijoje dominuoja subtilūs rausvi, melsvi, pieno baltumo ir žalsvi tonai. Romantišką nuotaiką kuria prabangios plunksnos, kuriomis papuošti keli drabužiai. Norinčioms sublizgėti siūlomos dvi suknelės iš žėrinčio audinio. Moterims, nenorinčioms suknelių, skirti kombinezono tipo pasirinkimai. Kiekvienas drabužis kolekcijoje gyvena savo atskirą gyvenimą, o jo pavadinimas tampa emocijos tęsiniu – šviesos, švelnumo ir vidinės ramybės išraiška.
– Fotosesija vyko VDU Botanikos sode esančiame Aukštosios Fredos dvare. Kodėl pasirinkote būtent šią unikalią ir išskirtinę vietą?
– Augant mano kūrybai ir patirčiai, vis dažniau pastebiu, kad mane traukia daiktai ir vietos, turinčios istoriją. Dėl to fotosesijos erdvės pasirinkimas – dvaras – nebuvo tik estetinis sprendimas, tai buvo ir jausminis pasirinkimas. Mane visada žavėjo senos erdvės, išsaugojusios atmintį, tylą ir laiko tėkmę. Šį ryšį pajutau dar vaikystėje, kai slapta įlįsdavau į apleistus dvarus ir klaidžiodavau jų erdvėmis, mintyse kurdama istorijas apie žmones, kurie ten galėjo gyventi. Tada tai buvo žaidimas, o dabar tai tapo mano kūrybos dalimi.
Vos išvydusi Aukštosios Fredos dvarą, intuityviai pajutau, kad sienose slypinti istorija, architektūra ir švelni pastelinė mėlyna spalva turi labai ypatingą, sapną primenantį jausmą. Šis dvaras man pasirodė artimas dar prieš pradedant galvoti apie konkrečias detales – jis natūraliai susiliejo su kolekcijos nuotaika, tarsi būtų jos tylus fonas. Dvaro rotondą puošiantys augalų motyvai ir už langų, Botanikos sode, žydinčios gėlės atrodė tarsi mano sukurtų drabužių modelių atspindžiai – tarsi moteris po ilgos žiemos pamažu sugrįžtų į šviesą, kaip pavasarį prasiskleidžiantis žiedas.
Beje, dalis dvaro erdvių vis dar laukia tolimesnių restauracijos etapų, todėl tikiuosi, kad ši fotosesija dar labiau atkreips dėmesį į šios vietos grožį, istoriją ir reikšmę. Norintys prisidėti prie paveldo išsaugojimo gali susisiekti su Vytauto Didžiojo universitetu.
– Kokius simbolinius objektus ir detales pasirinkote fotosesijai ir ką jie jums reiškia?
– Fotosesijoje naudojome senovinius, istoriją turinčius objektus: pasidabruotą veidrodį, vintažinę taurę ir kriauklę, atkeliavusią iš Japonijos krantų. Man labai svarbu, kai susipina sena ir nauja, kai daiktai turi praeitį, bet tuo pačiu įsilieja į šiuolaikinį pasaulį. Taip atsiranda harmonija, kuri nėra dirbtinė. Taip pat pasirinkau vintažinius „Flouless“ papuošalus, kurie suteikė visai fotosesijai išskirtinio charakterio ir subtilios laikmečių dermės.
Svarbų vaidmenį atliko ir simbolika – gyvi balandžiai, įkūnijantys laisvę, šviesą ir naują pradžią, tapo natūralia šios istorijos dalimi, sustiprinančia atgimimo temą. Ypatingą reikšmę šiai fotosesijai turėjo ir mano sąmoningas pasirinkimas išlaikyti tikrumą – net ir šiuolaikinių technologijų, įskaitant dirbtinio intelekto galimybes, kontekste pabrėžiu gyvos akimirkos, autentiškos emocijos ir realios patirties svarbą.
– Kaip individualus požiūris į kiekvieną moterį atsispindi NOMI FAME kūryboje ir kolekcijoje „The Awakening“?
– NOMI FAME drabužiai kuriami nepriklausomai nuo trumpalaikių tendencijų ar rinkos diktuojamų taisyklių. Dirbdama su moterimis daugiau nei penkerius metus, supratau, kad kiekviena jų yra unikali. Šiandien drabužiai siuvami ir pagal individualius užsakymus, pritaikant dizainą, spalvas ir išmatavimus kiekvienos klientės poreikiams. Tokiu būdu kiekvienas kūrinys tampa individualią istoriją atliepiančiu drabužiu. Kiekviena moteris yra savita, visai kaip gėlės, turinčios skirtingas formas ir spalvas. „The Awakening“ kolekcija yra apie skirtingas moters būsenas, kurios galiausiai susijungia į vieną bendrą virsmą – atgimimą.