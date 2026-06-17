Tai viena ryškiausių britų vasaros tradicijų, kasmet suburianti karališkąją šeimą, aristokratiją, garsenybes ir stiliaus pasaulio atstovus.
Penkias dienas trunkantis renginys Askoto hipodrome tampa vieta, kur susitinka sportas, mada ir monarchijos ceremonijos.
Neatsiejama šventės dalis – iškilminga karališkoji procesija, kai karalius Charlesas III ir karalienė Camilla su svečiais į renginį atvyksta karietomis, tęsdami daugiau nei tris šimtmečius gyvuojančią tradiciją.
Susiję straipsniai
Askotas garsėja ne vien sportu. Jau daugelį metų jis laikomas savotišku vasaros mados podiumu po atviru dangumi. Elegantiškos suknelės, įspūdingos skrybėlaitės ir griežtas aprangos kodas čia yra tokie pat svarbūs kaip ir lenktynių rezultatai.
Šiemet mados apžvalgininkų dėmesį patraukė subtilūs pastelinių atspalvių deriniai, kuriuos rinkosi karališkosios šeimos narės, o ypatingai aptartas buvo Zara Tindall alyvinės spalvos įvaizdis.