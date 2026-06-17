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Jungtinę Karalystę užliejo prestižinis Karališkasis Askotas: akys krypo į karalių Karolį III ir spalvingas viešnias (1)

2026 m. birželio 17 d. 14:42
Lrytas.lt
Jungtinėje karalystėje – didžiulė šventė. Čia vykstantis Karališkasis Askotas („Royal Ascot“, Red.) – daugiau nei žirgų lenktynės.
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Tai viena ryškiausių britų vasaros tradicijų, kasmet suburianti karališkąją šeimą, aristokratiją, garsenybes ir stiliaus pasaulio atstovus.
Penkias dienas trunkantis renginys Askoto hipodrome tampa vieta, kur susitinka sportas, mada ir monarchijos ceremonijos.
Neatsiejama šventės dalis – iškilminga karališkoji procesija, kai karalius Charlesas III ir karalienė Camilla su svečiais į renginį atvyksta karietomis, tęsdami daugiau nei tris šimtmečius gyvuojančią tradiciją.
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Askotas garsėja ne vien sportu. Jau daugelį metų jis laikomas savotišku vasaros mados podiumu po atviru dangumi. Elegantiškos suknelės, įspūdingos skrybėlaitės ir griežtas aprangos kodas čia yra tokie pat svarbūs kaip ir lenktynių rezultatai.
Šiemet mados apžvalgininkų dėmesį patraukė subtilūs pastelinių atspalvių deriniai, kuriuos rinkosi karališkosios šeimos narės, o ypatingai aptartas buvo Zara Tindall alyvinės spalvos įvaizdis.
Askotaskarališkoji šeimažirgų lenktynės

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