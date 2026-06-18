​„Sugihara PRO“ tampa UNICOS: daugiau nei 25 metų patirtį turinti bendrovė pristato naują etapą

Nors UAB „Sugihara PRO“ buvo įkurta 2011 metais, bendrovės veiklos ištakos siekia gerokai anksčiau. Profesionalios grožio rinkos istorija prasidėjo dar 1994 metais, įkūrus Grožio terapijos ir chirurgijos kliniką „Sugihara“, kuri ne tik teikė grožio, kosmetologijos, chirurgijos bei sveikatinimo paslaugas, bet ir vystė profesionalių grožio produktų didmeninę prekybą.
Per daugiau nei 25 metus rinkoje įmonė tapo viena iš svarbiausių profesionalios kosmetikos ir estetinės medicinos produktų tiekėjų Lietuvoje, atstovaujančia tarptautiniams aukštos kokybės prekės ženklams, tokiems, kaip „Neostrata“, „Exuviance“, „Anna Lotan“, „Guinot“ ir kitiems. Įmonė bendradarbiauja su grožio salonais, klinikomis, SPA viešbučiais, vaistinėmis bei specialistais visoje šalyje.
„Pavadinimo keitimas yra natūrali mūsų organizacijos evoliucijos dalis. Norėjome identiteto, kuris tiksliau atspindėtų dabartinę įmonės kryptį, augimo ambicijas ir ateities viziją. Kurdami naują vardą siekėme išlaikyti ryšį su per daugelį metų sukaupta reputacija, tačiau kartu aiškiai parodyti, kad žengiame į naują etapą.
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Pavadinimas UNICOS sukurtas sujungiant žodžius unique ir cosmetics. Jis simbolizuoja mūsų siekį rinkai siūlyti išskirtinius profesionalios kosmetikos sprendimus, o kartu perteikia pagrindinę prekės ženklo idėją – „UNICOS – unikali kosmetika“, – sako UNICOS vadovė Rasa Ivaškienė.
Daugiau nei pavadinimo pokytis
Pasak bendrovės vadovės, transformacija apima ne tik naują pavadinimą ar interneto svetainę. Keičiasi ir organizacijos požiūris į partnerystę, inovacijas bei rinkos vystymą.
„Norime būti modernesnė, greitesnė ir dar labiau į profesionalų bendruomenę orientuota kompanija. Daugiau dėmesio skirsime edukacijai, skaitmeniniams sprendimams ir ilgalaikės vertės kūrimui partneriams. UNICOS pozicionuojame kaip inovatyvią, premium segmento grožio industrijos platformą – unikalią kosmetiką“, – teigia R. Ivaškienė.
Įmonė ir toliau koncentruosis į profesionalios bei dermatologinės kosmetikos, estetinės medicinos produktų platinimą B2B segmente, tačiau reikšmingai stiprins skaitmenines paslaugas, klientų patirtį ir lojalumo sprendimus.
Anot bendrovės, svarbiausia žinia klientams – jie gaus dar stipresnį partnerį, kuris padės ne tik apsirūpinti produktais, bet ir auginti verslą.
„Mūsų tikslas – būti ne tik tiekėju, bet ir verslo augimo partneriu. Investuojame į geresnę klientų patirtį, skaitmenizaciją ir naujas bendradarbiavimo formas, kurios padės profesionalams efektyviau dirbti ir kurti didesnę vertę savo klientams“, – sako R. Ivaškienė.
Sėkmės pagrindas – profesionalų bendruomenė
Per daugelį veiklos metų įmonė sukūrė stiprų profesionalų tinklą visoje Lietuvoje. Bendrovė nuolat organizuoja teorinius ir praktinius seminarus grožio bei estetinės medicinos specialistams, investuoja į kvalifikacijos kėlimą ir profesinės bendruomenės stiprinimą.
Vienu svarbiausių pasiekimų įmonė įvardija ilgalaikių santykių su partneriais kūrimą ir nuoseklų augimą net ir sparčiai besikeičiančioje rinkoje.
„Sėkmę pirmiausia lėmė nuoseklus darbas, stipri komanda ir ilgalaikiai santykiai su partneriais. Visada orientavomės į profesionalumą, edukaciją ir aukščiausios kokybės prekės ženklus. Taip pat labai svarbus buvo gebėjimas greitai reaguoti į rinkos pokyčius ir nuolat ieškoti naujų augimo galimybių“, – pažymi R. Ivaškienė.
Šiuo metu įmonėje dirba 24 darbuotojai, o pardavimų komanda veikia didžiuosiuose Lietuvos regionuose. Bendrovė pabrėžia, kad organizacijos stiprybė visada buvo ir išlieka žmonės.
„Įmonė – tai joje dirbantys žmonės. Todėl mums itin svarbios bendros vertybės, pagarba, pasitikėjimas ir komandinė kultūra. Vadovaujamės principu „Aš įmonei – įmonė man“, nes tik stipri ir vieninga komanda gali užtikrinti ilgalaikį augimą“, – teigia atsinaujinusios kompanijos UNICOS vadovė.
Ambicija – tapti modernia profesionalios grožio rinkos platforma
Ateityje UNICOS planuoja toliau plėsti atstovaujamų prekės ženklų portfelį, investuoti į technologinius sprendimus ir stiprinti profesionalų bendruomenę.
„UNICOS matome kaip modernią, inovatyvią ir stiprią profesionalios grožio rinkos platformą. Mūsų tikslas – augti kartu su profesionalų bendruomene, stiprinti partnerių tinklą ir kurti ilgalaikę vertę visai rinkai“, – sako R. Ivaškienė.
Per daugiau nei ketvirtį amžiaus sukaupta patirtis, stipri reputacija ir nauja strateginė kryptis leidžia bendrovei užtikrintai žengti į kitą augimo etapą – jau UNICOS vardu.