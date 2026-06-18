Ko šiandienos kūrėjai gali pasimokyti iš Huberto de Givenchy istorijos?

Po kelerių metų prasidėjo kūrybinė draugystė su Audrey Hepburn, o jų bendras darbas filme „Pusryčiai pas Tifanį“ tapo vienu ryškiausių mados, kino ir kultūros bendradarbiavimo pavyzdžių. Šiandien Givenchy istorija primena, kad didžiausi pokyčiai dažnai prasideda ne iš autoriteto pozicijos, o iš drąsos tikėti savo vizija.
Būtent šiai temai buvo skirtas juvelyrikos prekės ženklo „Ginger Tail“ renginys, subūręs savo gerbėjas pirmam kultūros ir bendrystės vakarui uždaro klubo formate. Renginio viešnia, prekės ženklų strategė Victoria Diaz, paskaitoje „Kodėl „Pusryčiai pas Tifanį“ vis dar atrodo šiuolaikiškas?“ nagrinėjo filmo kultūrinį palikimą, jo estetiką ir legendinį Audrey Hepburn bei Huberto de Givenchy kūrybinį tandemą.
Renginio metu vakaro viešnios buvo kviečiamos pažvelgti ne tik į filmo vizualinį pasaulį, bet ir į universalias temas, kurios aktualios iki šiol – savęs perkūrimą, asmeninio identiteto kūrimą, laisvės ir priklausymo santykį bei drąsą rinktis savo kelią.
Susiję straipsniai
Pasak juvelyrės Lauros Šiugždinės, prekės ženklo „Ginger Tail“ įkūrėjos ir klubo sumanytojos, Givenchy istorija rezonuoja ir šiandien.
„Didieji vardai kažkada taip pat buvo naujokai. Huberto de Givenchy pavyzdys primena, kad svarbiausia ne rinkos dydis ar žinomumas, o aiški vizija ir nuoseklus jos įgyvendinimas. Ši istorija įkvepia ne tik kūrėjus, bet ir kiekvieną moterį, kuri gyvenime renkasi eiti savu keliu“, – sako ji.
Pirmasis „Ginger Tail Club“ renginys žymi naujos bendruomenės pradžią. Klubo tikslas – burti smalsias, kultūra, estetika ir prasmingomis patirtimis besidominčias moteris, kurioms svarbūs ne tik gražūs daiktai, bet ir idėjos, pokalbiai bei įkvėpimas. „Daugiau nei 40% žmonių gyvena vieni, todėl noras priklausyti, būti išgirstai ir kurti tikrus ryšius tampa vis aktualesnis. Net ir stiprioms bei savarankiškoms moterims reikia bendruomenės – būtent iš šios idėjos ir gimė „Ginger Tail Club“, erdvė moterims susitikti, dalintis ir augti kartu“ – tvirtina Laura Šiugždinė.
Ateityje „Ginger Tail Club“ planuoja organizuoti daugiau susitikimų su įvairių sričių lektoriais, kūrėjais ir kultūros veikėjais, siekdamas kurti erdvę, kurioje bendruomenė galėtų augti kartu.
Apie „Ginger Tail“
„Ginger Tail“ – Lietuvoje sukurtas juvelyrikos prekės ženklas, kuriantis šiuolaikiškus, charakterį atskleidžiančius papuošalus. Prekės ženklas siekia ne tik kurti estetiškus objektus, bet ir puoselėti bendruomenę, kurioje susitinka grožis, kultūra ir prasmingos patirtys.
Apie Victoria Diaz:
Victoria Diaz – prekės ženklų strategė ir tendencijų prognozuotoja, dirbanti su „Urban Outfitters“, „Loewe“, „Acne Studios“, „Miu Miu“, „Lululemon“ ir kitais prekės ženklais.