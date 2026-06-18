Renginyje Kaune – būrys žinomų žmonių: subūrė neeilinė proga

Į renginį – dėl vyro
Savo vienuoliktąsias vestuvių metines čia šventė plaukų stilistė ir dizainerė Ingrida Rutkauskaitė-Naujokė bei jos vyras Jonas Naujokas, įkūręs įmonę „Lotus Home Apdaila“.
Ingrida šypsodamasi prisipažino, kad gavusi kvietimą į renginį net nesudvejojo, jog vyrui jis patiks.
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„Kai pamačiau, kad renginys vyks „1000 plytelių“ salone, iš karto pagalvojau apie Joną. Jam viskas, kas susiję su namų kūrimu, interjeru ir apdaila, yra ne tik darbas, bet ir aistra. Jonas – auksinių rankų meistras, kuriantis neįtikėtinus interjero šedevrus, kuriems jau suteikėme ir pavadinimą – „Lotus home apdaila“. Todėl taip netradiciškai paminėjome tuoktuvių sukaktį“, – sakė ji.
Anot pašnekovės, per vienuolika bendro gyvenimo metų netrūko nei pokyčių, nei naujų pradžių. Šeima gyveno ir Vilniuje, ir Kaune, augina vaikus, kuria verslus, keliauja, įgyvendina savo svajones ir nuolat ieško naujų idėjų.
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„Turime tris vaikus, todėl iššūkių tikrai netrūksta. Mūsų šeimos prioritetai yra pagarba vienas kitam, pagarba vyresniam žmogui ir namams. Turime tradiciją vakare susėsti prie bendro stalo, kartu vakarieniauti, aptarti dienos džiaugsmus ir rūpesčius. Tokie paprasti dalykai iš tiesų labai suartina“, – pasakojo ji.
Vienuolika metų santuokoje skaičiuojanti Ingrida neslepia, kad šeimos stiprybė slypi paprastuose kasdieniuose sprendimuose.
„Svarbiausia išlaikyti pagarbą vienas kitam ir nepamiršti, kad šeima yra didžiausia vertybė. Negali vaikų mokyti vien žodžiais – gali mokyti tik savo pavyzdžiu. Todėl stengiamės vienas kitą palaikyti, padrąsinti ir kartu eiti pirmyn“, – sakė Ingrida.
Įkvepia naujovės
Per santuokos su Jonu metus Ingrida įgyvendino ne vieną profesinę svajonę. Pradėjusi nuo proginių ir vestuvinių suknelių kūrimo, šiandien ji damoms gali pasiūlyti kur kas daugiau – ne tik aprangą, bet ir visą įvaizdžio kūrimo paslaugų paketą. Pasak Ingridos, būtent gyvenimas atvedė ją prie naujos aistros – darbo su plaukais.
„Jeigu ne šeimos palaikymas, turbūt nebūtų išsipildžiusi mano svajonė turėti saloną, kuriame viskas būtų po vienu stogu – suknelės, makiažas ir plaukai. O vėliau atsirado ir nauja meilė – kirpimas bei plaukų dažymas“, – pasakojo ji.
Kiekviename naujame etape, pasak pašnekovės, šalia buvo vyras Jonas. Kurdamas savo verslą namų apdailos srityje, jis kartu prisidėdavo ir prie žmonos sumanymų – padėdavo įrengti salonus, spręsti praktinius klausimus ir paversti idėjas realybe. Pasak Ingridos, bendri projektai šeimai tapo savotišku varikliu, neleidžiančiu sustoti vietoje.
„Mes nuolat kažką kuriame, mokomės, imamės naujų veiklų. Man atrodo, žmogus negali nustoti augti ir keistis. Pokyčiai mūsų negąsdina – jie suteikia energijos, naujų temų pokalbiams ir padeda judėti pirmyn kartu. Gal todėl ir po vienuolikos metų vis dar turime apie ką svajoti ir ką kurti“, – sakė Ingrida.
Į lietuvių namus – angliška tradicija
Tą patį vakarą pirmąsias, vadinamąsias popierines, vestuvių metines minėjo ir multiinstrumentalistas, buvęs projekto „Lietuvos talentai“ dalyvis Vytenis Danielius su žmona, dainininke Austėja. Jiedu dažnai laiką leidžia kartu darbe, tačiau rando laiko ir namams.
Vakaro organizatoriai siekė parodyti, kad jaukumas prasideda ne tik nuo interjero sprendimų, bet ir nuo smulkių kasdienybės ritualų. Apie vieną jų – vis labiau Lietuvoje populiarėjančią angliškos arbatėlės tradiciją – pasakojo „Žana“ indų ir virtuvės reikmenų salonų vadovė Viltė Kačerauskaitė. Jos teigimu, žmonės vis dažniau ieško ne tik gražių indų, bet ir prasmingų bendravimo formų.
„Po truputį grįžtame prie lėtesnio gyvenimo tempo. Angliškos arbatėlės tradicija tampa ne tik vaišinimosi forma, bet ir proga sustoti, susitikti su artimaisiais, skirti laiko pokalbiams. Tam svarbi ir estetika – puodeliai, serviravimas, net arbatos pateikimo būdas“, – sakė V. Kačerauskaitė.
Ji taip pat supažindino svečius su skirtingomis įvairių gėrimų taurėmis ir jų įtaka skoniui.
„Daugelis mano, kad taurė yra tik graži detalė, tačiau iš tiesų ji gali stipriai pakeisti gėrimo pojūtį“, – aiškino ji.
Apie tinkamą gėrimų laikymą kalbėjo „Technoarkos“ atstovas, pristatęs modernias jų šaldymo sistemas ir jų galimybes namuose.
Tuo tarpu salono „1000 plytelių“ siela Gita Adomaitytė pastebi, kad interjero tendencijos šiandien taip pat tampa drąsesnės.
„Po ilgo minimalistinių, vienspalvių paviršių laikotarpio žmonės vėl atsigręžia į charakterį turinčius interjerus. Matome augantį susidomėjimą itališkais ir graikiškais motyvais, natūraliomis tekstūromis, ornamentais, rankų darbo įspūdį kuriančiomis plytelėmis. Namuose norisi daugiau emocijos, spalvos ir individualumo“, – sakė ji.
Anot jos, vakaro atmosfera tik patvirtino šią mintį – estetika čia buvo neatsiejama nuo žmonių istorijų: vieni kalbėjo apie namų kūrimą, kiti – apie šeimą, o treti dalijosi idėjomis kaip kasdienybėje atrasti daugiau grožio.
Tarp svečių buvo galima pastebėti televizijos laidų vedėją Kristiną Rimienę, advokatę Aušrą Ručienę, trenerę Eglę Straleckaitė Domarkienę, plaukų stilistą Karolį Murauską, televizijos prodiuserį Gediminą Juodeiką, tapytoją Gintę Ramutytę, rašytoją Jovitą Maziną, krepšininkę Rasą Žemantauskaitę, dainininką Deividą Dubinovą – Deivizo, aktorius Ritą ir Marių Sekmokus, dainininką Rolandą Petrikį su žmona Janina, grožio specialistę Juaną Balkevičienę, permanentinio makiažo meistrę Gitaną Vizgaitienę, iliuzionistą Modestą Petriką su žmona Gabriele, aktorę Liną Bražinskaitę, grožio inovacijų specialistę Vaidą Norkūnaitę ir kitus.
vestuvių metinėssukaktisEglė Straleckaitė
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