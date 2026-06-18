Stilingame renginys akys krypo į žinomas šalies moteris: susibūrė dėl svarbios idėjos

Taip „Fashioneer“ pasirinko prisistatyti miestui – ne tradiciniu renginiu, o gyva patirtimi, atspindinčia pačią platformos idėją. Naujos kartos mados platforma vienoje vietoje sujungia galimybę nuomoti, pirkti ir perparduoti madą, kartu kviesdama pažvelgti į gražius daiktus kaip į istorijas, kurios gali gyventi ilgiau. „Jei tikime, kad mada turi judėti, negalėjome jos pristatyti uždarame kambaryje. Todėl išleidome ją į miestą.“ – pasakojo „Fashioneer“ įkūrėja Žaklina Aisparienė.
Kai muzika gimsta spintoje
Vienu netikėčiausių renginio momentų tapo šokių studijos „Aušrinė“ specialiai „Fashioneer“ sukurtas šokio pasirodymas, tačiau stebino ne tik choreografija, bet ir muzika.
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Ji buvo sukurta ne iš instrumentų ar elektroninių garsų, o iš to, ką kasdien girdime savo spintose: pakabų skambesio, užtrauktukų, audinių šnarėjimo, spintos durų ir batų žingsnių. Tai, kas paprastai lieka mūsų kasdienybės fone, vienam vakarui tapo pagrindiniu vakaro garso takeliu.
Šokėjų judesiai pasakojo tą pačią istoriją kaip ir visas renginys – mada nėra daiktas. Ji yra judėjimas. „Mes neturime problemos su drabužių trūkumu. Turime problemą su neišgyventomis jų istorijomis“, – renginio metu sakė Ž. Aisparienė.
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Penkios suknelės, kurios privertė susimąstyti
Didelį įspūdį paliko ir renginio svečius susimąstyti privertė performansas, kurio metu modeliai pristatė penkis drabužius – sukneles, kurios kažkada buvo pirktos vestuvėms, kelionėms, šventėms ar ypatingiems vakarams. Sukneles, kurios buvo labai mylimos, tačiau viena jų gyveno keturias valandas, o vėliau šimtus dienų praleido spintoje. Kita kainavo tiek, kiek savaitgalis Paryžiuje. Trečia – jau buvo uždirbusi kelis šimtus eurų savo savininkei ir radusi naują gyvenimą. Po šio pasirodymo svečių reakcijos buvo iškalbingos – moterys sakė, kad ir jų spintose yra vos vieną kartą dėvėtų daiktų, kuriuos po šios popietės būtinai įdarbins nuomos ir perpardavimo platformoje.
„Turiu drabužių, kurie dėvėti tik vieną kartą, turiu ir tokių, kurie vis dar su etiketėmis, bet spintoje kabo daugiau nei metus, taigi performansas ir renginys apskritai įkvėpė mane juos pagaliau „pajudinti“ – kai kurie drabužiai tiesiog per gražūs tik vienam kartui“, – atviravo verslininkė ir nuomonės formuotoja Gabija Vyšniauskaitė. Jai pritarė dainininkė, mados žurnalo „ELLE“ prodiuserė Elena Puidokaitė-Bruzgulienė: „Jei mano spinta gautų mikrofoną, ji pasakytų „Elena, turime problemų“ – turiu ne tik drabužių, kuriuos vilkėjau tik vieną kartą, bet ir, pavyzdžiui, suknelę, kurią vilkėjau vos penkiolika minučių, kuomet fotografavausi ant raudonojo kilimo ir vėliau skubėjau persirengti į koncertinius drabužius. Tokia graži suknelė tikrai verta daugiau, tad būtinai įkelsiu ją į platformą“.
Tiesa, renginyje taip pat dalyvavusiai Inidei Jasnauskaitei drabužių nuoma ar perpardavimas nėra jokia naujiena: „Savo drabužius nuomoju jau kelis metus ir labai džiaugiuos šiuo sprendimu – gyvenu tvariau, perku pagalvotai ir uždirbu pinigų, taigi net mano vyras Osvaldas
negali pykti dėl dažnų pirkinių. Manau, kad stilingiausi šiandien ne tie, kurie vaikosi tendencijų, o ieško naujo požiūrio – juk mano sena suknelė, kažkam yra visiškai nauja“.
Nuo pirmųjų nuomų iki naujo etapo
„Fashioneer“ istorija prasidėjo gerokai anksčiau nei šis renginys – 2016 metais Žaklinos Aisparienės įkurtas projektas „Rent Boutique“ tapo viena pirmųjų mados nuomos platformų Lietuvoje ir per beveik dešimtmetį aplink jį susiformavo daugiau nei 100 tūkstančių moterų bendruomenė, o platformoje įvyko daugiau nei 50 tūkstančių nuomos sandorių.
Šiandien „Fashioneer“ žengia kitą žingsnį – naujoji platforma vienoje vietoje sujungia mados nuomą, perpardavimą ir bendruomenę, leisdama žmonėms ir verslams ne tik pirkti, bet ir dalintis tuo, ką jau turi.
Tačiau projekto komanda pabrėžia, kad svarbiausia čia ne technologija. Svarbiausia – požiūrio pokytis. „Ilgą laiką mada buvo siejama su naujumu. Mes tikime, kad ateities mada bus siejama su judėjimu. Daiktai neturi būti įkalinti spintose. Jie gali keliauti iš žmogaus žmogui, iš istorijos į istoriją“, – sako Ž. Aisparienė.
Žinomos moterys susibūrė ne dėl naujos kolekcijos
Į pristatymą susirinko verslo, mados, kūrybos ir socialinių tinklų pasaulio atstovės, bet šį kartą dėmesio centre buvo ne nauja kolekcija ir ne naujas prekės ženklas. Renginio tema tapo kaip vartojame madą, ką laikome tikra prabanga ir ar gražūs daiktai iš tiesų turi baigti savo istoriją po vienos progos.
Renginio floristines dirbtuves vedusi Ieva Marija Frišmantė šiuos pokalbius gėlių apsuptyje apibendrino taip: „Man atrodo, kad didžiausia prabanga šiandien yra ne turėti daugiau, o geriau išnaudoti tai, ką jau turi.“ Nuomonės formuotoja Gabrielė Grygolaitytė-Vasha pritarė: „Anksčiau maniau, kad mada yra apie naujus pirkinius. Dabar vis dažniau galvoju, kad ji yra apie gerus pasirinkimus.“