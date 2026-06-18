Vilniuje duris atvėrė nauja renginių erdvė: tarp žinomų žmonių – ir seniai matyta Tori Vikk

Anot jo, nauja, dar dažais ir adrenalinu kvepianti 700 kvadratinių metrų ploto erdvė bus lengvai pritaikoma skirtingiems renginių formatams: nuo konferencijų, seminarų ir apdovanojimų iki festivalių, koncertų, automobilių parodų, gala vakarienių ar įmonių švenčių. Pirmieji ją įvertinti atidarymo renginyje galimybę turėjo garsūs D.Juvko bičiuliai, žinomi automobilių entuziastai, socialinių tinklų žvaigždės. Vienas iš svečių vakaro metu laimėjo įspūdingą prizą – kelionę į legendinę Nürburgring lenktynių trasą su OBS komanda.
„Šiandien didžiausia prabanga yra ne daiktai, o gyvas bendravimas. OBS Arena, net neabejoju, kad taps vieta, kur žmones iš skirtingų sričių suvienys bendra aistra automobiliams ir galimybė kartu patirti emocijas. Įspūdį paliko ir pati erdvė – modernus lofto bei garažo stiliaus derinys su išskirtiniu apšvietimu, dideliu ekranu, automobilių ekspozicija bei jaukia laisvalaikio atmosfera, kuri puikiai tinka ne tik automobilių entuziastų susitikimams, bet ir įvairiems renginiams“, – areną įvertino vienas garsiausių šalies fotografų Gediminas Žilinskas.
„Žmonės, kurie nuolat sukasi tarp žmonių bei renginių, puikiai žino tikrąją situaciją – nei Vilniuje, nei kažkur kitur Lietuvoje nėra didžiulio pasirinkimo būtent išskirtinių, savo stiprią energetiką turinčių, unikalių vietų šventėms, koncertams, konferencijoms ir panašiai. Su tuo susiduri tik tada, kai pradedi ieškoti išties nestandartinių sprendimų. Šis atidarymo renginys parodė, kad nuo šiol ši niša užpildyta ir tokio galvos skausmo visiems nuo šiol bus mažiau“, – įspūdžiais šventėje dalinosi radijo laidų bei renginių vedėjas Joris Bačiulis.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Išskirtinė „Porsche“ kolekcija gali tapti įkvėpimu
Naujosios renginių erdvės įkūrėjų tikslas, pasak jų, buvo sukurti prestižinę, modernią ir įvairiausioms patirtims pritaikytą multifunkcinę renginių areną Vilniuje, kurioje emociją bei vertę kurtų ne tik žmonės, bet ir technologijos, dizainas, funkcionalumas.
Susiję straipsniai
„Pagrindinė mintis buvo sujungti aistrą automobiliams ir bendravimui – sukurti tokią vietą, kur būtų gera, jauku visiems. O jei čia galime susitikti, vadinasi, galime čia ir švęsti,
mokytis, dalintis viskuo, ką turime. Mes, kaip komanda, labai mėgstame detales, o kurdami šią vietą stengėmės apgalvoti viską iki smulkmenų. Čia bus galima įgyvendinti bet kokio formato renginį — nuo konferencijų iki festivalių — be papildomų rūpesčių, su maksimaliai efektyvia technine ir logistine baze. Po atidarymo renginio sulaukiau daugybės žinučių, tad akivaizdu, jog būtent tokios vietos Vilnius dar neturėjo. Sostinėje trūksta vidutinio dydžio modernių multifunkcinių renginių erdvių. Didžiosios arenos – per didelės ir per brangios, mažos – nepakankamai aprūpintos technika. Renginių organizatoriams dažnai tenka investuoti į papildomą įrangą, logistiką ir erdvių modifikacijas, o ši vieta dabar galės pasiūlyti optimalią vidutinio formato erdvę su visa reikiama infrastruktūra vienoje vietoje“, – apie trečiadienį atsivėrusią OBS Areną pasakojo D. Juvko.
Ši vieta tapo ir namais jo įspūdingai „Porsche“ automobilių kolekcijai. Ar nebaisu, kad renginių metu ji gali nukentėti?
„Esu pratęs tikėti žmonių gerumu ir visiškai dėl to nesijaudinu. Pats verslą pradėjau nuo automobilių plovimo, gal todėl man negaila viskuo dalintis su kitais. Kokia nauda iš kolekcijos, jei ji bus uždaryta garaže? O čia, tikiu, ji gali tapti ne tik interjero akcentu, bet ir įkvėpimu siekti savo svajonių“, – atviravo arenos įkūrėjas.