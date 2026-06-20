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Vilnių užliejo ilgai laukta karščio banga: centre – nuogų kojų ir spalvų paradas

2026 m. birželio 20 d. 18:04
Lrytas.lt
Besibaigiant birželiui sostinę pagaliau aplankė taip ilgai laukta vasariška šiluma. Po lietingų dienų vilniečiai skuba mėgautis saule, o tai akivaizdžiai atsispindi ir miesto gatvėse.
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Vilniaus centre jau galima išvysti tikrą vasaros mados paradą. Moterys į spintas grąžino lengvas sukneles, sijonus ir šortukus, o ilgai kasdieniu atributu buvę lietpalčiai bei šiltesni švarkai, panašu, bent kuriam laikui nugulė į lentynas.
Gatvėse netrūksta ir nuogų kojų – pagaliau atėjo metas drabužiams, kurie leidžia mėgautis šiluma. Ir nors nei gegužė, nei birželis Lietuvos nelepino gerais orais, panašu, kad vilniečiai saulės rado užsienyje, mat dailiosios lyties atstovės demonstravo ir įdegį.
Prie tokių pokyčių prisidėjo ir orai. Termometrų stulpeliai šoktelėjo aukščiau 25 laipsnių ribos, todėl daugelis sostinės gyventojų skuba išnaudoti kiekvieną saulėtą akimirką.
Kavinės ir restoranų terasos prisipildė lankytojų, o miesto gatvės nusidažė vasariškomis spalvomis.
Vilniaus gatvėsStilius92 vasaros dienos

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