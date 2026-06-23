Vidurvasario nakties magija Klaipėdoje: Aleksandras Vasiljevas ir Lietuvos kūrėjai atveria duris į neprilygstamą mados ir estetikos šventovę

Teatralizuotas šou „Mados alchemija 2026“ – tai ne tiesiog renginys. Tai kruopščiai surežisuotas, gilus ir jausmingas patyrimas, sukurtas moteriai, vertinančiai estetiką ir ieškančiai įkvėpimo. Tai vakaras, kuriame karaliaus stiprios emocijos, intriguojančios istorijos ir tikrasis, įvairialypis moteriškumas.
Neprilygstamas Maestro ir tapatybės paslaptys
Šio išskirtinio vakaro siela ir pagrindinis vedlys – pasaulinio garso mados istorikas, charizmatiškasis lektorius, daugybės knygų autorius ir neabejotinas estetikos guru Aleksandras Vasiljevas. Lietuvos publikai Maestro paruošė ypatingą dovaną – ilgai lauktą pasaulinę premjerą. Jo naujausia paskaita „Moteriškumas ir vyriškumas šiuolaikinėje madoje“ žada atverti netikėtas stiliaus, identiteto ir grožio evoliucijos paslaptis. Su jam būdingu subtiliu humoru, erudicija ir giliomis įžvalgomis, A. Vasiljevas kvies panagrinėti, kaip keitėsi mūsų supratimas apie tai, kas yra moteriška, o kas – vyriška.
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Tačiau Maestro vaidmuo nesibaigs tik paskaita. Pasidalinęs istorinėmis įžvalgomis, jis taps elegantišku ir šmaikščiu šou vedėju. A. Vasiljevas ne tik pristatys podiumu žengiančius modelius, bet ir po kiekvienos kolekcijos tiesiog scenoje kalbins pačias Lietuvos dizaineres, leisdamas mums išgirsti mados gimimo istorijas iš pirmų lūpų.
Keturios kūrėjos, keturi unikalūs pasauliai
Scenoje atgims teatrališkas vizualinis spektaklis, kurį kurs keturios talentingos Lietuvos dizainerės. Jų istorijos, vizijos ir kūrybiniai keliai – be galo skirtingi, tačiau būtent tai ir sukuria tikrąją alchemiją.
Aistė Andrijauskaitė („Aistishka“): Nuo senelio dirbtuvių iki Milano ir Ispanijos aistros
Daugelis klausia Aistės, kada ji nusprendė tapti dizainere, tačiau tokio vieno momento nebuvo – mada tiesiog teka jos venomis. „Užaugau šeimoje, kurioje siuvimas buvo ne tik profesija, bet ir gyvenimo būdas“, – atvirauja kūrėja. Jos senelis buvo žinomas Vilniaus kostiumų meistras, močiutė – puiki konstruktorė, o mama 80-aisiais ir 90-aisiais valdė siuvimo kooperatyvą. „Užaugau tarp audinių, sagų, siūlų, lekalų ir siuvimo mašinų. Jau paauglystėje piešdavau eskizus ir siūdavausi tai, ko negalėdavau rasti parduotuvėse, nes atrodyti kaip visi man buvo ne variantas.“
Būdama penkiolikos Aistė tapo modeliu, keliavo po pasaulį, vėliau net šešerius metus gyveno Milane, kur dirbo „Armani Jeans“ atstove Rytų Europai. Gyvenant užsienyje gimė jos asmeninė tradicija – gimtadienio proga nusipirkti sau naują suknelę ir prie jos derančius batelius, kažką ryškaus ir netikėto. Draugai tokį stilių praminė „Aistishka“. Būtent šis žodis pandemijos metu tapo jos prekės ženklo pavadinimu.
Scenoje ji pristatys kolekciją, kuri pulsuoja Ispanijos spalviniu koloritu, flamenko ir koridos dramatiškumu bei tango šokio aistra. „Tai natūrali tąsa kelio, kuris prasidėjo prieš daugelį metų tarp audinių ritinių ir vienos mergaitės eskizų“, – sako Aistė. Prie šio šou prisidės ir jos sesuo, kurianti „MSharm“ natūralių akmenų papuošalus.
Jolita Grabienė („Jolita Silk“): Šilko burtai ir Lietuva iš paukščio skrydžio
Jolitos istorija – tai įkvepiantis pavyzdys, kaip nuoširdus hobis gali tapti gyvenimo pašaukimu. Ilgus metus dirbusi chemijos ir technologijų mokytoja, Jolita tapybą ant šilko atrado visiškai atsitiktinai. „Tai išaugo iš hobio. Išbandžiau, patiko, kitą dieną nusipirkau rėmus ir pradėjau piešti“, – pasakoja menininkė. Ilgainiui ji pradėjo mokyti šio meno kitas moteris, o 2019 metais išdrįso palikti mokyklą ir įkurti savo studiją. „Kai hobis tapo pagrindine veikla, kaip sako, tada nebereikia dirbti – vienas malonumas.“
Klaipėdoje Jolita pristatys išskirtinę kolekciją – rankomis tapyto šilko sukneles, kurios yra tikri nešiojami meno kūriniai. Jos kolekcija „Lietuva iš paukščio skrydžio“ gimė įkvėpta patriotizmo ir gamtos grožio. Jolitai tapyba ant šilko yra neprognozuojamas, magiškas procesas. „Tai tokia kūryba, kurios antrą kartą lygiai taip pat nepakartosi. Dažnai sakau, kad tai panašu į kiaušinių dažymą per Velykas – įkiši į dažus, bet ištrauki kiekvieną kartą vis kitaip nusimarginusį.“ Scenoje pamatysime per aštuoniolika unikalių, plazdančių modelių, sukurtų brandžioms, pasitikinčioms moterims.
Karolina Žvilaitytė („Bykana“): Brutalizmo architektūra ir byrantis cementas ant podiumo
Jaunosios kartos atstovė Karolina į madą žvelgia per visai kitą prizmę. Jau mokykloje Palangoje pradėjusi savarankiškai mokytis siūti, vėliau mados dizaino studijose ji išgrynino savo tamsią, konceptualią estetiką. Karolina pristatys kolekciją „Brutal moda“, kurios idėja gimė rašant bakalauro darbą apie brutalizmo architektūrą. Nors daugeliui šie betoniniai pastatai atrodo šalti ar nykstantys, Karolina juose įžvelgia gilią prasmę ir estetiką, kurią meistriškai perkelia į madą.
Jos pasirodymas žada būti itin dramatiškas: kostiumai eksperimentiniais tikslais yra apdoroti gruntu ir cementu, todėl demonstravimo metu jie tiesiogine to žodžio prasme teps ir byrės ant scenos (būtent dėl to dizainerės pasirodymas suplanuotas prieš pat pertrauką!). Karolina atstovauja lėtajai madai ir individualiam priėjimui prie žmogaus. „Būna, kad moterys žiūri išmieras ir bando joms įtikti. Bet pas mane idėja ta, kad rūbas tau turi tikt, o ne tu rūbui“, – savo kūrybos filosofija dalinasi dizainerė.
Akvilė Jančauskaitė: Avangardas ir tvari mada
Ketvirtoji vakaro žvaigždė – Akvilė Jančauskaitė, garsi savo konceptualiu požiūriu, asimetrija, tekstūrų sluoksniavimu ir avangardine estetika. Konkurso „Injekcija“ laureatė plačiai žinoma dėl tvarios mados propagavimo ir antrojo dizaino („upcycling“) taikymo. Ji savo kūryboje naudoja jau egzistuojančius drabužius, paversdama juos sudėtingais meno objektais. Akvilė taip pat aktyviai kuria sceninius kostiumus Lietuvos atlikėjams, teatro pastatymams bei performansams, tad jos mada visada pasakoja gilią, tarpdisciplininę istoriją.
Gyvos muzikos magija
Mados ir istorijos sintezę į vieną bendrą emocinį paveikslą sujungs gyvo garso muzika. Scenoje savo talentu dalinsis tikri profesionalai, kurių atliekami kūriniai ne tik lydės modelius, bet ir skambės kaip atskiri, savarankiški pasirodymai.
Prie fortepijono sės Andrius Savčenko – vienas ryškiausių jaunosios kartos džiazo pianistų, kompozitorius ir improvizacijos meistras, laisvai jungiantis šiuolaikinio džiazo ir populiariosios muzikos elementus į savitą skambesį. Kartu su juo pasirodys talentinga Lietuvos atlikėja Gabija Baužaitė, kurios išraiškingas ir gilus balsas apgaubs areną ypatinga aura.
Ekskliuzyvinė kūrėjų mugė: Atvykite anksčiau!
Nors pagrindinis šou prasidės 18:00 val., renginio magija pajusite gerokai anksčiau. Jau nuo 16:00 val. arenos fojė šurmuliuos ekskliuzyvinė komercinė zona ir kūrėjų mugė. Tai unikali erdvė, kurioje prie taurės gėrimo galėsite asmeniškai pabendrauti su menininkais ir įsigyti vienetinių, autorinių šedevrų.
Mugės pažiba neabejotinai taps legendinė Lietuvos bliuzo karalienė Arina. Jau kurį laiką menininkė stebina savo gerbėjus ne tik galingu balsu, bet ir... juvelyrika! Viskas prasidėjo, kai sūnus jai padovanojo vienos žinomos firmos papuošalą. Arina jį apžiūrėjo ir nusprendė: „Aš galiu ir įdomiau padaryt.“ Taip gimė jos autoriniai, be galo moteriški ir subtilūs rankų darbo papuošalai, sėkmingai bendradarbiaujantys su Kauno galerija „Gulbė“. Mugėje galėsite ne tik juos apžiūrėti, įsigyti, bet ir pasišnekučiuoti su pačia Arina.
Šalia jos savo kūrinius pristatys kultinis juvelyras Ugnius Stukas („Ugnius Jewellery“). Jo darbuose tobulai dera Lietuvos papuošalų dizaino tradicijos ir moderni minimalistinė elegancija. Ugnius meistriškai žaidžia sidabro paviršiais (poliravimas, matinis paviršius, oksidavimas), suteikdamas jiems gamtos padiktuotus biomorfinius ornamentus. Ypatingą vietą jo kūryboje užima gintaras. Ugniaus papuošalai – tai prabangos ir paprastumo balansas, skirtas rafinuotą eleganciją pamilusioms moterims.
Karolina Žvilaitytė prekiaus unikaliais, pagal užsakymą kurtais „Bykana“ džemperiais, puoštais rankų darbo autorine tapyba (džemperio kaina – apie 60 eurų).
Mados alchemija 2026 – tai kur kas daugiau nei mados šou. Tai stipri estetinė patirtis, intelektualus vakaras su Aleksandru Vasiljevu ir šventė jūsų sielai. Nepraleiskite progos tapti šio stebuklo dalimi.
Bilietų kiekis tirpsta, todėl kviečiame nelaukti ir padovanoti sau bei savo draugėms šį nuostabų vakarą.
Įsigyti bilietus į renginį galite oficialioje KAKAVA.LT platformoje: https://kakava.lt/renginys/teatralizuotas-sou-mados-alchemija-su-aleksandru-vasiljevu/12001/24753