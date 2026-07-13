Paskutinė proga patirti stebuklą: kodėl „Mados alchemija 2026“ yra laukiamiausias šios vasaros renginys?

Liko vos viena, paskutinė savaitė įsigyti bilietus į šį unikalų vakarą, kuris žada ne tik vizualinį katarsį, bet ir gilią dvasinę kelionę į savęs pažinimą per asmeninį stilių. Tai nebus tiesiog mados demonstracija. Organizatoriai „Menų upė“ kuria erdvę, kurioje persipins visos meno formos, paliesdamos kiekvieno atėjusiojo sielą ir pakviesdamos atrasti savo autentiškumą.
Maestro Aleksandras Vasiljevas: nuo Senovės Egipto iki Jūsų asmeninio stiliaus
Šio magiško vakaro dirigentas ir siela – pasaulinio garso mados istorikas, kolekcininkas ir nepakartojamas oratorius Aleksandras Vasiljevas. Klaipėdoje jis pristatys išskirtinę, itin intriguojančią paskaitą „Moteriškumas ir vyriškumas šiuolaikinėje madoje“. Tai nebus sausas istorijos vadovėlis.
Maestro savo charizmatišku stiliumi ves žiūrovus per epochų labirintus: nuo Senovės Egipto grožio kanonų ir Nefertitės elegancijos, per Viduramžių asketizmą ir Renesanso korsetų gniaužtus, iki pat revoliucingojo XX amžiaus, kai moterys nusimetė varžtus, sėdo prie vairo, atrado trumpas sukneles ir „garson“ stilių.
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A. Vasiljevas atskleis, kaip istoriniai kataklizmai – karai, krizės ir net kosmoso užkariavimas – formavo tai, ką šiandien vilkime, ir kaip mes priėjome prie šiuolaikinio, ribas trinančio „unisex“ garderobo.
Tačiau svarbiausia jo žinutė bus skirta kiekvienai ieškančiai moteriai: kaip nepasiklysti aklų tendencijų vandenyne? Kaip, semiantis įkvėpimo iš praeities, surasti savo unikalų stilių? Juk drabužis – tai mūsų sielos tęsinys. Žmogus, atradęs savo vizualinę kalbą, transliuoja aplinkiniams harmoniją, realizuoja savo potencialą ir tampa neatremiamai sėkmingas. Būtent į šią savęs paieškų kelionę ir pakvies Maestro.
Gyvos muzikos magija ir keturi unikalūs pasauliai ant podiumo
Visą šią stiliaus filosofiją apgaubs gyvo garso burtai. Scenoje mados alchemiją kurs muzikos virtuozai – išraiškingo balso savininkė Gabija Baužaitė ir džiazo pianistas, kompozitorius Andrius Savčenko. Jų atliekami kūriniai taps nematoma gija, sujungiančia epochas, audinius ir emocijas. Po maestro įžvalgų, teorija virs gyvu, kvapą gniaužiančiu menu. Ant podiumo išvysime keturis visiškai skirtingus mados pasaulius:
„Jolita Silk“ (Jolita Grabienė): Buvusi mokytoja, atradusi tikrąjį pašaukimą, pristatys kolekciją „Spalvų simfonija“. Tai vėjyje plazdantis, neprognozuojamas ir absoliučiai unikalus rankomis tapyto šilko menas, kuriame atgyja trapi gamtos harmonija.
„Aistishka“ (Aistė Andrijauskaitė): Dizainerė, kurios venomis mada teka nuo vaikystės, o patirtis kaupta Milane dirbant su „Armani Jeans“. Jos kolekcija ant podiumo užkurs ispanišką ugnį, flamenko aistrą ir drąsią, karališką spalvų ekspresiją.
Akvilė Jančauskaitė: Tarptautinio pripažinimo sulaukusi kūrėja (bendradarbiaujanti su „Ralph Lauren“ ir „Wimbledon“ čempionatu) perkels mus į ateitį. Jos pasaulinio lygio avangardinė kolekcija, kurioje drąsiai eksperimentuojama su inovatyvia grybo oda, trins ribas tarp drabužio ir gyvo biologinio organizmo.
„Bykana“ (Karolina Žvilaitytė): Tai bus tikras vizualinis šokas ir mados standartų griovimas. Brutalizmo architektūros įkvėpta kolekcija „Brutal moda“ ant podiumo teatrališkai atneš... gruntą ir byrantį cementą. Tai drąsus manifestas, teigiantis, kad drabužis turi tarnauti moteriai ir jos laisvei, o ne atvirkščiai.
Intymus susitikimas: Ekskliuzyvinė kūrėjų mugė nuo 15:00 val.
Šventė prasidės gerokai anksčiau, nei užges šviesos didžiojoje salėje. Jau nuo 15:00 val. arenos fojė atvers duris išskirtinė komercinė kūrėjų mugė. Tai unikali, jauki erdvė, kurioje menas taps apčiuopiamas ir asmeniškas. Čia jūs galėsite gyvai pabendrauti su visomis keturiomis podiumo dizainerėmis, išgirsti jų istorijas ir pasimatuoti ar įsigyti jų kuriamus šedevrus. Taip pat mugėje jūsų laukia susitikimai su dviem ypatingais svečiais, kurių kūryba gniaužia kvapą:
Ugnius Stukas („Ugnius Jewellery“): Pasaulinio lygio juvelyras iš Druskininkų, kurio meistrystė įvertinta net Danijos karališkosios šeimos – būtent jam buvo patikėta sukurti koljė pačiai Danijos karalienei! Jo darbuose tobulai dera modernus minimalizmas, taurusis sidabras ir pirminė gintaro siela.
Arina: Legendinė Lietuvos bliuzo karalienė mugėje atskleis kitą, be galo subtilią savo talento pusę. Renginio viešnios turės išskirtinę progą iš arti pamatyti ir įsigyti Arinos kuriamą autorinę juvelyriką – jautrią, moterišką ir savyje slepiančią gilią istoriją.
Laikas ištirpsta: nepraleiskite savo galimybės
Skaičiuojame paskutines dienas! „Mados alchemija 2026“ – tai kur kas daugiau nei gražus vakaras. Tai investicija į save, savo estetikos suvokimą ir galinga įkvėpimo dozė. Tai erdvė, kurioje susitinka bendraminčiai, kur skamba juokas, liejasi muzika ir gimsta naujas požiūris į savo prigimtinį grožį.
Pasipuoškite, pasikvieskite mamą, seserį ar geriausią draugę ir leiskite sau pajusti šią magiją. Paskutinė savaitė pasirūpinti bilietais, kurie tirpsta akyse!
Bilietus galite rasti čia.