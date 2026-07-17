Šiemet renginys bus dar išskirtinesnis. Pirmą kartą jis persikėlė iš didžiųjų miestų į Zarasus, dažnai vadinamus lietuviškąja Venecija tarp kalvų. Be to, tarp mados šou dalyvių bus ne tik moterys, bet ir vienas vyras, nusprendęs drąsiai parodyti, kad stilius, pasitikėjimas savimi ir gyvenimo džiaugsmas nepriklauso nuo gimimo datos. Tiesa, praėjusiais metais ant podiumo žengti išdrįso daugiau vyrų.
Meno ir kultūros traukos centru jau tapusiose „Kupolės“ erdvėse bus įrengta butikinė mados erdvė, o visas renginys lankytojams bus nemokamas. Prie iniciatyvos šiemet entuziastingai prisijungė ir gausi grožio specialistų komanda, kuriai vadovauja garsi vizažistė Ugnė Ulianskienė.
„Norime priminti labai paprastą dalyką – raukšlės nėra tai, ką reikia slėpti. Tai gyvenimo parašas. Mada neturi amžiaus cenzo, o gražiausia žmogaus puošmena yra pasitikėjimas savimi“, – sako viena projekto iniciatorių, kūrybinių industrijų platformos „Redlips Events“ įkūrėja Gabija Veronika Barkauskė.
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Pasak jos, „Wrinkles of Style“ niekada nebuvo tik dar vienas mados renginys.
„Scena mane išmokė, kad žmonės prisimena ne tobulumą, o jausmą. Todėl šiame projekte kuriame ne podiumą, o patirtį, kurioje kiekvienas žmogus jaučiasi matomas ir svarbus. Didžiausia dovana – matyti, kaip iš nedrąsaus „aš turbūt negaliu“ gimsta drąsus „kodėl gi ne?“. Būtent dėl tokių akimirkų ir gimė šis projektas“, – pasakoja organizatorė.
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Projekto bendraautorė, iniciatyvos „60+“ įkūrėja ir žurnalistė Laura Balčiūtė sako, kad visuomenėje vyresnis amžius vis dar pernelyg dažnai siejamas su gyvenimo saulėlydžiu, nors realybė yra visai kitokia.
„Per daugelį metų sutikau šimtus žmonių, kurių istorijos įrodo, kad po šešiasdešimties gyvenimas tikrai nesibaigia. Galima mokytis, keliauti, kurti, įsimylėti, pradėti naują veiklą ir net pirmą kartą gyvenime žengti podiumu. „Wrinkles of Style“ tapo socialiniu judėjimu, kuris kviečia į brandą pažvelgti su pasididžiavimu, o ne su baime“, – sako televizijos laidų vedėja Laura Balčiūtė.
Ankstesniuose „Wrinkles of Style“ renginiuose podiumu žengė sunkias ligas įveikę žmonės, netektis išgyvenusios moterys ir senjorai, kurių gyvenimo istorijos ne vienam išspaudė ašarą. Organizatorės įsitikinusios, kad būtent tokios istorijos įkvepia labiausiai.
„Kiekvienas turime savo gyvenimo bagažą – ligų, netekčių, nusivylimų ar skaudžių patirčių. Tačiau šie žmonės parodo, kad visa tai galima nešti oriai ir vis tiek drąsiai žengti pirmyn. Jie tampa pavyzdžiu mums visiems“, – įsitikinusi G. V. Barkauskė.
Organizatorės neslepia, kad šis projektas reikalauja didžiulio pasiruošimo – kiekvienam dalyviui kruopščiai kuriamas individualus įvaizdis. Tačiau svarbiausias rezultatas nėra pats renginys.
„Mūsų tikslas – ne sukurti gražias nuotraukas. Norime, kad žmogus po šio vakaro išeitų labiau tikėdamas savimi, nei atėjo. Kartais vienas vakaras gali pakeisti kur kas daugiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio“, – sako projekto autorės, kurios pačios taps ir renginio vedėjomis.
Socialinis mados renginys „Wrinkles of Style“ vyks liepos 17 dieną, penktadienį, 18 valandą Zarasuose, „Kupolės“ erdvėje. Organizatorės kviečia atvykti visus, norinčius savo akimis nemokamai pamatyti, kaip ant podiumo griūva stereotipai, o amžius tampa ne riba, bet vienu didžiausių žmogaus privalumų.