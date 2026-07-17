Kauno širdyje – vasariškas renginys: atvyko būrys žinomų veidų

„Savaitgaliais dirbame, o kitomis dienomis mėginame pasirūpinti tuo, kam nespėjame arba neturime sąlygų kitais metų laikais – mėgaujamės ilgais vakarais, sprendžiame buities klausimus, tvarkome namų aplinką, lankome draugus“, – pasakoja grupės „16 Hz“ nariai Petras ir Robertas Jucevičiai.
Žinomos grupės nariui Robertui šis metas – ir statybų laikas. Jis rūpinasi naujai įsigyto būsto atnaujinimu.
„Visas laisvas laikas skiriamas namui. Pasinėrusieji į remontus, paklausti, kada planuoja baigti darbus, dažniausiai atsako, kad tai turi įvykti iki Naujųjų metų. To tikiuosi ir aš“, – sakė R. Jucevičius.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Tuo tarpu į restoraną „Soul“ grupės „16 Hz“ lyderis Petras užsuko pasisemti idėjų, kaip jaukiai paminėti vestuvių metines. Jis ir mylimoji Dalia susituokė liepos 17-ąją. Pora susipažino koncerte, o vestuvių puotą iškėlė prie Platelių ežero. Per 22 metus jie sukūrė namus ir užaugino tris vaikus.
Trisdešimtąsias santuokos metines rugsėjį minės ir dainininkė Giulija. Įprastai šiuo metu šeima atostogaudavo Lietuvos pajūryje.
Susiję straipsniai
„Vasarą leidžiame dirbdami – koncertuojame visoje Lietuvoje ir mieste. O rudens pradžioje pasimėgaujame trumpomis atostogomis“, – pasakoja Giulija.
Ji su vyru susipažino Palangoje, kur pati koncertuodavo, o jis dirbo barmenu. Poros meilė neliko nepastebėta, todėl kolegos tuomet nekantriai laukė žinios apie judviejų vestuves.
„Todėl tradicija sugrįžti į pajūrį, kur viskas ir prasidėjo, ir tiesiog pabūti drauge mūsų šeimoje puoselėjama iki šiol“, – sako dainininkė.
Po kelių dienų, praleistų Graikijoje, į restorano „Soul“ vakarą užsukusi operos solistė Monika Falcon patikina, kad jos išvyka buvo dalykinė, nors laiko paplūdimiui taip pat atsirado. Tiesa, ilgesnių atostogų vasarą užsienyje ji neplanuoja – gera ir Lietuvoje, o ilgesni vakarai suteikia daugiau laiko sau.
Projekto „Lietuvos balsas. Kartos“ nugalėtojas Ignas Novikovas vasarą leidžia mieste – Tauragėje moko vaikus vokalo.
„Atvykau kelioms dienoms į Kauną, kuriame esu praleidęs daug laiko, ir nusprendžiau pasižvalgyti po atnaujintą Rotušės aikštę, kuri dabar atrodo visai kitaip“, – kalba pašnekovas.
Į restoraną „Soul“ iki centrinės Senamiesčio erdvės rekonstrukcijos dažnai užsukdavo ir plaukų stilistas Karolis Murauskas bei dainininkas Deividas Dubinovas-Deivizo, todėl jie džiaugėsi galėdami sugrįžti į pamėgtą vietą. Bičiuliai puikiai pažįsta restorano meniu ir personalą, todėl čia visuomet jaučiasi laukiami.
„Nuo savo salono iki Rotušės galiu pėsčiomis ateiti per 15 minučių“, – sako K. Murauskas.
Šiltą liepos vakarą europietiška virtuve garsėjančiame restorane laiką kartu leido ir prodiuseris Gediminas Juodeika, tapytoja Gintė Ramutytė, fotomenininkas Rolandas Vilkauskas-Pripsas, aktoriai Rita ir Marius Sekmokai, medalių kūrėja Irina Mi Mi bei kiti.
žinomi žmonėsmiestasgrupė „16 Hz“
Rodyti daugiau žymių