 Dizainerė Z. Krivickienė atskleidė, kodėl kiekvienos moters spintoje turėtų būti bent vienas tikrų nėrinių drabužis.

Nėriniai gali būti karališki, romantiški, modernūs ar net kasdieniški. Tačiau viena jų savybė nesikeičia jau šimtmečius – jie išlieka moteriškumo, meistrystės ir subtilios prabangos simboliu. Būtent apie tai Kaune vykusio išskirtinio vakaro metu kalbėjo dizainerė Zigrida Krivickienė ir nėrinių ekspertė Reda Jacikevičienė.
Į Z. Krivickienės studiją, įsikūrusią pačioje Kauno širdyje, prie Rotušės aikštės, susirinkusios viešnios buvo pakviestos ne tik iš arčiau susipažinti su viena prabangiausių pasaulio medžiagų, bet ir išgirsti istoriją, kuri driekiasi nuo Prancūzijos nėrinių manufaktūrų iki karališkųjų rūmų ir garsiausių pasaulio mados namų.
Nėrinių istorijoje – Marilyn Monroe, princesės ir garsiausi mados namai
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Vakaro viešnia buvo išskirtinių nėrinių ekspertė, audinių studijos „Optima Forma“ įkūrėja Reda Jacikevičienė, jau beveik tris dešimtmečius dirbanti su garsiausiais Europos audinių gamintojais ir Lietuvos dizaineriais. Renginio metu ji susirinkusioms viešnioms pasakojo apie legendinius prancūziškus „Sophie Hallette“ nėrinius, kurie daugiau nei šimtmetį laikomi vienais prestižiškiausių pasaulyje.
Būtent iš šių nėrinių 1954 metais buvo pasiūta suknelė, kuria vilkėdama Marilyn Monroe pasirodė filmo „Kaip ištekėti už milijonieriaus“ premjeroje. Tą patį nėrinį savo kūryboje vėliau rinkosi ir legendinis dizaineris Oscar’as de la Renta, kurdamas suknelę Amal Alamuddin vestuvėms su George’u Clooney.
Tačiau bene garsiausia nėrinių istorija priklauso Kembridžo princesei Catherine’ai Middleton. 2011 metais jos vestuvinei suknelei „Alexander McQueen“ mados namai pasirinko būtent „Sophie Hallette“ nėrinius, kurie iki šiol laikomi vienais geidžiamiausių pasaulio mados industrijoje. „Prancūziški nėriniai man niekada nebuvo tik medžiaga. Tai šimtmečius puoselėjamos meistrystės, istorijos ir kultūros dalis. Kai laikai juos rankose, supranti, kiek daug darbo, laiko ir tradicijų juose slypi“, – renginio metu pasakojo R. Jacikevičienė.
Ji taip pat paneigė vieną dažniausių mitų apie nėrinius.
„Nors nėriniai asocijuojasi su prabanga, tai nereiškia, kad jie skirti tik išskirtinėms progoms ar tam tikro amžiaus moterims. Nėriniams nereikia išskirtinės progos. Jiems tereikia gero skonio“, – sakė ekspertė.
Nėriniai ir šilkas – amžinas elegancijos duetas
O dizainerė Z. Krivickienė susirinkusias viešnias pakvietė pažvelgti į nėrinius kūrėjo akimis. Renginio metu ji pasakojo apie nėrinių ir šilko dermę, rankų darbo vertę bei tai, kodėl būtent šios medžiagos jos kūryboje užima išskirtinę vietą.
„Nėriniai man pirmiausia siejasi su moteriškumu. Ne demonstratyviu ar dirbtinai kuriamu, o subtiliu, natūraliu ir elegantišku. O šilkas suteikia lengvumo, judesio ir laisvės pojūtį. Kai šios dvi medžiagos susitinka viename drabužyje, gimsta ypatinga harmonija, – drabužis, kuris ne tik puošia, bet ir leidžia moteriai jaustis savimi“, – sakė dizainerė.
Pasak jos, šiandien moterys vis dažniau nusigręžia nuo trumpalaikių tendencijų ir renkasi kokybę, ilgaamžiškumą bei tikrąją vertę.
„Todėl vis daugiau moterų atranda individualų siuvimą. Tai galimybė susikurti drabužį, kuris gimsta ne pagal standartinius dydžius ar sezono tendencijas, o pagal konkrečią moterį – jos figūrą, gyvenimo būdą, profesiją ir asmenybę. Toks drabužis tampa ne impulsyviu pirkiniu, o ilgalaike garderobo dalimi, kuri išlieka aktuali daugelį metų.“
Septynios priežastys, kodėl kiekvienos moters spintoje turėtų būti bent vienas tikrų nėrinių drabužis
Vakaro metu Z. Krivickienė, vienintelė Kaune dirbanti su legendiniais „Sophie Hallette“ nėriniais, įvardijo priežastis, kodėl kiekvienos moters garderobe turėtų atsirasti bent vienas kokybiškas drabužis iš prancūziškų, rankų darbo nėrinių.
1. Nėriniai suteikia moteriškumo. Net ir mažiausia nėrinių detalė suteikia įvaizdžiui švelnumo, elegancijos ir subtilumo.
2. Jie niekada neišeina iš mados. Nors keičiasi sezonai, siluetai ir tendencijos, nėriniai išlieka aktualūs šimtmečius.
3. Tai – meistrystės ženklas. Prancūziški nėriniai visuomet kalba apie kruopštų darbą, kokybę ir pagarbą amatui.
4. Nėriniai tinka ne tik šventėms. Jie puikiai dera prie džinsų, klasikinių kelnių, kostiumėlių ar net kasdienės suknelės.
5. Jie suteikia pasitikėjimo savimi. Pasak dizainerės, moteris, vilkinti kokybišką nėrinių drabužį, dažnai jaučiasi užtikrinčiau ir elegantiškiau.
6. Tai investicija į ilgaamžį garderobą. Nėriniai nėra trumpalaikė mada – iš jų sukurti drabužiai gali būti dėvimi daugelį metų.
7. Jie kuria išskirtinumo jausmą. Net ir paprasčiausią siluetą nėriniai paverčia išskirtiniu.
„Nėriniai – tai ne mada. Tai – moters būsena“. Pasak Z. Krivickienės, tikroji nėrinių vertė slypi ne nėrinyje, o jausme, kurį jis suteikia moteriai.
„Nėriniai nekonkuruoja su moterimi. Jie ją papildo. Jie suteikia švelnumo, lengvumo, elegancijos ir pasitikėjimo savimi. Gal todėl moterys prie jų vis grįžta. Nėriniai niekada neišeina iš mados, nes jie nėra tik mada. Tai – moters būsena“, – sakė dizainerė, „Zigrid’s“ studijos įkūrėja.
Vakaro viešnios išsinešė ne tik žinių apie vieną trapiausių, brangiausių ir garsiausių pasaulio medžiagų, bet ir priminimą, kad puoštis ir atrodyti elegantiškai nereikia laukti išskirtinės progos.
Kaip sakė Zigrida Krivickienė, kartais pati tinkamiausia proga pasipuošti yra tiesiog šiandien.