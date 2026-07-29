Vilnius taps mados traukos centru: sugrįžta tarptautinė „Vilnius Fashion Week“

Mados savaitėje laukiama ELLE redaktorių iš Italijos, Ukrainos, Lenkijos, Norvegijos, Danijos ir Baltijos šalių, taip pat ryškių Europos kultūros, mados žiniasklaidos bei diplomatijos atstovų.
Šių metų programoje – dešimt specialiai „ELLE Iconic Night“ kuriamų Lietuvos dizainerių kolekcijų, tarptautinis tvarios mados festivalis, jaunųjų kūrėjų diena, mados verslo susitikimas ir kultūrinės diplomatijos iniciatyva „The Bridge“.
„Vilnius Fashion Week“ nėra vien podiumas. Norime, kad Vilniuje ne tik būtų pristatomos kolekcijos, bet ir gimtų tarptautiniai ryšiai, naujos galimybės dizaineriams bei konkretūs susitarimai. Taip kuriame miestą, kuris vis aiškiau matomas Europos mados žemėlapyje“, – sako „Vilnius Fashion Week“ vadovas Tadas Bruzgulis.
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Nuo tvarios mados iki svarbiausio savaitės vakaro
Rugpjūčio 28 dieną „Vilnius Fashion Week“ programą Rotušės aikštėje pradės tarptautinis tvarios mados festivalis „Sustainable Fashion Week Vilnius“. Dizainerio ir festivalio iniciatoriaus Seržo Gandžumiano suburtame renginyje Lietuvos bei užsienio kūrėjai pristatys šiuolaikines tvarios mados interpretacijas.
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Svarbiausias mados savaitės vakaras – rugsėjo 2 dieną Valdovų rūmų Didžiajame kieme vyksiantis „ELLE Iconic Night“.
Šių metų vakaro kūrybinę kryptį nusako tema „Sapnuok, Vilniau, sapnuok“, kviečianti pažvelgti į miestą kaip į erdvę, kurioje gimsta idėjos, vaizduotė ir naujos mados istorijos. Madą, muziką, meną ir šiuolaikinę kultūrą sujungsiančiame renginyje laukiama apie 1000 žiūrovų, kūrėjų ir svečių.
Specialiai „ELLE Iconic Night“ kuriamas kolekcijas pristatys dešimt Lietuvos dizainerių. Jų vardai bus atskleisti artėjant renginiui.
Mada kaip kultūrinės diplomatijos kalba
Rugsėjo 3 dieną kartu su Vilniaus miesto savivaldybe organizuojama tarptautinė kultūrinės diplomatijos iniciatyva „The Bridge“ suburs politikos, diplomatijos, verslo ir kūrybinių industrijų atstovus. Prie bendro stalo susirinkę skirtingų šalių dalyviai sieks sutarti dėl bendro metinio įsipareigojimo ir ilgalaikio bendradarbiavimo modelio, numatančio mainų programas, stažuotes, mentorystę bei tarptautinio pristatymo galimybes jauniesiems Ukrainos dizaineriams.
Mados savaitės programą papildys tarptautinis mados verslo susitikimas Italijos Respublikos ambasadoje, jaunųjų dizainerių diena Lukiškių kalėjime 2.0 ir Raimedo Latvio kolekcijos „MAX DRAMA“ pristatymas Vilniaus rotušėje.
Trumpai apie programą
- Rugpjūčio 28 d. – „Sustainable Fashion Week Vilnius“, Rotušės aikštė.
- Rugsėjo 2 d. – „ELLE Iconic Night“, Valdovų rūmų Didysis kiemas.
- Rugsėjo 3 d. – kultūrinės diplomatijos iniciatyva „The Bridge“.
- Rugsėjo 4 d. – tarptautinis mados verslo susitikimas Italijos Respublikos ambasadoje.
- Rugsėjo 5 d. – Jaunųjų dizainerių diena, Lukiškių kalėjimas 2.0.
- Rugsėjo 7 d. – Raimedo Latvio kolekcijos „MAX DRAMA“ pristatymas, Vilniaus rotušė. Bilietus į „ELLE Iconic Night“ galima įsigyti svetainėje www.bilietai.lt.