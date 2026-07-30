Ką tik susižadėjęs Paul De Miko: „Mūsų meilė nėra tik vasaros romanas“

Metus kartu skaičiuojantys tinklalaidžių ir socialinio turinio kūrėjas, renginių ir TV laidos vedėjas, nuomonės formuotojas Paulius Mikolaitis (34 m.), geriau žinomas kaip Paul de Miko, ir Augustė Daukšaitė (30 m.) neslepia, kad jų kasdienybė dar prieš kelerius metus buvo visai kitokia – klaipėdietė Augustė uostamiestyje įsigijo butą ir jį įsirenginėjo, o vilnietis Paulius čia kūrėsi lofte. Tačiau meilė kiek pakoregavo vienišių planus – neseniai susižadėjusi pora dabar mėgaujasi laiku prie jūros ir svarsto, ką likimas jiems paruoš orams atšalus.