Ilgam atidėtas ir smarkiai reklamuotas „susitikimas“ vadinamas be scenarijaus rengiamu populiariojo televizijos serialo pagerbimu.

Jis debiutuos gegužės 27 dieną, sakoma transliuotojo pareiškime.

Trumpame „Friends: The Reunion“ anonse matyti šeši pagrindiniai serialo aktoriai, susikibę ir pamažu einantys tolyn nuo kameros, aidint serialo dainos „I'll Be There For You“ melodijai.

„Draugai“, kuriuose pagrindinius vaidmenis sukūrė Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Mattas LeBlancas, Matthew Perry ir Davidas Schwimmeris, išlieka nepaprastai populiarus – net tarp žiūrovų, dėl jauno amžiaus neprisimenančių 2004-aisiais pasibaigusio pradinio demonstravimo.

Patronuojanti kompanija „WarnerMedia“ tikėjosi laidą „Friends: The Reunion“ parengti startui per „Netflix“ konkurentą „HBO Max“ dar pernai gegužę, bet tada koronaviruso pandemija sustabdė filmavimą.

„Friends: The Reunion“ bus parodytas praėjus lygiai metams po „HBO Max“ starto. Pranešama, kad serijos žvaigždės už dalyvavimą gaus po 2,5 mln. dolerių (2,07 mln. eurų).

Serijoje taip pat bus tokių svečių kaip futbolo legenda D.Beckhamas, popmuzikos žvaigždės J.Bieberis ir Lady Gaga, Pietų Korėjos popmuzikos sensacija BTS ir mados legendos Cindy Crawford bei Cara Delevingne.

Be to, dalyvaus Tomas Selleckas, kuris 10-yje serijų vaidino Monikos (C.Cox) mylimąjį, ir Reese Witherspoon, vaidinusi Reičelės (J.Aniston) seserį.

„Susitikimas“ buvo nufilmuotas studijos „Warner Bros“ 24-ojoje scenoje netoli Los Andželo, kuri buvo ir pradinis serialo apie Niujorko draugų grupę garso įrašymo paviljonas.

Nuotolinio ar virtualaus „susitikimo“ galimybė niekada nebuvo svarstoma dėl šio garso įrašymo paviljono reikšmės, sakė prodiuseriai.

Specialiajai serijai „Friends: The Reunion“ taip pat sugrįžo „Draugų“ vykdomieji prodiuseriai Kevinas Brightas, Marta Kauffman ir Davidas Crane'as.