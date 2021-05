Martynas Kavaliauskas – apie merginų dėmesį, santykius su žmona ir naują karjeros etapą

„Tiek aš, tiek Rusnė visuomet į žmonių dėmesį visada žiūrime tik, kaip į darbo dalį, todėl jokių asmeniškumų ar imtymumų mums net į galvą nešauna. Žiūrime į tai labai profesionaliai“, – prisipažino atlikėjas, savo muzikinį kelią pradėjęs televizijos projekte „X Faktorius“, į kurį, beje, M. Kavaliauską slapta užrašė ne kas kitas, o žmona Rusnė.

„Kalbant apie santykius, matėme, kad pandemija labai smarkiai pakoregavo kitų žmonių gyvenimo ritmą ir dienotvarkę. Bet mūsų atveju didelių pasikeitimų rutinoje – kiek mes praleidžiame laiko kartu – nebuvo, nes mes taip esame įpratę būti. O kalbant apie koncertus, na, nebuvo labai geri metai. Iki pandemijos buvo labai įtemptas laikas, bet vis tiek labai norėčiau, kad jis grįžtų“, – pridūrė M. Kavaliauskas.

Studijoje praleisdavo po 16 valandų

Praeityje televizijos projektus „Šok su Manimi“ ir „Muzikinė Kaukė“ laimėjęs M. Kavaliauskas yra baigęs muzikos prodiusavimo studijas Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje, todėl, prasidėjus karantinui ir dingus koncertams, dienas atlikėjas leido studijoje dirbdamas ties savo būsimu albumu.

„Praėjusiais metais nusprendėme pradėti kitokį kūrybinį procesą, kurį mėginome ir anksčiau, tačiau nesėkmingai. Su žmona nusprendėme viską daryti patys, todėl prodiusavimui įsigijome reikiamą techniką ir aparatūrą. Taigi, praėję metai buvo kūryba, o šiemet pradėjome realizuoti tai, ką visus metus brandinome. Tai mums yra naujas etapas, nauja pradžia“, – teigė M. Kavaliauskas.

„Per pandemiją gimė apie 10 naujų dainų, kurias planuojame išleisti po vieną per mėnesį. Kuriant jas, studijoje praleisdavau net po 16 valandų tam, kad surasti būtent tą skambesį ir melodiją. Visos dainos yra labai skirtingos tiek skambesiu, tiek emociniu lygiu. Bandysime būti skirtingi ir pristatyti įvairių stilių dainų“, – pridūrė atlikėjas.

Gimtadienio proga įrašė dainą

Praėjusį mėnesį 29 gimimo dieną paminėjęs M. Kavaliauskas savo šventinę savaitę įrašė antrąją dainą, kuri klausytojus turėtų pasiekti jau greitai. Tuo metu balandį atlikėjas išleido dainą „Blaško vėjai“, kuriai tinkamo skambesio ieškojo net 5 metus, tačiau Martynas teigia, kad, jei ne žmona, tai būtų trukę dar ilgiau.

„Dainą „Blaško vėjai“ bandėme įrašyti su orkestru – dideliu ir mažu, įvairiose studijose, davėme įvairiems kompozitoriams... Bet dažniausiai tas rezultatas nebuvo tas, kokį įsivaizdavau savo galvoje. Per tuos penkis kūrybos metus daina turėjo įvairių formų: keitėme tekstą, melodiją ir įvairiais būdais siekėme to rezultato, kol galiausiai pavyko ir tai šiais metais realizavome“, – prisimena atlikėjas.

„Smulkmeniškumas kūryboje man siaubingai kiša koją, todėl labai dėkoju savo žmonai, kuri sakė „gal jau?“. Nes jeigu ne dabar, tai gal būtų buvę ir dar penki metai“, – juokavo M. Kavaliauskas – „Klausytojas klauso visai kitaip negu kūrėjas, nes, kaip kūrėjas, vis nori pakeisti tą vieną detalę, kuri realiai tik tau yra svarbi. Taip procesas taip ir gali tęstis, bet ateina laikas, kai reikia dėti tašką“.

