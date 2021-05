Buriuotojo R. Milevičiaus nestebina pažintis su piratais ir 9 mėnesiai vandenyje

Pažintis su piratais, gyvybei pavojingas sportas ir net 9 mėnesiai, praleisti vandenyje – visa tai Rokui jau tapo įprasta.

Prestižinėse lenktynėse aplink pasaulį Rokas su savo komanda užėmė antrąją vietą.

Galėtų pasirodyti, kad tokie, kaip Rokas – talentingi jau nuo mažens.

Vis dėlto profesionalus sportininkas juokiasi, kad vienos pirmųjų lenktynių jo gyvenime nebuvo jau tokios sėkmingos.

„Trakuose plaukiau lygiai vienąkart, vaikystėje. Tas varžybas atsimenu iki šiol. Jos buvo pačios tragiškiausios gyvenime, nes tai buvo pirmos varžybos, kai mane aplenkė mano sesė. Atsimenu, kad verkiau… Man buvo 11, o jai – gal kokie 9. Buvo tikrai labai didelė drama“, – dabar jau su šypsena prisiminė Rokas.

O štai dabar jis jau daug metų užsiima jūriniu buriavimu, kurį Lietuvoje mėgstama lyginti su Dakaro raliu.

„Mes plaukiame per vandenynus, per duobes, per akmenis, kur normalūs žmonės ir šiaip nebūna“, – to priežastį aiškino R.Milevičius.

Į savo ilgas keliones Rokas ir jo komanda nesiveža gėlo vandens, o visas maistas – liofilizuotas.

Tačiau tai – menkniekiai, palyginus su pavojais, kurie nuolat tvyrojo aplink, kai sportininkas dalyvavo prestižinėse lenktynėse.

„Tai – vienas iš ekstremaliausių sportinių profesionalių renginių, ir taip pat vienas iš ilgiausiai trunkančių, nes visos mūsų varžybos trunka bene 9 mėnesius, kol apiplaukiame žemės rutulį. Didžiąją laiko dalį mes plaukiame ten, kur vandens temperatūra yra apie 8-10 laipsnių. Tai – pavojus tavo gyvybei, nes jei iškrenti į tokį vandenį, turi labai menkus šansus išgyventi“, – kalbėjo laidoje jis.

Ir nors atrodytų, kad dabar apie piratus galima išgirsti tik pasakose ar pamatyti kino filmuose, R.Milevičius pasakojo, kad jam ir pačiam teko praeiti mokymus, ko reikėtų griebtis, jei sutiktų piratus.

Pasirodo, kad juos iš tiesų labiausiai vilioja pinigai – Rokui ir jo komandai dėl visa ko buvo išdalinti 10 rulonėlių, susuktų po 5 tūkstančius dolerių.

„Jei nutiktų taip, kad piratai ateitų, ir norėtų įlipti, jokiu būdu negalima to leisti – reikia pradėti mėtyti į juos pinigus. Pamatę, kad tai yra pinigai, jiems bus viskas – ačiū, viso gero. Bet tai – tik viena iš tų teorijų“, – dalijoso patirtimi R.Milevičius.

