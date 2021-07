„Viaplay“ pristatė naują originalų serialą, sukurtą pagal populiarias knygas apie Maksą Angerį

Pagrindinius vaidmenis seriale atlieka Adam Lundgren ir Evin Ahmad.

Taip pat šiame seriale išvysite Johan Rheborg bei Linus Wahlgren, kurie vaidino jau gerai žinomuose „Viaplay“ serialuose „Partisan“ ir „Orca“.

Švedų kriminalinis serialas „Maksas Angeris“ sukurtas pagal populiarią Martin Österdahl trilogiją.

Seriale pasakojama apie Maksą Angerį (Adam Lundgren) – buvusį specialiųjų operacijų karį, kuris įsimyli savo rusę kolegę Paši (Evin Ahmad).

Kai Paši dingsta be žinios Sankt Peterburge, Maksas nedelsdamas imasi jos ieškoti, o šios paieškos priveda prie sąmokslo, galinčio pakeisti viso pasaulio tvarką.

Tačiau paaiškėja, kad mylimosios dingimas yra susijęs ir su paties Makso paslaptimis.

Maksui reikia pagalbos, todėl jis į šią istoriją įtraukia taksistę Mirą. Kartu jie turi surasti Paši ir sugriauti slaptus piktadarių planus.

„Puikiai praleidau laiką vaidindamas Maksą, todėl bus itin įdomu vėl pasinerti į tą pasaulį“, – sakė Adam Lundgren.

Be aktorių Adam Lundgren („The Löwander Family“, „Never Wipe Tears Away Without Gloves“) ir Evin Ahmad („Snabba Cash“, „The Rain“) seriale taip pat vaidina įvairios Švedijos žvaigždės, tarp jų Johan Rheborg, Joel Spira, Linus Wahlgren, Malin Crépin , Per Ragnar, Annika Hallin ir kylanti Lietuvos kino žvaigždė Ieva Andrejevaitė.

„Mane žavi mintis, kad egzistuoja momentas, kuris formuoja ateitį, ypatingas įvykis, kuris keičia pasaulį ir turi įtakos kelioms ateinančioms kartoms. Mūsų serialas sukasi būtent apie šį tašką, kuris, mano nuomone, sukūrė pasaulį, kuriame šiandien gyvename. Be to, visi šie įvykiai vaizduojami pasitelkiant asmenines ir patrauklias gyvenimo istorijas“, – sakė Mikael Newihl.

