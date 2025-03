Pasirodžius pribloškiančiai paauglių dramai „Adolescence“ akys krypsta į rimtą problemą: „Mokyklose vyksta krizė“

Kovo 13 d. pradėtas rodyti serialas greitai tapo labiausiai aptarinėjamu metų šou. Jis sulaukė kritikų ir žiūrovų kirčių dėl sunkiai suvokiamos istorijos apie trylikametį berniuką, kuris suimamas įtariant nužudžius mergaitę iš savo mokyklos.

Ypatingų pagyrų sulaukė serialo aktoriai, tarp kurių – Owenas Cooperis, vaidinantis jaunąjį Jamie, ir Stephenas Grahamas, vaidinantis jo tėvą.

Visgi, juosta taip pat paskatino pokalbį apie socialinės žiniasklaidos ir influencerių poveikį.

Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris pirmadienį transliuotame interviu BBC radijui „Radio 5 Live“ sakė: „Daug žmonių, dirbančių su jaunimu mokykloje ar kitur, pripažįsta, kad galime turėti problemų su berniukais ir jaunais vyrais, kurias reikia spręsti.

Dabar „Paauglystė“ yra tarp programų, kurių septynių dienų reitingai šiemet kol kas yra didžiausi, po BBC laidų „Išdavikai“, „Skambinkite akušerei“ ir dokumentinio filmo „Gavin & Stacey: A Fond Farewell“.

Apie juostą prakalbo ir jos scenarijaus autorius Jackas Thorne'as.

„Sulaukiau daugybės atsiliepimų iš žmonių, apie kuriuos nesu girdėjęs daugybę metų, ir jie man pasakojo apie pokalbius, kuriuos dabar veda su savo vaikais. Tai labai džiugina.

Sūnaus direktorius sustabdė mane prie mokyklos vartų ir pasakė: „Norėčiau su jumis apie tai pasikalbėti ir pagalvoti, ką gali padaryti mūsų mokykla ir ką gali padaryti kitos mokyklos. Atrodo, kad pokalbiai prasideda įvairiose vietose“, – kalbėjo jis.

J. Thorne'as dabar ragina vyriausybę imtis „radikalių veiksmų“, kad padėtų spręsti programoje keliamas problemas.

Pagrindinės iš jų yra socialinė žiniasklaida ir incel (priverstinio celibato) idėjos, skatinančios vyrus kaltinti moteris dėl santykių ir galimybių trūkumo.

Tačiau ši drama, kurią J. Thorne'as sukūrė kartu su aktoriumi Stephenu Grahamu, nėra tik apie „incel“ kultūrą, BBC pasakojo rašytojas.

„Tikrai tikiuosi, kad tai drama, kuri rodo, jog Džeimis toks yra dėl daugybės sudėtingų veiksnių“, – pasakojo jis.

Seriale rodoma, kad pagrindinio veikėjo tėvai, mokykla ir draugai – visi jie įvairiais būdais atlieka tam tikrą vaidmenį.

Tačiau Džeimis, kurį vaidina Owenas Cooperis, patiria patyčias socialinėje žiniasklaidoje taip pat susiduria su inkelių žinutėmis ir iškreiptu požiūriu į seksualinį smurtą.

„Jis yra šis pažeidžiamas vaikas, ir tada išgirsta šiuos jam prasmingus dalykus apie tai, kodėl jis izoliuotas, kodėl jis vienišas, kodėl jis niekam nepriklauso, ir juos nuryja. Jis neturi filtrų, kad suprastų, kas yra tinkama“, – sako Thorne'as.

Apie šią juostą Ministras Pirminikas K. Starmeris užsiminė ir parlamentui. Jis sakė, kad kartu su savo paaugliais vaikais žiūrėjo „labai gerą“ dramą.

Politikas pridėjo, kad smurtas, kurį vykdo jauni vyrai, veikiami to, ką jie mato internete, yra „bjaurus ir mes turime su juo kovoti“, be to, tai „taip pat yra kultūros klausimas“.

J. Thorne'as tikisi, kad premjeras supras, jog „mūsų mokyklose vyksta krizė, ir mes turime galvoti, kaip sustabdyti berniukus, kad jie nekenktų mergaitėms ir vienas kitam“.

Jis ragina serą K. Starmerį „gana skubiai“ apsvarstyti galimybę uždrausti išmaniuosius telefonus mokyklose ir nustatyti „skaitmeninį sutikimo amžių“, panašiai kaip Australijoje, kuri priėmė įstatymą, draudžiantį jaunesniems nei 16 metų vaikams naudotis socialine žiniasklaida.

Rašytojas taip pat pasiūlė šį draudimą taikyti visiems išmaniųjų telefonų naudojimo būdams ir žaidimams.

„Manau, kad turėtume daryti tai, ką daro Australija, ir atskirti savo vaikus nuo šios pražūtingos juos užkrečiančios mąstymo ligos“, – sakė jis.