Simpatijų jaunam aktoriui neslepianti Indrė Kavaliauskaitė sulaukė jo atsako

Tokias emocijas sukels faktas, kad studijoje lankysis vieno atlikėjo sūnus, o operos solistė Emilija Finagėjevaitė nuo savo sužadėtinio, taip pat projekto dalyvio Jono Sakalausko, sulauks didžiausios puokštės gėlių.

„Repetuodamas supratau, kad yra daug reikalų – netinginiauja jie ten ant scenos. Šita daina tokia – neleidžia niekada atsikvėpti, pailsėti, visada yra choreografija, visada yra judesiai, visada skamba tas priedainis „Mažule, mažule...“. Klausau to priedainio ir galvoju – o kada man atsikvėpti per šitą priedainį? Svarbiausia – nepadusti per šitą pasirodymą“, – sakys aktorius Pijus Narijauskas prieš „Antikvarinių Kašpirovskio dantų“ įkūnijimą.

O gerai pasirodyti jam šį kartą bus labai svarbu – tarp žiūrovų sėdės ir jo mylimoji, ir sūnus.

„Pijus yra fantastiškas aktorius, bet šiandien viskas, man atrodo, buvo labai iš širdies, nes salėje yra jo sūnus, kuris yra „Mažulės“ gerbėjas. Ir Pijus žinojo, kad, nors jis yra prieš keturis komisijos narius, svarbiausias komisijos narys stebi ir vertina mūsų studijoje“, – sakys Indrė Kavaliauskaitė.

„Tai tikrai buvo aukščiausio lygio performansas, o kai pamačiau sūnų – išvis susigraudinau. Vaikas mato tokį tėtį ir taip gali juo didžiuotis“, – besigraudindama sakys Toma Vaškevičiūtė.

Savo pasirodymo su nekantrumu lauks ir dainininkas Anatolijus Oleinik.

„Nežinau, kaip čia seksis – gal plaukai bus gražūs, iki žemės. Bet pažiūrėjus rimčiau į pasirodymą ir paanalizavus stebuklus, kuriuos išdarinėja grupė „Europe“ savo koncertų metu – nežinau... Nerandu aukso viduriuko tarp pilno balso ir rėkiančio falceto, tai einu į sceną rimtai pasiryžęs ir viską apgalvojęs“, – su nerimu prieš pasirodymą kalbės dainininkas Anatolijus Oleinik.

Tačiau jo pasirodymas nepaliks abejingų – plaukus purtys ir komisijos nariai, ir žiūrovai.

„Anatolijus turi viską – balsą, judesį, išvaizdą, bet vis kažkur ne iki galo susprogsta, kaip turėtų. Šį kartą įvyko sprogimas. Tai geriausia pradžia, kokia yra buvusi per du šios laidos sezonus, kiek aš čia esu“, – sakys komisijos narys Dainius Kazlauskas.

Prieš žengdamas į „Muzikinės kaukės“ sceną jaudulio neslėps ir Jonas Sakalauskas. Jam šį sekmadienį burtai lėmė įkūnyti visų mylimą Lietuvos atlikėją Saulių Prūsaitį.

„Beje, įdomus faktas – kai buvo COVID pandemija, buvo mano trisdešimt devintasis gimtadienis. Aš dariau nuotolinį koncertą, ir, aišku, dainavau klasiką, visokią muziką ir taip toliau, o pabaigoje padainavau būtent dainą „39“. Paprašiau Sauliaus Prūsaičio, ar galima padainuoti“, – atskleis Jonas Sakalauskas.

Jo pasirodymas bus šventiškas ir nuotaikingas.

„Sakiau ir sakysiu – esi didžiausias šio projekto bebaimis! Teko būti viename Sauliaus Prūsaičio koncerte, kuriame jis, tik įėjęs į sceną, visų paprašė atsistoti, nors koncertas dar neprasidėjo. Tai ir tu tą padarei. Vienintelis dalykas, ko pritrūko tavo pasirodyme – tai „Marijampolės“. Tave norisi pagirti, kad tavo virsmas į kitą atlikėją yra visiškai kitoks – tu tampi visiškai kitoks nei esi iš tikrųjų. Tai yra labai aukšta klasė“, – sakys Paulius.

Aktorius Kasparas Varanavičius atliko grupės „A–HA“ kūrinį ir pasirodymo metu nesusilaikė nepademonstravęs simpatijų komisijos narei Indrei Kavaliauskaitei. Žavioji komisijos narė buvo ne tik apgobta jo švarku, bet ir apdovanota meilės simboliu – širdute. Neseniai laidoje pati Indrė prisipažino jaučianti simpatiją Kasparui.

„Aš išgirdau tave, aš labai žaviuosi tavim ir šiame pasirodyme norėjau tai parodyti“, – po pasirodymo, kuris, rodos, buvo skirtas tik Indrei, šypsojosi aktorius.

„Ai, galima, aš nieko nevertinsiu“, – be žodžių liko Indrė.

Šį sekmadienį žiūrovų laukia ir daugiau staigmenų. Erica Jennings taps Lorde, dainininkė Adrina įkūnys prancūzų atlikėją Alizée, Kasparas Varanavičius atliks grupės „A–HA“ kūrinį, Ieva Dūdaitė taps Aiste Smilgevičiūte, Ovidijus Petrauskas įkūnys Edmundą Kučinską, Emilija Finagėjevaitė – Celine Dion, o Irena Starošaitė atliks Raffaellos Carrà kūrinį „Pedro“.