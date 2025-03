K. Zvonkuvienė atsivėrė apie karjeroje padarytą pauzę: „Širdyje kažkas blogai“

Dviejų vaikų mama jau kurį laiką nebuvo išleidusi naujų dainų, todėl gerbėjai susirūpino.

Tačiau Katažina juos nuramino ir atskleidė, kad sprendimas pristabdyti savo veiklą turėjo priežastį.

„Aš nebuvau pilnai atsisakiusi muzikos, bet sveikos pertraukos ir atsitraukimo man reikėjo. Tas ir įvyko – vaikai reikalauja kuo daugiau, bet laiko jie neatima, aš pati noriu jiems duoti, būti su jais“, – LNK televizijos laidoje „Labas vakaras, Lietuva“ aiškino Katažina.

Žinoma atlikėja taip pat atvirai pasakė, kada suprato, jog laikas sustoti.

„Po praėjusios vasaros sezono grįžau namo ir pasikalbėjau su vyru. Sakiau jam, kad nesuprantu, ar džiaugiuosi tuo, ką darau. <...> Sakiau, kad nesuprantu – širdyje kažkas blogai, kažkas ne taip“, – širdį atvėrė dainininkė.

Paaiškinti, kas įvyko, K. Zvonkuvienei padėjo ir nauja daina „Nepalaužiama“, kurią ji atliko laidoje.

Dainininkė neslėpė, kad jai teko išgyventi įvairių jausmų iki tol, kol atėjo nepalaužiamumo jausmas.

Moteris pabrėžė, kad jai tiesiog reikėjo šiek tiek atsitraukti ir pailsėti, tuo pačiu pristabdyti ir savo muzikinę karjerą.

Katažinos gyvenimas – pilnas atsakomybių. Ji ne tik muzikuoja, dalyvauja renginiuose, bet ir rūpinasi autizmo spektro sutrikimą turinčiu sūnumi. Pasak jos, surasti balansą tarp šeimos ir darbo – labai svarbu.

„Dabar radau sveiką balansą, kiek noriu duoti savęs šeimai ir kiek – savo veiklai. Be to, per tą laikotarpį gimė visas albumas“, – laidoje pasakojo K. Zvonkuvienė.