Orijus Gasanovas apsilankė paplūdimyje, aplink kurį gyvena daugybė pavojingų varlių: jų geriau nesutikti

Kaip „Delfi“ TV laidoje „Orijaus kelionės“ pasakojo Orijus, visi, atvykę į Bocas del Toro salas, kalba apie poilsį ir atostogas laukinėje gamtoje.

„Tai yra didžiausias šios Karibų vietos privalumas prieš kitas amerikiečių turistų jau seniai atrastas ir dideliais viešbučiais apstatytas salas. Kalbu apie tokias vietas, kaip Jamaika, Barbadosas, Dominikos Respublika. Ten gražu ir gera, bet masinio turizmo nepaliestų kampelių vis mažiau bei mažiau“, – kalbėjo O. Gasanovas.

Prieplaukoje lipdamas į valtelę, Orijus atsisveikino su civilizacija.

„Civilizacija skamba juokingai, nes visos Bocas del Toro salos yra laukinės. Ši sala išskirtinė tuo, kad čia yra asfaltuotas kelias, miesteliai. Dabar plauksime į vietą, kur gyvenimas kitoks – ten yra tikros džiunglės, bekelė“, – aiškino keliautojas.

Jau persikėlęs į kitą salą, Orijus apsilankė „Red Frog Beach“ paplūdimyje, kuris lietuviškai verčiasi kaip raudonų varlių paplūdimys.

„Tokį pavadinimą gavo ne veltui. Sakoma, kad aplink šį pliažą gyvena be galo daug raudonų varlyčių. Jos tikrai gražios, bet labiau nei gražios yra pavojingos, todėl jų geriau nesutikti, o sutikus svarbiausia neliesti“, – pasakojo O. Gasanovas.

Orijus laidoje taip pat kvietė pamatyti džiunglėse tik vandens transportu pasiekiamą viešbutį. Išskirtinėje vietoje apsistoti galima itin pigiai, vos už 30 dolerių nakčiai. Bet Orijus įspėjo – bus ypatingų sąlygų.

Laidoje taip pat laukia žygis per džiungles. Be to, keliautojas parodė nepaprasto grožio paplūdimį, kuriame – vos vienas kitas turistas. Tai vieta, apie kurią niekam nesinori pasakoti, bet juk kelionių žurnalisto toks darbas.

