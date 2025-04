Ericos Jennings reakcija scenoje išvydus save: „Labai panašu“

„Jaučiuosi gerai, jaudinuosi, bet laukiu pasirodymo. Ir Erica žiūrės, jaudinuosi, stengsiuosi nežiūrėti į ją, kad nepagaučiau žvilgsnio, bet smagu buvo ruoštis“, – prieš pasirodymą atkleidė Pijus.

Nors aktorius vaidine ir kine, serialuose, kuria vaidmenis teatre, tačiau vaidinti moters personažą Pijui teks pirmą kartą.

„Tiesą sakant, per visus mano aktorinės karjeros metus man dar niekada nėra tekę įkūnyti moters, dėl to buvo labai įdomu, reikėjo visą fiziką pagauti, aukštakulniai – čia jau atskira sritis, sunkiausia, gal ne tik moterį, bet Erica, ji turi tokią šviesą vidinę, pozityvą, viską daro per šypseną, šitą jos emociją ištransliuoti, labiausiai ties tuo koncentravausi, kad tai pavyktų“, – atskleidė Pijus.

Ir nors daug metų Erica gyvena Lietuvoje, kalba lietuviškai, tačiau vis tiek girdisi šioks toks akcentas. Pijui ruošiantis taip pat buvo svarbu atskleisti ir šią Ericos Jennings detalę.

„Kita kalba šnekėti, yra vienas iššūkis, teko man angliškai dainuoti, itališkai, bet dainuoti lietuviškai lyg tu būtum ne lietuvis, yra nemažas iššūkis, tai darysiu ir tikiuosi, kad pavyks taip, kaip reikia“ – dalinosi Pijus.

Pati Erica neslepia, kad su Pijumi projekte spėjo susibičiuliauti, todėl jaudulys dvigubas – ir kaip jos pačios įkūnijimas atrodys scenoje, ir kaip Pijui pavyks susitvarkyti su užduotimi. Tačiau tai, ką išvys scenoje, pranoks ir jos lūkesčius.

„Sveikinu, man taip patiko, net tokių vokalo detalių pastebėjai, labai faina, labai panašu, super, labai labai ačiū!“ – po pasirodymo džiaugėsi Erica.

„Šaunuolis, tu nepadarai niekada šaržo ir man tas labiausiai patinka, tu padarai taip, kaip reikia, tiek kiek reikia ir niekada ne per daug. Pijau, gali eiti aukštai iškėlęs galvą, fantastika“, – pasirodymu džiaugėsi komisijos pirmininkas Paulius Vaitiekūnas.

Kaip atrodys Pijaus pasirodymas, kuomet jis taps Erica Jennings, išvysite „Muzikinėje kaukėje“ sekmadienį 19:30 per LNK.