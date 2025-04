Iš Vilniaus į gimtuosius Zarasus sugrįžusi Aleksandra: „Čia tobula vieta“

Kaip ir kiekvieną šeštadienio popietę, taip ir šią „Lietuvos ryto“ televizijos žiūrovus prie ekranų kvies įdomių istorijų ir netikėtų avantiūrų laida „Pirmi kartai“.

Šįkart laukė kelionė į Zarasus, kur iš Vilniaus į gimtąjį miestą gyventi grįžo laidos herojė, „Kraštiečių muziejaus“ vadovė Aleksandra Stadalienė, kuri pirmą kartą sėdo prie vargonų ir mokėsi jais groti.

Moteris pasakojo kažkada svajojusi tapti kultūros ministre, tačiau šiandien savo kultūros oazę kuria Zarasuose, išnaudodama visus provincijos privalumus.

„Namų paieškos buvo labai ilgos, bet man Zarasai yra pasakiškas miestas. Su vyru stengiamės kiekvieną laisvą akimirką eiti į mišką, žygiuoti, slidinėti, čiuožinėti pačiūžomis, rogutėmis, vasarą važinėti dviračiais. Tai yra nuostabi vieta vadinamoms darbostogoms, kai gali sumerkti kojas į ežerą, pasidėti ant kelių kompiuterį, žiūrėti į saulėlydį ir atrašinėti laiškus“, – savo patirtimi dalijosi laidos herojė.

Jai antrino ir Zarasų rajono savivaldybės merė Nijolė Guobienė, tikindama, kad šiame krašte ištisus metus yra ką veikti tiek aktyvaus laisvalaikio aistruoliams, tiek meno ir kultūros mėgėjams.

„Zarasuose veikia vandenlenčių parkas, nutiesta daug dviračių takų, o šį sezoną pačiame ežere pastatysime didžiules sūpynes. Taip pat nuolat vyksta renginiai, parodos. Aplankyti galima Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją, muziejus, biblioteką.

Sakome, kad Zarasų ateitis – tai kultūrinis Lietuvos kurortas, nes Antalieptėje yra energetikų muziejus, Dusetose – dailės galerija, o iš ten – į Antazavės dvarą.

Šiame sparčiai kintančiame pasaulyje yra tik vienas dalykas pastovus – nepastovumas, ir tai tinka mūsų kultūrinėms mekoms, kur visada rasit kažką naujo, nematyto, nepatirto ir neapčiuopto“, – pasakojo merė.

Kitoje laidos rubrikoje, dalinančioje naudingus patarimus žiūrovams, kineziterapeutė Erika Eičė palietė opią problemą, mat kone kas antras jos pacientas skundžiasi sąnarių skausmais.

Pasak specialistės, sėslus gyvenimo būdas ir fizinio aktyvumo stoka lemia, kad žmogaus raumenys nusilpsta, o tuomet didesnė apkrova tenka sąnariams, kurie greičiau dyla ir sukelia nemalonius pojūčius, trukdančius laisvai judėti.

„Kelio sąnaryje kremzlės veikia kaip amortizatorius ir fizinis aktyvumas, vandens gėrimas, maisto papildai, tokie kaip „Cemio Gemzė“, tas pats papildomas kolageno vartojimas sutepa sąnarį.

Jeigu silpnėja plaukai, išsausėja oda, lūžinėja nagai, vargina raumenų skausmai ar sąnarių traškėjimas – tai rodo, kad trūksta kolageno. Tik svarbu atminti, kad kolagenas neįsisavinamas be vitamino C. Jau moksliškai įrodyta, kad kolageno trūkumas prasideda nuo 25 metų, o jis – it gyvybės eliksyras, nes organizmas turi būti gyvas ir jam turi duoti kažką, kad jis būtų energingas“, – teigė kineziterapeutė.

Moksliškai įrodyta, kad fizinis aktyvumas atitolina daugiau nei 40 ligų, tačiau kartu su fiziniu aktyvumu lygiagrečiai eina ir subalansuotos mitybos svarba. Specialistų teigimu, jeigu žmogus per savaitė suvartoja bent du žuvies patiekalus, jis gali apsirūpinti Omega-3 riebiosioms rūgštimis. Kitu atveju vaistinėje pravartu pasidairyti į žuvų taukų maisto papildus.

