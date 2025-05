Vyresnį mylimąjį pristačiusi Vidmantė Martikonytė atskleidė, ar ryžtųsi dar kartą tekėti

Tai, ko gero, pirmas kartas, kai paprastai šmaikščios ir geros nuotaikos Vidmantės interviu bus ne viena nejauki pauzė, o šypsena prieš kameras kartais per sukąstus dantis.

Prieš beveik dvejus metus jai teko išgyventi tikrą pragarą. Po 20 metų trukusių santykių Vidmantė išsiskyrė su sutuoktiniu ir aštuonis mėnesius, kaip pati sako, gyveno depresijos liūne.

Ir nors šiandien ji vėl plačiai šypsosi, o šalia naujas širdies draugas, buvusius išgyvenimus prisiminti vis dar labai skaudu.

Paklausta, ar dabar, kai visi išgyvenimai praeityje, ryžtųsi dar kartą tekėti, nė nedvejodama sako – ne.

„Tos santuokos prasmės nebematau. Jeigu vaikų nebenoriu, kam tuoktis? Pavardės savo nekeisiu, tikrai, jau užteko. Tai kam man ta santuoka? Na, kas iš to? Galima gyventi ir taip.

Galų gale po santuokos vyrai dažnai pasikeičia, nes mano: va, ji jau mano, viskas, ramu, nieko nedarysiu, lagaminų nebenešiosiu, vakarienės negaminsiu“ – teigė V. Martikonytė.

