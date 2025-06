Paaiškėjo projekto „Princesių ūkis“ nugalėtoja: ja tapo puikiai žinomas veidas

Balsavimo metu dalyvės turėjo nuspręsti, kas, jų nuomone, labiausiai nusipelnė realybės šou „Princesių ūkis“ nugalėtojos titulo. Buvo įvertinti ne tik atlikti darbai, bet ir emocijos, atsidavimas bei pagalba kitoms.

Dalyvės vieningai pripažino – ši patirtis joms padovanojo neįkainojamų įspūdžių. Paskutinį kartą susėdusios kartu, jos turėjo priimti nelengvą sprendimą – išrinkti projekto nugalėtoją. Vis dėlto net ir prieš lemtingą momentą kai kurios merginos vis dar nebuvo apsisprendusios, kam skirti savo balsą.

„Dar nesu nusprendusi. Ką širdis tą sekundę lieps, tą ir padarysiu“, – šyptelėjusi tarė J. Partikė.

„Iš pradžių buvo sunku nuspręsti, bet, perbėgus dienas, sprendimas aiškus“, – teigė Jovita.

„Vakar nebuvau apsisprendusi, bet dabar esu“, – pritariamai linktelėjo Ieva Carter.

Prieš paskelbiant rezultatus, dalyvės patikino – laikysis ankstesnio susitarimo ir piniginį prizą pasidalys po lygiai, nepaisant to, kuri bus paskelbta nugalėtoja.

„Visos dirbome vienodai tiek ūkyje, tiek namuose. Nebuvo nei vienos, kuri būtų dirbusi mažiau“, – tokį sprendimą argumentavo Justina.

Dalyvėms ant pasagos užrašius savo favoričių vardus, paaiškėjo, kad projektą laimėjo ūkiškoji Justina Partikė. Ji neslėpė nuostabos ir prisipažino, jog tokios projekto baigties nesitikėjo.

„Einant čia pergalės nesitikėjau, nes esu dalyvavusi daugybėje projektų, bet dar niekuomet nelaimėjau. Ėjau gerai praleisti laiką ir parsivežti namo prisiminimus. Tikrai nesitikėjau, nes maniau, kad laimės Rita“, – kalbėjo nuomonės formuotoja.

Be to, Justina neketina laužyti merginų susitarimo laimėtą prizą – per projektą sukauptus 2030 eurų – pasidalinti su visomis projekto dalyvėmis.

„Šis laimėjimas yra mūsų, todėl noriu, kad prizas būtų padalintas visoms po lygiai, – pridūrė ji. – Visos vienodai dirbom. Nei viena nebuvo, kad tinginiautų, visos tvarkėsi, visos dirbom vienodai tiek ūkyje, tiek namuose. Šitas laimėjimas yra mūsų visų, ne mano vienos. Pinigus aš išdalinsiu“.

Projektas baigėsi, bet draugystės tęsiasi. Merginos jau planuoja, kada vėl visos kartu susitiks. „Pratęsimą darysim pas mane namie. Visos susitinkam ir pasibūsim kartu. Pasikepsim mėsytės ir bus labai fainai“, – džiaugėsi Justina.