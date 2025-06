Mia Pilibaitytė prabilo apie skandalingas peštynes su Natalija Bunke

Tačiau kaip viso to pasiekti? Kas už to stovi bei per kokius skandalus žvaigždėms tenka pereiti, kad viso to pasiektų? Šio šeštadienio TV3 žiniasklaidos grupės dokumentinis serialas „Lietuviška scena“ atskleis šiuos užkulisius.

Muzikos žvaigždėms išsilaikyti nuo senų laikų padėdavo tie, kurių dažniausiai nepamatysi ant blizgių žurnalų viršelių ar atsiimančių apdovanojimų statulėlę.

Tačiau, atsiradus prodiuseriams, nuo atlikėjų pečių nukrito našta organizuoti koncertus, derėtis dėl honorarų, o ištikus krizei – kapstytis iš bėdos.

Visgi, su prodiuseriais pasirašę sutartis, atlikėjai prarasdavo nemenką dalį laisvės. Šiose sutartyse būdavo apibrėžtos netgi tokios intymios detalės kaip galimybė turėti antrąją pusę, pastoti, priaugti svorio ar net pakeisti išvaizdą.

O apie tai, kaip iškilo, šio vakaro dokumentiniame seriale prabils ir Oksana Pikul, buvusi „Olialia pupytės“ narė.

„Šio projekto išskirtinumas buvo gražios blondinės ir, nevenkime to žodžio, seksualios merginos. Tą dieną patys pirmieji žingsniai scenoje buvo nebijoti užsidėti trumpesnę suknelę, pademonstruoti daugiau savo kūno ir taip sulaukti daugiau dėmesio. Tai buvo cinkelis, kuris veikė puikiai“, – neslėpė ji.

Tiesa, grupė neretai sulaukdavo kaltinimų, kad dainuoja „papais“. Tačiau ką apie tai galvoja pati Oksana?

„Tiesą pasakius, mes ir pačios iš to juokdavomės. Visuomet yra sveika iš savęs pasijuokti. Juolab, kad žmonės labiausiai pastebi tai, ką labiausiai akcentuoji“, – teigė O. Pikul.

Anksčiau dėl gerbėjų dėmesio varžėsi ne viena tokia merginų grupė. Ką jau kalbėti apie daugybę dėmesio padovanodavusius skandalus arba slaptus žvaigždžių susitarimus su žiniasklaida.

Štai Violetos Riaubiškytės ir Viliaus Tarasavo vestuvės muzikos pasaulyje iki šiol yra labiausiai aptarinėjamos. Jose pačius jaunuosius ir daugybę svečių slėpė būrys apsaugininkų. Tačiau ne visi žino, kad tai buvo gerai apgalvoto ir itin pelningo plano dalis.

„Mes nieko nedarėme specialiai. Su vienu žurnalu buvome pasirašę sutartį, kad mus turi saugoti apsauga – buvo tam tikros taisyklės. Nors vestuvių dieną aš atsikėliau paprastai – ėjau į sporto klubą be jokios apsaugos“, – pasakojo V. Tarasovas, o dokumentinio serialo žiūrovai sužinos ir tikslią honoraro sumą.

O štai Mia prisiminė per Stanislavo Stavickio-Stano vestuves kilusias peštynes su Natalija Bunke (tuomet dar Zvonke).

„Čia buvo įsipainiojęs trečias žmogus, mano labai geras draugas. Zvonkus tuo metu nieko nežinojo…“ – sakė ji, o daugiau apie skandalą išgirsite šio vakaro laidoje.

Ir nors Mia šiandien teigia, kad taip pyktis per vestuves buvo neverta, ji neslėpė – iš to abi su Natalija jos uždirbo ir nemažai pinigų.

Šio vakaro dokumentiniame seriale – ir daugiau skandalų. Kodėl Andrius Mamontovas nesutarė su Egidijumi Dragūnu-SEL? Ką apie grupėse kilusius skandalus šiandien sako „Naktinių personų“ ir „69 danguje“ nariai?