Edvinas Šeškus neria į naują veiklą – ji itin netikėta

Rugsėjį į LNK eterį po 8 metų pertraukos grįžta kultinis muzikos šou „Žvaigždžių duetai“. Projekte dalyvaus dešimt porų, kurias sudarys dainininkai ir žinomi šalies žmonės. Muzikiniame šou dalyvauti ryžosi ir E. Šeškus, kurio porininke tapo garsi atlikėja Augustė Vedrickaitė.
E. Šeškus televizijoje nėra naujokas. Jis jau yra dalyvavęs tokiuose projektuose kaip „Ant bangos“ ar „Kaukės“.
„Kaip ir krepšinyje, taip ir čia – iš pradžių yra šioks toks jauduliukas, bet kai atsistoji scenoje, prasideda veiksmas, jaudulys išsijungia. Man yra tai atėję iš krepšinio, kad, kai žengi į aikštelę, pamiršti viską, kas buvo iki tol“, – pasakoja krepšininkas.
Nors dabar dėmesį skiria pasiruošimui muzikiniam šou, E. Šeškus neatmeta, kad krepšininko karjerą jis pratęs ateityje.
„Dabar man svarbiausia – šeima, vaikai, galiu būti šalia jų. Po „Kaukių“ projekto girdėjau tokių replikų, kad turėčiau susikaupti ir eiti sportuoti. Buvo planų išvažiuoti į Aziją, bet ateina projektai ir aš pradedu sverti, kas man yra linksmiau. Žinau, kad ir dabar bus komentarų, bet man svarbiausia, kad aš gerai leidžiu laiką. Nesakau visiškai „ne“ krepšiniui. Gal pasibaigs šitas projektas ir skrisiu žaisti į Aziją. Visokių variantų yra“, – atskleidžia E. Šeškus.
Gegužę antrojo vaiko su Dalia Belickaite susilaukęs E. Šeškus neslepia, kad didžiausia jo patirtis muzikoje – dainavimas automobilyje. Ten dažniausiai skamba „Tele Bim-Bam“ dainos.
O štai visą gyvenimą dainuojanti krepšininko partnerė projekte A. Vedrickaitė atskleidžia, kad jos sūnus kartais prašo mamos nustoti dainuoti.
„Mane vaikas kartais tildo. Jam buvo dar tik dveji metai ir jau klausdavo, ar galiu nedainuoti. Aš manau, kad savo vaiką šiuo klausimu jau sužalojau“, – juokiasi dainininkė.
Ji sakė nesureikšminanti, kad projekte teks dainuoti su žmogumi, kurio muzikiniai gebėjimai gerokai atsilieka nuo jos pačios.
„Aš jau girdėjau jį dainuojant šiek tiek, bet kol kas nesiryžtu vertinti. Reikia apšilti, kaip ir kiekvienam. Dabar, jeigu aš pradėčiau žaisti krepšinį ir sakyčiau, kad įvertintumėte, kaip man sekasi… Negalima – reikia duoti įsijausti. Jis yra žiauriai spalvinga ir įdomi asmenybė, tikras fejerverkas. Dėl to man labai smagu, kad esame su juo poroje“, – džiaugiasi A. Vedrickaitė.
Muzikinis šou „Žvaigždžių duetai. Nauja era" – naujajame LNK sezone nuo rugsėjo.
