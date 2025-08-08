Retai apie šeimą kalbantis Jonas Valančiūnas atsivėrė apie sūnaus auklėjimą

Šį šeštadienį „Lietuvos ryto“ televizijos eteryje žiūrovų laukia gyvenimo būdo laida „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“ ir susitikimas su krepšininku Jonu Valančiūnu. Nors jo gyvenimas verda kitoje Atlanto pusėje, į Lietuvą jis sugrįžta vasaromis, o Palanga – nuolatinė atostogų kryptis, kur jis laiką leidžia su šeima ir draugais.
„Aš visada didžiavausi būdamas lietuvis, visąlaik skleisdavau žodį, kad esu iš Lietuvos. Tai maža šalis ir kiek galėdavau, tiek pasakoju mūsų istoriją. Todėl man gera sugrįžti, net jei pavyksta tik kartą per metus, tačiau čia praleidžiam visą vasarą. Žinoma, kartais sudėtingiau tą poilsį ir ramybę apsaugoti nuo sulaukiamo žmonių dėmesio, bet iš tiesų, nei interviu, nei fotosesijos smarkiai nevargina. Matyt dėl to, kad jau pradėjau leisti sau atsirinkti, kam noriu ir galiu skirti savo laiką“, – apie žinomumo kainą laidoje prabilo Jonas.
Visgi, kam krepšininkas tikrai negaili dėmesio, kol būna Lietuvoje, tai savo vardo paramos fondui, kuris skatina vaikų ir jaunimo užimtumą dienos centruose. Jonas pasakoja, kad tam tikras iš krepšinio aikštelės atsineštas taisykles pritaiko ir fondo veikloje, tačiau iš tiesų, ieškant ryšio su augančia kartu, be galo svarbus yra bendravimas bei pagalba, jiems parodant kryptį link teisingo gyvenimo kelio.
„Prieš aštuonerius metus susipažinus su žmogumi, kuris jau anksčiau buvo savo gyvenimo dalį atidavęs būtent vaikams su socialinėmis problemomis, mes kartu nusprendėme, kad reikia įrankio, kuris padėtų vaikams išlipti iš vienokių ar kitokių problemų.
Taip atsirado fondas ir su ta mūsų pagalba bandom vaikams padėti pereiti sunkius laikotarpius. Paauglystė nėra lengvas dalykas, o nenukreipiama paaugliška energija gali prikelti visokiausių demonų, tai mūsų išsikelti tikslai ir yra, kaip padėti paaugliams tą suvaldyti, kaip jiems pasirinkti tiesesnį kelią, be skaudžių nuopuolių. Norim, kad vaikai pasijaustų mylimi, globojami ir tada tos meilės rastų savyje“, – pasakojo krepšininkas.
Prie fondo veiklos prisideda ir mineralinis vanduo „Vytautas“, kurio reklamose galima išvysti ir paties Jono veidą. Bendrovės „Birštono mineraliniai vandenys“ vadovė Aistė Miliūtė sako, kad jų verslas visuomet noriai įsitraukia į socialinius projektus, o sportininkai dažnai tampa įkvepiančiu pavyzdžiu paaugliams, siekiantiems tiek sportinių, tiek asmeninių tikslų.
„Mūsų verslui visuomet svarbu prisidėti prie socialinių projektų, ypač prie tų, kurie skatina jaunus žmones rinktis aktyvų ir prasmingą gyvenimą. Žavimės Jono iniciatyvomis, gebėjimu įkvėpti kitus ir jo rodomu pavyzdžiu, kaip sveikas gyvenimo būdas, disciplina bei atkaklumas atveria duris į svajonių išsipildymą. Išgirdęs mūsų naująjį šūkį „Į sveikatą, iš tikrųjų“, Jonas jame rado sąsajų su savo fondo siunčiamomis žinutėmis, todėl mes su džiaugsmu prisidedame prie sportininko švietėjiškos veiklos, nes tikime, kad tai daro ilgalaikį teigiamą poveikį jaunajai kartai“, – sako bendrovės „Birštono mineraliniai vandenys“ vadovė Aistė Miliūtė.
Vaikiško žaismingumo netrūksta ir paties Jono namuose, mat čia auga du sūnūs: Jonas bei Tauras. Žinomas sportininkas atvirauja, kad berniukai – aktyvūs, išdykę ir gimę su įskiepyta meile krepšiniui, tačiau nesiekia jų vestis savo pėdomis, kur kas labiau linkėdamas jiems atrasti tai, kas juos pačius darytų laimingais.
„Aš norėčiau, kad jie jaustųsi patogiai ir darytų tai, kas jiems patinka, todėl leidžiu jiems turėti gerą vaikystę ir be spaudimo rinktis, ką jie nori veikti, kol nėra peržengiama kažkokių ribų. Jie abu nuo pat kūdikystės matė krepšinį, todėl nereikia jų stumti, jie viską žino, o man telieka užsirišti kedus, prieš einant kartu pažaisti. Visgi, tik vasaromis pavyksta praleisti daugiau laiko kartu. Rutinoje esame visą sezoną, o vasara pas mus nėra nieko pastovaus, bet jie dėl mano karjeros pobūdžio įprato greitai prisitaikyti naujoje aplinkoje, yra labai socialūs ir nesunkiai randa kieme draugų, kuriuos, žinoma, vėliau būna sunku palikti“, – atviravo Jonas.
Paklaustas, ką vaikams reiškia turėti žinomą tėtį, krepšininkas gūžteli pečiais, pripažindamas, kad niekada apie tai nėra su savo sūnumis kalbėjęsis. Jis su žmona Egle juos augina kaip paprastus žmones, šeimoje neakcentuodami su Valančiūnų pavarde siejamo žinomumo.
„Niekada to nesureikšminau ir niekada neturėjau tokio pokalbio su jais. Aš esu žmogus, kaip ir kiekvienas gatvėje, o jeigu ta nuotrauka kažkam atneša laimės ar džiaugsmo – man nesunku nusifotografuoti ar parodyti dėmesio. Bet mes neauginam išskirtinių vaikų su privilegijomis. Jie yra tokie patys, kaip visi vaikai ir mes su žmona norim, kad jie jaustųsi gerai bei turėtų sveiką, fainą vaikystę. O vaikystė susideda iš visko: vieną dieną galbūt būsi užgautas, o kitą – iš kiemo grįši patenkintas. Viską turi praeiti vaikai“, – įsitikinęs Jonas.
Apie vasaras Lietuvoje, tėvystės iššūkius, veiklas už krepšinio aiktelės ribų ir karjeros planus ateityje – pokalbyje su Jonu Valančiūnu jau šį šeštadienį, 16:30 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.
„Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“ – tai gyvenimo būdo laida, pulsuojanti žinomų Lietuvos žmonių atostogų ritmu. Prodiuserės Gintarės Kreipavičiūtės kuriamoje kiekvienoje laidoje – vis naujas pašnekovas su dar negirdėtomis atostogų ir gyvenimo istorijomis, atgimstančiomis vaikštant prie jūros, mėgaujantis saulės spinduliais paplūdimyje, ragaujant gardžiausius pajūrio restoranų patiekalus, važinėjant dviračiais, uoste skaičiuojant bures, plaukiojant jachtoje ar kur kitur, kur nuves pats pokalbis!
„Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“ – šeštadieniais, 16:30 val. per Lietuvos ryto TV. Laida kartojama sekmadieniais 10:30 val. ir trečiadieniais 23 val.