N. Pareigytė-Rukaitienė uždainavo su labiausiai netikėtu scenos partneriu: „Šalia jo labai jauku ir drąsu“

Naują laidos sezoną pristatančiame vaizdo klipe žiūrovai prieš savo akis išvys tarsi du skirtingus pasaulius.
Kaimo komandą į priekį vedanti Nijolė sveikinasi iš Rumšiškių, garsėjančių senosiomis lietuvių sodybomis, malūnais, ūkiniais pastatais bei tradiciniais amatais ir papročiais. Tuo tarpu V. Rumšas jaunesnysis pakviečia į kardinaliai kitokią Lietuvą – modernią, „stiklinę“ ir vis besistiebiančią į viršų tiesiai iš pačios sostinės širdies.
Tačiau svarbiausia, kad Lietuvoje – skirtingoje, bet todėl tokioje ir žavioje – telpame mes visi. O jei tiksliau, miestas čia negali be kaimo, o kaimas – be miesto.
„Labai džiaugiuosi, kad pagaliau turime savo laidos džinglą – ačiū Stano už kūrybą! Ši daina labai „kabinanti“. Kam ją parodai, duodi paklausyti, visi sutinka, kad ji – labai įsimenanti. O ir tekstas labai paprastas, smagus. Tačiau labiausiai nustebino Rumšo gebėjimas dainuoti. Vytukas dainuoja labai gražiai!“ – sako jau daugybę metų lietuvišką sceną puošianti Nijolė.
Ji taip pat išduoda, kad dirbti duete su Rumšu – didžiulis malonumas. „Jis – tikras scenos profesionalas, puikus partneris. Man atrodo, kad mes labai gebame vienas kitą papildyti. Praėjusiais metais, pirmųjų laidų metu, Vytautas dar buvo savo rimtesniame amplua. O dabar jis atsipalaidavo ir išlaisvino savo humoro jausmą, kurį, beje, turi labai gerą. Laiku ir vietoje, labai subtiliai. Džiaugiuosi, kad dabar laidoje krykštauju nebe viena (juokiasi). Man šalia jo labai jauku ir drąsu“, – sako N. Pareigytė-Rukaitienė.
Savo laidos partnere džiaugiasi ir pats Vytautas. O dar smagiau su ja dainuoti – aktorius pripažįsta, kad ir pats dainavimas, pasirodo, jam yra be galo artimas!
„Muziką labai myliu – netgi turiu užslėptą svajonę dainuoti. Tik problema, turbūt, yra ta, kad nelabai gerai moku. Aš turiu klausą, bet nelabai valdau savo balsą. O gal dainuoti tiesiog kuklinuosi. Bet niekada negali žinoti – gal su metais nusispjausiu į vidinį ir visus išorinius kritikus, ir ką nors užtrauksiu!“ – žada jis neatmesdamas galimybės, kad tai gali būti ir dar vienas duetas su N. Pareigyte-Rukaitiene.
Vytautas prisimena, kad pirmieji jo bandymai dainuoti įvyko dar tuomet, kai stojo į aktorinį. Tiesa, tuomet pasirinkimo – dainuoti ar ne – tiesiog nebuvo. Dainuoti privalu čia buvo net ir tiems, kurie klausos neturi. Ir nors anksčiau tai prisimindavo su šiokiu tokiu košmaru, šiandien Vytautui tai kelia šypseną.
O štai pastaruoju metu savo malonumui jis dažniausiai dainuoja vieną žinomo Lietuvos atlikėjo kūrinį...
„Neseniai Rokui Yan pasakiau: „Jei galėčiau iš tavo diskografijos išplėšti vieną dainą, tai būtų „Melodramos“. Ta daina mane pasiveja viduryje dienos, visiškoje tyloje, iš niekur nieko. Ji įšoka man į galvą, ir tuomet, didžiausiomis savo valios pastangomis, turiu bandyti ją iš ten išplėšti“, – juokiasi Vytautas.
Ruduo Nijolei ir Vytautui – gimtadienių metas!
Rudenį, kaip įprasta, visi grįžtame. Kas iš atostogų, kas – po geriausių vasaros romanų, o gal patyrę didžiausių gyvenimo nuotykių. Visų grįžtančių laukia ir TV3 žiniasklaidos grupė. Tačiau kuo pažymėtos buvo V. Rumšo jaunesniojo ir N. Pareigytės-Rukaitienės vasaros? Ko patyrę į naują sezoną grįžta jie?
Kaip pasakoja Nijolė, šioje laidoje atsakinga už kaimo komandą, jai vasara – tarsi darbų šienapjūtė.
„Vasarą – didysis darbymetis ir sezonas daugeliui atlikėjų. Daug švenčių, gimtadienių, įmonių sąskrydžių... Lapkritį gimę juk dažniausiai taip nešvenčia. Todėl mums, atlikėjams, vasara tikrai nėra apie atostogas. Mums ji – apie šienapjūtę ir darbą“, – sako ji.
Kolegei pritaria ir V. Rumšas jaunesnysis. Tiesa, jis neslepia spėjęs ir paatostogauti – šią vasarą pirmą kartą apsilankė Škotijos šiaurėje.
„Tai – ne tik didinga gamta, bet ir iššūkių kupinas klimato sūkurys. Tačiau Škotija man labai patiko. Galėjau pailsėti nuo intensyvaus bendravimo, nuo žmonių, nuo masės – būtent todėl ir pasirinkau Škotiją. Taip pat norėjosi gamtos, kalnų, aviukų, ramybės ir vandenyno. Net ir horizontalus lietus, pasirodo, gali būti malonus“, – juokiasi jis.
O ruduo vienodai ypatingas tiek Nijolei, tiek Vytautui – pasirodo, kad jie abu šį sezoną mini savo gimtadienius!
„Aš labai mėgstu rudenį. O kadangi esu šiek tiek sentimentalus žmogus, man labai gražu, kaip rudenį krenta lapai, šviečia saulė. Aš su malonumu pasitinku tokį rudenį. Man tai – tarsi nauja pradžia. Naujas teatro sezonas, naujas televizijos sezonas. Galbūt taip yra ir dėl tų vaikų, kurie eina į mokyklas, gal dėl kamščių miesto gatvėse ar krentančių lapų ir suvokimo, kad reikia ruoštis žiemai. Beje, dar ir mano gimtadienis rudenį! Ir nors švęsti savo gimtadienių nemėgstu, man tai tarsi ataskaitinis momentas prieš patį save – ką reikia keisti, o ko – ne“, – dalijasi jis.
Tuo tarpu Nijolei ruduo – tarsi štilis po audros. Po intensyvios vasaros, šis sezonas jai sukasi apie ramybę ir laiką su šeima.
„Vėl bandau prisijaukinti rutiną, teisingą gyvenimo būdą – iš darbo nebegrįžtu paryčiais, einu miegoti normaliu laiku, nebevalgau bet ko ir bet kada. Ateina tokia ramybė. O lapkritį – mano ir mano dukros Patriciuko gimtadieniai, todėl mums ruduo labai artimas ir dėl to. Tiesą sakant, visada laukiu, kol vasara baigsis. Matyt, širdyje esu romantikė, nes man patinka, kai lyja lietus, patinka per lietų vaikščioti, arba sėdėti namuose su arbatos puodeliu“, – išduoda ji.
Žinoma dainininkė taip pat džiaugiasi, jog ruduo reiškia ir naująjį „Miestas ir kaimas“ laidos sezoną. Nijolė neslepia jau spėjusi šios laidos pasiilgti, kadangi ji visuomet žada gerą laiką.
„Filmavimai tikrai nėra lengvi – laida ilga, o ir mes, vedėjai, turime įgyvendinti daugybę užduočių, tuo pat metu palaikydami gerą nuotaiką. Tačiau praėjusiais metais aš prisijuokdavau iki ašarų. Kurioziškos situacijos nuo šios laidos neatskiriamos. Tiesa, nuo kaimo aš nenutolstu ir vasarą, kai vedu kitą labai populiarų TV3 projektą „Ūkininkai ieško meilės“. Abiejuose šiuose projektuose labai džiaugiuosi tokiais nuoširdžiais, atsipalaidavusiais ir paprastais žmonėmis, kurie, nors ir nežinomi, ateina į televiziją, pasireiškia, ir tas pačias žvaigždes kartais dar padeda į vietą“, – juokiasi ji.