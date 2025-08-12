V. Poderytė-Bernatavičė atvėrė namų duris: kas nutiko, kad naujos laidos anonsą teko filmuoti būtent čia?

Laida trumpam persikėlė... į pačios Vaidos namus, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Laida naują sezoną pasitinka su svarbiomis permainomis: prie Vaidos Poderytės-Bernatavičės prisijungė naujas vedėjas! Tai – buvęs profesionalus futbolininkas, o dabar – žinomas šefas Tadas Paplauskas.
Dar viena naujiena – visiškai nauja filmavimų vieta, kuri laidai suteiks dar daugiau šilumos, jaukumo ir autentiško namų jausmo. Ir viskas dėl to, jog šįkart laidos filmavimai persikelia... į tikrus namus!
Tiesa, pastarieji kol kas dar įrenginėjami. Todėl, atėjus laikui filmuoti įvaizdinį naujojo sezono anonsą, Vaida iškart žinojo, kur tą daryti geriausia – jos pačios namuose! Ten, kur ir be filmavimo kamerų laisvu laiku visada karaliauja geras, naminis maistas ir TV3 filmai.
„Šios laidos konceptas mano galvoje ir gimė vieną vakarą namuose. Kai baigiasi darbo diena ir aplanko prabanga laisvą laiką leisti namuose, visada norisi tą daryti kokybiškai – šeimos narių apsuptyje, su skaniu, naminiu maistu ir, žinoma, gerais filmais.
Kadangi laidos namai dar iki galo neįrengti, su kolegomis nusprendėme, kad mano namai bus idealiausia vieta filmuoti anonsą. Juk toks ir yra pagrindinis šios laidos tikslas – paskatinti žiūrovus namuose susikurti kokybišką laiką su skaniu valgiu ir geru kinu. O namų aplinka tą atskleidžia idealiausiai“, – sako V. Poderytė-Bernatavičė.
Laidos įvaizdinis anonsas, kurį žiūrovai jau gali matyti TV3 eteryje, yra įkvėptas įvairių legendinių kino kūrinių atmosferos. Vedėjai Vaida ir Tadas įkūnijo pagrindinius tokios kino klasikos kaip „Krikštatėvis“, „Amelija iš Monmartro“, „Bulvarinis skaitalas“ bei „La troškinys“ personažus.
Kaip ir praėjusį sezoną, kiekvieno filmo siužetas ne tik įkvėps vedėjų gaminamus patiekalus, bet ir taps svarbia dueto įvaizdžio bei stiliaus dalimi.
O tam, kad pavyktų atspindėti autentišką kultinių kino filmų nuotaiką, filmavimui buvo pasitelktas ne tik žaliasis ekranas (angl. „greenscreen“), autentiški filmų įkvėpti patiekalai bei aprangos įvaizdžiai, bet ir... peliukas Cypsius, kuris yra mylimas vedėjo Tado sūnaus augintinis.
„Sūnus Jonas sutiko, kad Cypsius filmuosis tik su sąlyga, jei ir jis pats galės dalyvauti filmavime. Sūnui buvo tikrai smagu pamatyti, kai gimsta tai, ką visi matome per televizijos ekranus. Esu jam labai dėkingas, kad leido Cypsiui filmuotis – Jono augintinis labai tikroviškai suvaidino garsųjį peliuką iš filmo „La troškinys“, – juokiasi Tadas.
Vaida neabejoja, kad prie projekto prisijungęs kulinarijos profesionalas T. Paplauskas dar labiau paskatins žiūrovus atrasti jų receptus ir nesudėtingas maisto gaminimo technikas. Be to, moteris su nekantrumu laukia ir naujosios laidos studijos remonto darbų pabaigos.
„Per daugiau nei dešimtmetį karjeros pirmą kartą laidai įsirenginėjame atskirus namus! Anksčiau yra tekę filmuoti įvairiose studijose ir kitokiose erdvėse, tačiau visi, tikri namai... Tai dar labiau padės sukurti autentiškumo ir jaukumo jausmą mūsų žiūrovams“, – intriguoja V. Poderytė-Bernatavičė.
Naujas vedėjas žada ir dar daugiau idėjų žiūrovams!
Ką šiandien valgom? Ką šiandien žiūrim? Šie klausimai savaitgaliais kyla bene kiekvienuose namuose. O štai kino ir kulinarijos laida žada suteikti atsakymus į abu klausimus.
Įkvėpta ilgametės TV3 tradicijos – „Šeštadienio gero kino vakaro“ – ši laida namuose ir vėl kvies susikurti ir kiną, ir restoraną. Šeštadienio vakaro filmas, rodomas per TV3, taps pagrindiniu vedėjų Tado ir Vaidos gaminamo patiekalo įkvėpimo šaltiniu. Kiekvienoje laidoje žiūrovai ne tik sužinos intriguojančių ir netikėtų faktų apie vakare rodomą filmą, bet taip pat išvys ir originalias receptų idėjas, kaip pagaminti ypatingą vakarienę, įkvėptą filmo!
Šį sezoną laidos vedėja V. Poderytė-Bernatavičė prieš kameras stos kartu su virtuvės šefu T. Paplausku, kuris televizijoje debiutavo šią vasarą, laidoje „Maisto kelias. Miestų receptai“.
Nors Tadas kulinarijos srityje jau ilgą laiką yra vertinamas kaip profesionalas ir net įkvėpimo šaltinis, jo kelias į virtuvę nebuvo tiesus – anksčiau jis profesionaliai žaidė futbolą, tačiau dėl traumos buvo priverstas baigti sportinę karjerą.
Nepaisant to, kad Tadas į virtuvę atėjo netikėtai, šiandien jis yra ne tik žinomas šefas, bet ir kūrybingas gastronomijos verslininkas. Darbas dideliuose renginiuose atskleidė, kad tradiciniai aptarnavimo būdai tampa nepatogūs, tad jis sukūrė mobilų konceptą. Vienintelis toks Lietuvoje restoranas-autobusas „Cloud Kitchen“ gali atvykti į renginius bet kokiose vietose ir pasiūlyti ne tik skanų, bet ir išskirtinį maistą.
„Iki tol renginius aptarnaudavome gana tradiciškai – palapinės, griliai, termo dėžės. Jaučiausi labiau kroviku nei šefu. Karantino metu apmąsčiau, kaip norėčiau grįžti, ir nusprendžiau – su trenksmu! Šiandien vien gero maisto nebeužtenka – reikia ir vizualo, ir mobilumo. Taip gimė mano virtuvė, kuri atvyksta ten, kur jos reikia“, – apie savo idėją pasakoja Tadas.
Po vasaros debiuto televizijoje, Tadas su džiaugsmu netrukus prisijungs ir prie kito projekto, šįkart – „Gero savaitgalio recepto“. Žinomas virtuvės šefas atskleidžia, kad tęsti veiklą televizijoje jam yra didelis džiaugsmas, o galimybė dalintis savo patirtimi su žiūrovais suteikia dar daugiau malonumo.
„Esu žemaitis, paprastas ir atviras žmogus. Mėgstu šiek tiek juoko ir nuoširdžiai tikiu, kad daugelį restoranų virtuvės triukų galima lengvai pritaikyti namų aplinkoje – tam tikrai nereikia sudėtingos įrangos ar brangių priemonių.
Svarbiausia turėti noro ir drąsos išbandyti naujus dalykus. Aš visada renkuosi gaminti kūrybiškai ir išradingai, o ne vargintis be reikalo. Net ir sudėtingiausi receptai tampa prieinami ir suprantami, jei juos pateiki tinkamu būdu.
Man didelė garbė turėti galimybę su žiūrovais dalintis savo kulinarinėmis gudrybėmis, patarimais ir praktiškais sprendimais, kurie kiekvienam namuose padės lengvai paruošti skanius ir originalius patiekalus“, – pasakoja naujasis laidos vedėjas.