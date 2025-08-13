Projekte „LNK Iššūkis. Naujas hitas“ – ypatinga rolė studijos žiūrovams

Vos paskelbus apie atrankas į projektą, prodiuseriai sulaukė šimtų kūrėjų ir jų dainų, kurie nori, jog jų muziką išgirstų visa Lietuva. ELITAZ muzikos prodiuseris Julius Valančauskas, kuris taip pat yra ir vienas žinomiausių bosistų šalyje, grojančių su didžiausiomis scenos žvaigždėmis, jau dabar mato didžiulį ne vieno kūrinio potencialą.
„Jau nuo pirmųjų anketų, patekusių į mūsų rankas, buvo aišku, jog šio projekto Lietuvai jau seniai reikėjo. Labai nustebino tiek dalyvių skaičius, tiek muzikinių stilių įvairovė, tiek kūrinių kokybė. Jau dabar akivaizdu, jog sau mylimą dainą šiame projekte atras visi, nes bus pateikta absoliučiai visa paletė įvairiausių muzikinių stilių bei išskirtinių kūrinių. O dar labiau džiugina, jog tiek daug lietuvaičių kuria muziką lietuvių kalba“, – sako Julius Valančauskas.
Projektas bus suskirstytas į kelis etapus. Kiekvienoje atrankų laidoje žiūrovai išgirs dešimt negirdėtų dainų, kurias atliks ne tik patys kūrėjai, bet ir jų pasirinkti atlikėjai. Tačiau tik penkios dainos turės galimybę pereiti į kitą etapą, kuriame kūrėjai galės pasirinkti, su kuria prodiuserių komanda – Stano ir Deivydo Zvonkaus arba Giedrės Kilčiauskienės ir Fausto Venckaus – dirbs toliau.
Projektą stebės ne tik patyrę muzikos prodiuseriai, bet ir ekspertai iš didžiųjų radijo stočių, kurie puikiai supranta, kurios dainos turi potencialo užkariauti topus. Ir nors jų nuomonė bus labai svarbi, būtent žiūrovai, kurie bus studijoje turės ypatingą rolę – jie galės nuspręsti, kurios dainos toliau kovos dėl „Naujo hito“ titulo.
„Panašu šis projektas taps ypatingu įvykiu ne tik žiūrovams prie ekranų, bet ir tiems, kurie atvyks į filmavimus. Būtent studijos svečiai pirmieji išgirs naujas dainas ir taps istorijos dalimi – prisidės prie naujų hitų atrankos bei kūrimo. Studijos publikos nuomonė bus esminė – jie savo balsais nuspręs, kurios dainos vertos tobulinimo ir netrukus pasieks visos Lietuvos radijo stočių grojaraščius. Tad drąsiai kviečiame visus muzikos mylėtojus ir norinčius tapti išskirtinio vakaro dalimi – atvykti į „Naujo hito“ filmavimus“, – sako ELITAZ vyriausiasis prodiuseris Gediminas Jaunius.
Pirmojo projekto etapo filmavimai įvyks jau rugpjūčio 22, 30 ir 31 dienomis Vilniuje. Norintys tapti šio muzikinio eksperimento dalimi kviečiami registruotis ir pildyti žiūrovo anketą – vietų skaičius ribotas.