Ž. Žvagulis 60-metį atšventė su trenksmu: „Buvo toks tūsas, kad nieko neatsimenu“

„Nieko neatsimenu, negaliu nieko papasakoti“, – šiandien juokiasi Žilvinas, atviraudamas ir apie tai, ką išmoko per 60 metų ir kaip nepastebimai prabėgo laikas, praleistas scenoje.
Šį šeštadienį „Lietuvos ryto“ televizijos eteryje žiūrovų laukia gyvenimo būdo laida „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“ ir kelionė į Drevernos uostą, kur prišvartuotas Žilvino Žvagulio ir Irenos Starošaitės kateris.
Žinomas vyras pasakoja, kad nors pats užaugęs Klaipėdoje, artimo santykio su jūra niekada neturėjo, tačiau štai Kuršių marias – stipriai pamilęs, jog čia dabar sugrįžta kiekvieną vasarą.
„Kai vaikystėje tėvai mane vesdavosi prie jūros, aš jos nekenčiau ir iki šiol negaliu ten maudytis. Bet mariose man kur kas labiau patinka ir jau ketveri metai kaip Dreverna yra mūsų namai šioje Lietuvos pusėje.
Čia jaučiuosi it kokioje skautų stovykloje ir nuo to kaifuoju. Net į koncertą Smiltynėje plauksiu kateriu, nes taip greičiau, paprasčiau ir pigiau nei keltu“, – laidoje pasakojo dainininkas.
Šie metai Žilvinui – ypatingi, mat liepos 24-ąją dieną jis minėjo savo 60-mečio jubiliejų. Būtent šia gražia proga dainininkas draugams, artimiesiems bei patiems ištikimiausiems klausytojams Drevernos uoste surengė šventinį koncertą, kuris, kaip teigia pats Žilvinas, buvo trankus ir triukšmingas, net jeigu pasilikę vakaro prisiminimai – migloti.
„Per šventę varėme su gyva grupe ir „tūsinome“ juodai. Nieko neprisimenu, negaliu nieko papasakoti. Žinau tik tiek, kad buvo apie 80 svečių, bet kiek tiksliai – negaliu pasakyti, kaip ir nežinau, kiek žmonių buvo salėje“, – juokėsi Žilvinas.
Visgi, žvelgdamas į prabėgusius metus bei scenoje praleistus keturis dešimtmečius, Žilvinas sako išmokęs kelių svarbių taisyklių ir šiandien gyvenantis kur kas ramiau, nei anksčiau, nes visa patirtis virto brangiomis pamokomis, kurios išmokė sulėtinti tempą bei įvertinti šalia esančius žmones.
„Tų metų aš nepastebėjau, jie kaip bėgo, taip prabėgo, nors visą laiką gyvenau muzikoje. Tačiau jei anksčiau į dieną galėdavau turėti po 3 koncertus ir taip varyti visą savaitę, jei kaskart dainuodamas dainą, galvodavau kokia bus kita ir jei jausdavau įtampą, norėdavosi, kad koncertas greičiau praeitų, nes tą patį vakarą dar laukia du, tai dabar yra ramiau, galiu mėgautis ir stebėti, kaip žiūrovai reaguoja, kaip dainuoja.
Dabar viską vertinu atsakingiau ir išmokau neskubėti, pagalvoti ir pamatyti aplinką, nes kai skubu, nespėju pasakyti kitiems žmonėms, kad juos myliu. Tik „ačiū“ ir „viso gero“, bet iš mano širdies eina daug daugiau“, – atviravo dainininkas.
Minint jubiliejaus progą, Žilvinas savo gerbėjams ruošia dar vieną staigmeną ir jau atsakingai dirba ties trimis išleisti planuojamomis plokštelėmis. Tačiau praėjus audringam turui po didžiąsias šalies miestų arenas, scenos grandas, išduoda, prižadėjęs daugiau laiko skirti šeimai, o ypač anūkams.
„Aš tą sakiau prieš jiems gimstant, sakiau ir kai jie gimė, augo. Aš stengiausi, bet nesigauna. Man taip pat buvo su mano paties vaikais, bet ir anūkams aš vis dar esu labai aktyvus bičas. Tai koncertai, tai šakočiai ir vis galvoju, kada man pritrūks jėgų, kad nebesitaškyčiau, o tiesiog sėdėčiau. Tai laukiu to momento“, – teigė Žilvinas.
Apie scenoje praleistus keturis dešimtmečius, trankiai atšvęstą 60-mečio jubiliejų, išmoktas gyvenimiškas pamokas, santykį su anūkais ir žmonai nupirktą katerį – nuotaikingame pokalbyje su Žilvinu Žvaguliu jau šį šeštadienį, 16:30 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.
„Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“ – tai gyvenimo būdo laida, pulsuojanti žinomų Lietuvos žmonių atostogų ritmu.
Prodiuserės Gintarės Kreipavičiūtės kuriamoje kiekvienoje laidoje – vis naujas pašnekovas su dar negirdėtomis atostogų ir gyvenimo istorijomis, atgimstančiomis vaikštant prie jūros, mėgaujantis saulės spinduliais paplūdimyje, ragaujant gardžiausius pajūrio restoranų patiekalus, važinėjant dviračiais, uoste skaičiuojant bures, plaukiojant jachtoje ar kur kitur, kur nuves pats pokalbis!
„Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“ – šeštadieniais, 16:30 val. per Lietuvos ryto TV. Laida kartojama sekmadieniais 10:30 val. ir trečiadieniais 23 val.
Žilvinas ŽvagulisJubiliejusŠventė
