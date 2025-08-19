Širdį verianti iš viešumos dingusio „Ventuko“ D. Kumpikevičiaus istorija: „Augti be mamos buvo sudėtinga“

Dovydas publikai pažįstamas dar nuo vaikystės, kai, būdamas „Ventukų“ vokalistas, pavergė visos Lietuvos širdis.
„Ventukai“ koncertuodavo 300 dienų per metus – autobusiuke augom, valgėm, rengėmės. Visiems buvo šokas, kai dešimtmetis berniukas prasižioja – ir salės net be mikrofono nuneštos“, – prisimena atlikėjas.
Tačiau žvaigždžių ligos neišvengusiam kolektyvui subyrėjus, scenoje užaugusiam berniukui teko likti be ateities planų. Vieną dieną jis susidėjo lagaminą ir išskrido – pradėti gyvenimo iš naujo emigracijoje.
„Sunkiausia buvo ilgesys. Kartais sėdėdavau sode ir žiūrėdavau, kaip skrenda lėktuvai, ir galvodavau: blemba, vieną dieną būsiu tame lėktuve namo – ir viskas“, – atvirauja Dovydas, dirbęs sumuštinių išvežiotoju Londone, portjė viešbutyje, gėrimų pilstytoju naktiniuose renginiuose, sandėlių darbininku Belgijoje ir Nyderlanduose.
Dar skaudesnę dramą patyrė jo mama Anžela. 2000-aisiais, neturėdama kito pasirinkimo, ji išvyko už Atlanto, palikusi namuose du mažamečius vaikus.
„Ką renkamės – mamą ar duoną? Pasirinkom duoną“, – prisimena ji ašaras spaudžiančius sprendimus. Amerikoje moteris dirbo įvairiausius darbus – nuo apsaugos darbuotojos iki auklės. „Kai ryte prižiūrėdavau svetimus vaikus, jausdavausi kaip mama, bet vakarais grįžusi namo ir žiūrėdama į veidrodį klausdavau savęs: ką tu čia, po velnių, veiki? Važiuok namo, ten tavo šeima“, – atvirauja ji.
Daug metų šeima gyveno skirtinguose žemynuose, ryšį palaikydami tik telefonu. Dovydas klajojo po Europą, o mama Amerikoje rado net gyvenimo meilę, tačiau artimųjų ilgesys buvo stipresnis. „Pirmą kartą grįžus į Lietuvą norėjau pabučiuoti seną plytelę Akmenėje, ant kurios visada klupdavau. Net plytelė pasidarė šventa“, – graudinosi Anžela.
„Augti be mamos buvo sudėtinga“, – neslepia ir Dovydas, kuris visą tą laiką mokėsi, dainavo bei klestėjo. Ir nors turėjo daug laisvės bei visas sąlygas nuklysti šunkeliais, tvirtas „Ventukų“ vadovo žodis ir aiškus žinojimas, jog mama, nors ir už Atlanto, apie jo kasdienybę žino kone viską, padėjo atsispirti pagundoms bei išvengti priklausomybių.
Po aštuonerių metų emigracijos Dovydas pagaliau nusileido Naujojoje Akmenėje.
„Atsibundu ryte, išeinu į balkoną, snyguriuoja, tylu, ramu… Po visų didmiesčių šurmulio pasakiau sau – viskas, iš čia niekur niekada nebevažiuosiu“, – sako jis.
Šiandien jis vėl dainuoja, koncertuoja, kuria dainas, yra atradęs naują meilę ir turi šeimą. „Dirbu mylimą darbą, atsirado meilė, kurios jau nebesitikėjau, atsirado ir vaikas – visas paketas. Dabar noriu gražiai nugyventi gyvenimą Lietuvoje“, – sako atlikėjas.
Laida „Noriu likti Lietuvoje“ – tai ne tik dramatiški emigracijos prisiminimai, bet ir įkvepiantys sugrįžimo į namus liudijimai. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 21 val. per LNK.
Dovydas KumpikevičiusVentukaiEmigracija
