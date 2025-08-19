„Žvaigždžių duetai“ grįžta: ant scenos kovos mylimųjų pora, vedėjo partnerė gali nespėti į premjerą

Dešimt duetų – profesionalūs dainininkai ir garsūs, bet nedainuojantys Lietuvos žmonės – lips į sceną pasitikrinti ne tik balso stygų tvirtumą, bet ir nervų plieną.
„Antroji dueto pusė – tai nedainuojantis, nepatyręs žmogus, neturintis profesionalios dainavimo patirties. Bus labai įdomu pamatyti, kaip jiems seksis įveikti šį iššūkį, nes kai kurie dalyviai profesionaliai nedainavo nė karto“, – intriguoja projekto režisierė Gintarė Nemanytė-Lungienė.
Į dainų mūšį stos krepšininkas Edvinas Šeškus su Auguste Vedrickaite, nuomonės formuotojas Naglis Bierancas su Adrina, aktorius Arnas Ašmonas su Ieva Juozapaityte, turinio kūrėjas Tadas Kanapeckas (Varkė Labdarkė) su Dainotu Varnu, verslininkė Inga Žuolytė su Alanu Chošnau, gydytoja Viktorija Navickienė su Edgaru Lubiu, nuomonės formuotojas Laurynas Suodaitis su grupe „Žemaitukai“, nuomonės formuotoja Lina Talžūnaitė su Dovi Mi, ūkininkas Mindaugas Diliautas su Laisva bei TV laidų vedėja Meda Borisaitė su Anyanya.
Repeticijos vyksta visu tempu – vieni poros nariai dainas mokosi nuotoliniu būdu, kiti važinėja per visą Lietuvą, treti į filmavimą planuoja atvykti be jokios repeticijos. O įtampa auga: dėl žiūrovų simpatijų varžysis net ir artimi žmonės – Dainotas Varnas ir jo mylimoji Ieva Juozapaitytė šįkart stovės skirtingose barikadų pusėse. Stengtis bus dėl ko – ne tik dėl komisijos įvertinimų ir žiūrovų balsų, bet ir dėl išlikimo projekte: po keturių laidų pirmoji pora turės palikti sceną.
Komisijoje – gerai žinomi ir pasiilgti veidai: dirigentas Vytautas Lukočius, operos solistė Ieva Prudnikovaitė, radijo ir renginių vedėjas Paulius Vaitiekūnas bei atlikėja Liepa.
Intrigą kuria ir vedėjo Giedriaus Savicko istorija – partnerė jau yra, bet dėl susiklosčiusių aplinkybių dar neaišku, ar ji spės į pirmąjį filmavimą.
„Laukiame sulaikę kvapą ir tikimės, kad lėktuvas nevėluos“, – šypsosi G. Nemanytė-Lungienė.
„Žvaigždžių duetai. Nauja era“ – jau nuo rugsėjo 7-osios, naujajame LNK sezone.