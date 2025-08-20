Garsieji „tailandiečiai“ Kupečiai sugrįžo į gimtinę: labai mažai pasaulyje yra tokių dalykų kaip Lietuvoje

Ilgus metus Kupečių šeima žavėjo tūkstančius lietuvių pasakojimais iš Tailando, Vietnamo, Balio ar Meksikos. Tačiau mažai kas žinojo, kad garsi pora jau kelerius metus gyvena Kaišiadorių rajone, kur, kaip sako jie patys, mokosi visai naujų dalykų: „Aišku, nervas genda, kai reikia traktoriuką žolei pjauti išsirinkti, prūdą įžuvinti, tranšėjas kasti… Bet kai išmoksti, tada jauti pasitenkinimą, gali jau ir kitus pakonsultuoti, kaip daryt“, – sako Tomas.
Simona prisipažįsta – grįžimas buvo jos svajonė: „Man dzin, kas bus, svarbiausia, kad atvažiuosim, suprasim, kad čia mūsų ir mums patiks. O dabar juokiamės, kad sodybos, kurios mums patiko, buvo per brangios, o įsigijom tokią erdvę, kur galim priimti ir kitus žmones – pabūt gamtoj, pamedituot.“
Po ilgamečių kelionių pora pripažįsta, kad būtent Lietuvoje gyvenimo kokybė jiems pagerėjo. „Buitine prasme mes grįžom į geriau“, – sako Tomas.
O Simona džiaugiasi net kasdieniais, iš pirmo žvilgsnio paprastais dalykais: „Čia toks didžiausias privalumas – geriamas vanduo iš krano. Realiai tai net nepagalvoji apie tokius dalykus, bet labai mažai pasaulyje, kur gali gerti vandens iš krano.“
Šeimą nustebino ir vaikų pasirinkimas. Net penkerius metus tarptautinėse mokyklose besimokę dvyniai be vargo įsiliejo į lietuvišką bendruomenę. O kai tėvai pasiūlė galbūt dar kartą išvykti – kategoriškai pasakė ne.
„Sūnus dar keliautojas, bet dukra jau pasakė: gana tų jūsų kelionių, noriu būti Lietuvoje,“ – šypsosi Simona.
Tiesa, egzotikos jie visiškai neatsisakė – į Tailandą Kupečiai kasmet sugrįžta bent trims mėnesiams. Tačiau, kaip patys sako, tai jau nebe emigracija, o kelionė, nes tikrieji namai, šaknys ir ateitis – čia, Lietuvoje. „Tik išvažiavęs iš Lietuvos pamatai, kaip čia patogu ir gera gyventi,“ – pabrėžia Simona.
