A. Bružo savaitgalis Kalabrijoje už 2500 eurų: „Ne gyvenimas, o pasaka!“

Dėl savo geografinės padėties Kalabrija išsaugojo unikalų charakterį – tai vienas autentiškiausių ir mažiausiai turistų paliestų Italijos regionų. Čia stūkso viduramžių miesteliai ant kalvų, o pakrantėse driekiasi žvejų kaimeliai su senovinėmis pilimis. Kalabrijos istorija persipina su mitologija ir gyva vietos tradicija. Bet tikrasis šio krašto pažinimas prasideda prie stalo. Čia virtuvė – tokia pat ugninga kaip ir žmonės. Ant lėkštės susitinka aštri „nduja“ dešra, saldžiarūgščiai Tropeos svogūnai, kvapnios bergamotės ir sodrus alyvuogių aliejus.
Leo ir Bružas Kalabrijoje lankėsi pirmąkart – daugeliui lietuvių šį kryptis dar nėra gerai pažinta, tačiau patyrę keliautojai, Kalabriją skersai išilgai išmaišę su visiškai skirtingais biudžetais, vieningai pripažįsta – tai buvo kelionė, kurios abu ilgai nepamirš.
Na, o oro uoste metus monetą paaiškėjo, kad turtuolio rolė šįkart atiteko A. Bružui, kurį iškart pasitiko elegantiškasis „Maserati“. Automobilis jį nuvežė į „Riva del Sol Beach Resort“ – vienintelį tokio lygio viešbutį visame regione, tikrą prabangos oazę tarp kalnų ir jūros.
„Atvykęs čia pasijunti tarsi būtum Balyje ar Tailande, nors iš tiesų esi ne taip toli nuo Lietuvos. Šis viešbutis ypatingas – jis suteikia tiek ramybę ir privatumą, tiek pramogas. Privačia smėlio pakrante mėgaujasi tie, kas ieško tylos, o prie baseino čia vyksta žaismingi vakarėliai. Galima išbandyti vandens pramogas, sportuoti modernioje salėje, atsipalaiduoti masažuose po atviru dangumi ar užsukti į jaukius barus bei restoranėlius“, – įspūdžiais dalinosi Audrius.
Turėdamas belimitę myTU kortelę, Audrius Kalabrijoje mėgavosi viskuo, ką tik galima įsigyti už pinigus: prabangiu poilsiu išskirtiniame viešbutyje, SPA malonumais, padelio pamokomis, jūros bangomis, bučiuojančiomis privačią jachtą. O kur dar visa galybė gastronominių patirčių...
Kalabrijoje A. Bružo laukė išskirtinė vietinių vynų degustacija, vakarienės restoranuose su geriausiais itališkos virtuvės patiekalais ir ypatinga kulinarinė edukacija, kurioje jis pats mokėsi gaminti autentiškus rankų darbo makaronus pagal senolių receptus.
„Kur geriausia pasisemti gastronominės išminties? Pas babą! O itališkai – pas nonna! Kai savo rankomis minkai ir gamini makaronus, pajunti tikrąją Italijos dvasią. Laikas imti makaroną į savo rankas!“, – juokėsi turtuolis.
Tačiau kelionės metu Bružas ne tik mėgavosi išskirtinėmis pramogomis, bet ir apkeliavo gražiausius Kalabrijos miestus. Vienas jų – vaizdingoji Tropea. Čia improvizacijų meistras turėjo galimybę paplaukioti naujutėlaičiu burlaiviu ir išvysti gražiausius pakrantės vaizdus.
„Ne gyvenimas, o pasaka! Kai iš jūros žvelgi į Tropeą, atrodo, kad matai miražą – beprotiškai čia gražu...“, – kalbėjo Audrius.
Turtuolio kelionę organizavęs „Tez Tour“ pasirūpino, kad A. Bružas šią kelionę atsimintų ilgai. Neturėdamas jokiu limitų A. Bružas šiai savaitgalio kelionei išleido beveik 2500 eurų.
Tuo tarpu kitas laidos vedėjas, entuziastingas keliautojas L. Pobedonoscevas Kalabrijoje privalėjo pramogauti tik su 100 eurų myTU kortelėje. Maistas, nakvynė, transportas ir pramogos – viskas turėjo tilpti į šią kuklią sumą. Tačiau Leo eilinį kartą įrodė, kad ribotas biudžetas dar nereiškia ribotų įspūdžių.
Nusprendęs, kad nori pamatyti kuo daugiau Kalabrijos, Leo išsinuomavo praktišką „Ford Fiesta“ – automobilio nuoma parai tekainavo 30 eurų! Su mašina jis aplankė istorinius Pizzo Calabro, Stilo ir Badolato miestelius, ragavo tikrų itališkų gardėsių – nuo legendinio šokoladinio Tartufo iki gaivinančių bergamotės ledų, maudėsi Tirėnų ir Jonijos jūrų grožyje bei mėgavosi saulėtais paplūdimiais. Be to, varguolio kelionėje – ir netikėta pažintis.
„Bevaikščiodamas sutikau šaunią moterį – italę, vardu Tina! Pasirodo, viena geriausių jos draugių – lietuvė! Tina su vyru jau buvo lankęsi Lietuvoje, o dabar atvėrė man savo namų duris. Linkėjimai, Rūta!“, – šypsojosi Leonardas.
Įkvėptas akimirkos grožio, malonių pažinčių ir Kalabrijos peizažų, Leo sumąstė netikėtą planą...
„Badolato – viena gražiausių vietų, kurias esu aplankęs. Gaila, kad Audrius šio miestuko nepamatys, visas paskendęs prabangoje... Bet žinot ką? Pakviesiu jį vakarienės! Puiki mintis – juolab, kad su savo belimite myTU kortele jis galės už ją sumokėti!“, – kvatojosi išradingasis keliautojas.
Apie naują kryptį ir tai, kuo Kalabrija traukia keliautojus, pasakoja didžiausio Lietuvos kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė Inga Aukštuolytė. Pasak jos, Kalabrija yra puiki kryptis ir rudens kelionėms, nes šiuo metu čia išlieka šilti orai, o keliautojus pasitinka ramybė ir spalvinga gamta.
„Kalabrija – autentiškas Italijos pietų regionas, kuris vis dažniau patenka į keliautojų akiratį. Ši kryptis išsiskiria natūraliu kraštovaizdžiu, smėlio paplūdimiais, vietine kultūra ir tradicine virtuve. Rudenį Kalabrija keliautojams tampa ypač patraukli – orai išlieka šilti, tačiau karščiai jau atslūgę, turistų srautai sumažėję, o regiono gamtos spalvos tampa ryškiausios. Skrydžiai į Kalabriją su „Tez Tour“ startuoja nuo rugsėjo 7 dienos, poilsį siūlome tiek Tirėnų, tiek Jonijos jūros pakrantėse, todėl keliautojai gali pasirinkti jiems labiausiai tinkantį atostogų ritmą“, – teigė I. Aukštuolytė.
I. Aukštuolytė pastebi, kad Kalabrija turėtų patikti tiems, kas ieško ramybės ir kokybiško poilsio.
„Pietrytinė Kalabrijos pakrantė rekomenduojama ieškantiems ramesnio poilsio. Čia dominuoja švarūs, pieno baltumo smėlio paplūdimiai, o viešbučiai, įsikūrę visai šalia Jonijos jūros, dažnai siūlo „viskas įskaičiuota“ programą. Šioje pakrantėje taip pat verta aplankyti istorinius miestelius Badolato ir Le Castella. Badolato keliautojus žavi viduramžių architektūra bei panoraminiais vaizdais į jūrą, o Le Castella – įspūdinga XVI a. tvirtove, iškilusia salelėje prie pat kranto“, – apie Kalabriją pasakojo I. Aukšuolytė.
Be to, Kalabrija vilioja ne tik šiltu klimatu ar paplūdimių ramybe – čia atradimų laukia ir pakrantės miesteliai, garsūs savo grožiu bei skoniais.
„Tirėnų jūros pakrantė driekiasi 55 km palei vakarinę Kalabrijos dalį ir pasižymi išraiškingu kraštovaizdžiu. Pakrantę juosia kalvos, o iš daugelio vietų atsiveria vaizdai į Eolijos salas. Šioje pakrantėje įsikūręs vienas žymiausių kurortų – Tropea, kuri garsėja ne tik paplūdimiu, laikomu vienu gražiausių Italijoje, bet ir savo senamiesčiu.
Kalabrija taip pat pasižymi savita gastronomija. Čia dažniausiai ragaujama kepta ant žarijų kardžuvė, Tropėjos raudonieji svogūnai, vietiniai sūriai, tradicinė tepama kiaulienos dešra „nduja“ bei garsusis Tartufo di Pizzo desertas. Regionas vertinamas ne tik dėl autentiškų skonių, bet ir dėl aukštos kokybės – Kalabrijoje veikia keli „Michelin“ žvaigždutėmis įvertinti restoranai“, – pasakoja „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė I. Aukštuolytė.
Taigi, ką Kalabrijoje atrasti prabangos mėgėjams, o ką – taupantiems keliautojams? Leo ir Bružas, parsivežę pilną lagaminą įspūdžių, atskleidžia savo rekomendacijas: ką šiame pietietiškame krašte būtina pamatyti, paragauti ir išbandyti.
1. Viešbutis „Riva del Sol“ – elegantiškas keturių žvaigždučių poilsio kompleksas pietinėje Kalabrijos pakrantėje, jaukiame Santa Caterina dello Ionio miestelyje. Viešbutis stūkso neeilinėje vietoje – vos keli žingsniai nuo kambario driekiasi nuostabaus grožio Jonijos jūros paplūdimys, kuriame – privati poilsio zona su gultais ir skėčiais. Čia ramybė dera su komfortu – erdvi teritorija, apsupta pušų ir natūralios pakrantės, suteikia privatumą ir atokvėpį nuo turistinio šurmulio.
Komplekse veikia restoranas, siūlantis Viduržemio jūros ir kalabrietiškos virtuvės patiekalus, baras, baseinas, vaikų žaidimų aikštelė, sporto erdvės bei SPA centras su masažais ir sveikatingumo procedūromis. „Čia tikrai pasijusite kaip kokiame Balyje ar Tailande. Tokio tipo viešbutis Kalabrijoje – vienintelis!“, – kalbėjo turtuolis Audrius, už nakvynę privačioje viloje sumokėjęs 450 eurų už naktį.
2. Pizzo Calabro – tai mažas miestelis Kalabrijos vakarinėje pakrantėje, įsikūręs ant uolos virš Tirėnų jūros, apie 30 km į pietus nuo Tropeos. Jis garsėja savo turtinga istorija, siekiančia senovės Graikijos laikus, ir išskirtine gastronomine tradicija – unikaliu ledų desertu Tartufo di Pizzo.
Pizzo žymus ir tuo, kad 1815 m. čia buvo suimtas ir įvykdyta mirties bausmė Napoleono brolio sūnui, karaliui Joachimui Murat, kurio vardu pavadinta vietinė tvirtovė, kurioje šiandien veikia muziejus. Senamiestis džiugina siaurų, vingiuotų gatvelių tinklu, vaizdais į jūrą ir mažomis aikštėmis, kur verda tikras vietinis gyvenimas. „Nors Pizzo Calabro garsėja savo ledais, mane labiausiai čia žavi vaizdai…“, – įvertino Leo.
3. Kavinė „Dante“, Pizzo Calabro – autentiška kavinė Pizzo miestelyje, garsėjanti originaliu Tartufo ledų desertu. Čia galite paragauti tradicinio rankomis formuojamo apvalaus deserto, kuriame slypi tirpstančio šokolado šerdis.
Klasikinis Tartufo variantas gaminamas iš lazdynų riešutų ir šokolado ledų, įdarytas tirštu šokolado kremu ir apvoliojamas kakavoje. Šis desertas, sukurtas 1952 metais būtent šioje kavinėje, laikomas vietos kulinariniu lobiu, o ši kavinė – geriausia vieta patirti tikrą jo skonį, kur jis patiekiamas be jokių įpakavimų, tiesiai stiklinėje taurėje.
4. „Villa Vittoria“ – šeimos valdomas ūkis pietų Kalabrijoje, netoli Guardavalle miestelio, apsuptas kvapnių citrusų giraičių, alyvmedžių ir natūralios, kalnuotos gamtos. Nuo Jonijos jūros jį skiria vos keli kilometrai, tačiau čia vyrauja tyla, ramybė ir autentiškas žemės ūkio ritmas, nes vieta išsaugojusi savo tradicinį charakterį be dirbtinių turistinių dekoracijų. Ūkyje auginami apelsinai, citrinos, mandarinai, figos, alyvuogės, daržovės bei žolelės, o senovinė alyvuogių spaudykla kviečia susipažinti su tradiciniu alyvuogių aliejaus spaudimo procesu.
Svečiai čia sutinka vištas, triušius, ožkas ir gali matyti, kaip švieži produktai tiesiai iš sodo ar daržo patenka ant stalo. Viloje rengiamos kulinarinės dirbtuvės, kuriose vietos moterys ir šeimos narės moko gaminti rankų darbo makaronus, tradicinę duoną, desertus, o tam tikru metų laiku – ir šviežią ricottą ar kitus sūrius. Būtent makaronų gaminimo edukaciją čia turėjo ir Bružas. „Nesijuokit iš manęs! Va, bandžiau bandžiau ir pavyko padaryti tą makaroną“, – gamindamas makaronus juokėsi Audrius.
5. Stilo – nedidelis miestelis Kalabrijos rytinėje dalyje, netoli Jonijos jūros pakrantės. Šis miestelis mena viduramžių laikus: siauros akmeninės gatvelės, senoviniai balkonai, ir legendinė bizantiško stiliaus bažnytėlė, pastatyta dar IX amžiuje. Stilo išlaikė autentišką pietų Italijos kaimišką dvasią, siūlydamas ramų ir kultūriškai turtingą poilsį netoli jūros.
6. Vyninė „Casa Ponziana“ – mažas, šeimos valdomas vyno ūkis pietryčių Kalabrijoje, netoli Bivongi miestelio Serre kalnų papėdėje. Ūkis veikia prestižiniame Bivongi DOC regione, garsėjančiame senomis vyno gamybos tradicijomis ir unikaliu kalnuoto klimato poveikiu vynuogėms. Čia auginamos vietinės veislės, tokios kaip Gaglioppo, Greco bianco ir Malvasia, iš kurių gaminami raudoni, balti ir rožiniai vynai – tiek brandinti ąžuolinėse statinėse, tiek gaivūs ir vaisiški.
Ūkis garsėja autentiška atmosfera, kvapą gniaužiančiais vaizdais į vynuogynus ir Jonijos jūrą, netoliese esančia San Fili pilimi bei jaukiomis degustacijomis, kur lankytojams siūloma ne tik vyno, bet ir vietinių produktų – alyvuogių, sūrių, vytintos mėsos. Vynų degustaciją čia turėjo ir laidos turtuolis Audrius. „Vynų pavadinimai – ne atsitiktiniai. Jie susiję su graikų mitologija: Agape reiškia dieviškąją meilę, Himeros – troškimą, Philos – draugystę, o Melete buvo viena iš trijų mūzų – atsakinga už meditaciją. Toks ir vynas: apmąstymui ir dieviškajam įkvėpimui“, – degustacijos metu kalbėjo A. Bružas.
7. Badolato – istorinė kalnų gyvenvietė rytų Kalabrijoje. Įsikūręs ant kalvos apie 250 m virš jūros lygio, miestelis žavi autentiška viduramžių architektūra: siauros, vingiuotos gatvelės, mažyčiai balkonai, vidiniai kiemeliai ir gausybė XVII–XVIII a. bažnyčių. Įkurtas X amžiuje kaip normanų gynybinė tvirtovė, Badolato išlaikė senovinį charakterį ir siūlo unikalią galimybę pasivaikščioti gyvu istorijos muziejumi su vaizdais į jūrą ir kalnų slėnius.
Badolato dažnai pasirenkamas filmavimams, dokumentikai ir reportažams apie „autentišką Italiją“ – tai vienas iš tų Kalabrijos miestelių, kurie išsaugojo savo istorinį audinį ir šiandien gyvena tarp praeities ir naujos tapatybės paieškų. „Badolato – viena gražiausių vietų, kuriose teko man pabuvoti“, – miestelio grožiu stebėjosi varguolis, miestelyje taipogi suradęs nebrangią nakvynę.
8. Restoranas „Aquà“, Badolato – šiuolaikiškas, tačiau giliai vietinėmis tradicijomis grįstas jūros gėrybių restoranas. Virtuvės širdis – šviežia žuvis ir Kalabrijos pakrantės bei ūkių dovanos: nuo moliuskų ir kalmarų iki subtiliai paruoštų pastų su jūros gėrybėmis ar lengvų vegetariškų patiekalų. Restorano interjeras minimalistinis, modernus, leidžiantis pagrindiniu akcentu tapti skoniui ir atmosferai. Tačiau didžiausias traukos taškas – terasa, iš kurios atsiveria jaukus vaizdas į miestelio stogus, sukuriantis ypatingą nuotaiką.
9. Reggio Calabria – didžiausias Kalabrijos miestas pietų Italijoje, įsikūręs ties Mesinos sąsiauriu, priešais Siciliją. Tai svarbus regiono kultūros ir ekonomikos centras, turintis gilias istorines šaknis, siekiančias senovės Graikijos laikus (apie 720 m. pr. Kr.). Miestas išgyveno daugybę pokyčių – nuo romėnų ir Bizantijos iki normanų ir ispanų valdymo, tačiau patyrė ir itin sunkių sukrėtimų. Vienas sunkiausių – 1908 m. įvykęs žemės drebėjimas ir cunamis, kuris sunaikino didžiąją dalį miesto. Šiandien Reggio Calabria ir vėl klesti bei pritraukia būrius smalsuolių iš viso pasaulio.
10. „Falkensteiner“ viešbutis – keturių žvaigždučių „all-inclusive“ poilsio kompleksas Curinga pakrantėje, netoli Marina di Curinga ir netoli Tropeos bei Pizzo Calabro. Komplekse yra du lauko baseinai (vienas su vandens čiuožykla, kitas – suaugusiems) ir vaikų baseinas. Prie paplūdimio – privati zona su gultais, skėčiais, paplūdimio klubu, baru ir vandens sporto įranga. Svečiams siūlomos įvairios sporto ir laisvalaikio veiklos: vaikų žaidimų erdvės, mini futbolas, paplūdimio tinklinis, tenisas, padelis bei treniruočių centras.
Komplekse veikia keturi restoranai, vienas jų – „La Terrazza“. Tai elegantiškas gourmet restoranas, kuris yra tikra „Falkensteiner“ pažiba. Restorano meniu – kruopščiai atrinkti patiekalai, pagaminti iš pačių šviežiausių ingredientų, o kiekvienas svečias gali jaustis ypatingai – patiekalai patiekiami tiesiai iš šefo rankų. „Užsukau čia, nes žinau, kad viešbutis vienoje teritorijoje gali pasiūlyti gausybę veiklų: ir sporto pramogos, ir restoranai, privatus paplūdimys, net SPA centras. Apsižvalgiau čia ir konstatuoju: tai idealus pasirinkimas keliauti su visa šeima. Vaikučiai suras kur pasipliuškenti, kol tėveliai… irgi pliuškensis“, – juokėsi Bružas.
11. Scilla – nedidelis žvejų miestelis pietvakarių Kalabrijoje, Reggio Calabria provincijoje, įsikūręs ant Tirėnų jūros kranto prie Mesinos sąsiaurio. Miestelis garsėja savo vaizdinga gamta ir mitologiniu paveldu – čia ant uolos stūkso viduramžių pilis, o po ja plyti unikalus žvejų kvartalas Chianalea, kur namai tarsi kybo virš jūros vandens. Scilla siejama su senovės graikų mitologija – pagal legendą šioje vietoje gyveno pabaisa Sčila, kartu su Charybde grasinusi laivams.
Šis pasakojimas ne kartą minimas Homero „Odisėjoje“ ir iki šiol yra svarbi miestelio kultūros dalis, matoma simboliuose, meno kūriniuose ir vietos šventėse. Ant uolos stovinti Ruffo pilis – viena įspūdingiausių Kalabrijos tvirtovių, iškilusi ant aukštos uolos. Nuo XVI amžiaus pilis priklausė kilmingai Ruffo šeimai, iš kurios ir kilo jos pavadinimas. Nors per vieną žemės drebėjimą ji buvo stipriai apgriauta, šiandien pilis atkurta ir atvira lankytojams, o iš jos terasų atsiveria kvapą gniaužiantys vaizdai.
12. Tropea – vienas gražiausių Kalabrijos miestų, įsikūręs ant aukštos uolos virš Tirėnų jūros. Miestas garsėja ne tik nuostabiomis panoramomis, bet ir išskirtine istorija – čia kadaise gyveno normanai, aragonai, burbonai, o kiekvienas jų paliko savo pėdsaką gatvių struktūroje, architektūroje ir net maiste. Tropeos senamiestis – kompaktiškas, bet gyvybingas: su jaukiomis aikštėmis, bažnyčiomis ir restoranais, iš kurių sklinda kalabrietiškų patiekalų kvapas. Ir, žinoma, paplūdimiai: balto smėlio, su kristaliniu vandeniu ir vaizdu į garsiąją Santa Maria dell’Isola uolą.
13. Santa Maria dell’Isola, Tropea – buvęs benediktinų vienuolynas, kuris viduramžiais buvo svarbus religinis ir gynybinis centras. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jis stovi atskirtoje saloje, iš tiesų uola su sausuma sujungta siauru smėlio taku. Po žemės drebėjimų vienuolynas buvo atstatytas ir šiandien yra populiari lankytina vieta bei apžvalgos aikštelė, iš kurios atsiveria įspūdingi Tropeos kranto vaizdai, o esant geram orui – net Eolų salos ir Strombolio ugnikalnis. Tai bene dažniausiai fotografuojamas Kalabrijos objektas.
14. „CST Tropea“ pasiplaukiojimas burlaiviu. Kai gali neskaičiuoti nei cento ir leisti sau viską, kodėl nepasimėgavus prabanga ir neaplankius gražiausių Kalabrijos pakrančių iš jūros? Plaukiodami burlaiviu, keliautojai gali atrasti paslėptas įlankas, žydrą jūrą ir kvapą gniaužiančius krantus. Tokia pramoga mėgavosi ir laidos turtuolis Audrius Bružas. Nors jo pasirinktame naujutėlaičiame burlaivyje telpa net 16 žmonių, Audrius plaukė vienas, o ši pramoga jam atsiėjo net 700 eurų.
