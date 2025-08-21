Po 15 metų skiriasi legendinis „Lietaus“ eterio duetas Marijus Berenis ir Jonas Radzevičius

Jis teigia, jog skyrybų priežastyje nieko dramatiško nėra. Tiek Marijus, tiek Jonas, lieka „Lietuje“, tik išgyvena savotišką vidurio amžiaus krizę, o su ja kartu ateina ir noras naujiems gyvenimo iššūkiams, pokyčiams, laidoms.
„Kai radijo laidų vedėjai programų direktoriui pasako frazę „Mums reikia pasikalbėti,“ mano turima patirtis rodo, kad yra du dalykai. Arba jie norės didesnio atlyginimo, arba praneš, kad susirado kažką įdomesnio gyvenime, arba tiesiog save nori išbandyti kitoje srityje ir žada palikti darbo vietą.
Tai kai šitie vyrai man pasakė, jog mums reikia pasikalbėti, aš pagalvojau, kad kalbėsim apie pinigus, ir kai supratau, kad kalba eina apie tai, kad vyrai išgyvena vidurio amžiaus krizę ir nori išbandyti kažką naujo, apsidžiaugiau. Nes o kuris gi direktorius džiaugsis didinamas atlyginimą, ane?“, – juokdamasis sako G.Vaičikauskas.
Laukia nauja avantiūra
Puikiai klausytojams žinomas duetas per tiek metų atsiminimų pririnko tiek, kad būtų galima apie tai rašyti knygą. Ir nieko keisto, jog jiedu iš eterio kolegų tapo gerais, artimais draugais.
„Partnerių tiek televizijoje, tiek radijuje turėjau labai daug ir įvairių, tačiau su Marijumi išdirbome ilgiausiai. Tikrai nepamenu, kad būtume pykęsi. Galima sakyti, jog su kolega per tuos 15 metų praleidome daugiau laiko, nei su savo tikrais broliais. Nostalgija yra, ypač tiems pirmiems metams, kai tokie gaivališki buvom, kai mažiau bandėme kitiems įtikti, negalvodavome apie ateitį, mažiau atsargūs eteryje buvom“, – pasakoja J.Radzevičius.
„Mes su Jonu jau nebejauni, jaunatviško maksimalizmo nedaug ir esame blaiviai mąstantys – suprantame, kad viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Mes net pajuokavome, kad 15 metų radijo laidai, tai yra ne pasiekimas, o iškrypimas arba anomalija.
Ir pokyčiai manęs nebaugina, labiau net intriguoja, žavi. Žinau, kad ne visi klausytojai lengvai priima tokius ryškius pasikeitimus. Bet aš prašau visų kartu leistis į naują avantiūrą ir pažiūrėti, kas iš to išeis. Abu liekame „Lietuje“, kasdien matysimės, tik ne eteryje. Abu dirbsime su kitais žmonėmis ir netrukus apie tai papasakosime išsamiau“, – intriguoja M.Berenis.
Per 15 metų buvo visko, ypač per pilnatį
Marijus pasakoja, jog per darbo drauge metus buvo visko – ir džiaugsmo ašarų, ir liūdesio, ir įsimintinų momentų.
„Iš šio etapo išsinešu daug labai gerų dalykų ir įdomių patirčių. Visų pirma, džiaugiuosi, kad mes į Lietuvą atnešėme pokalbių šou formatą, kad daug bendravome su mūsų klausytojais. Ir, beje, mums dirbant, susiformavo sąvoka, kad mes dabar „Lietaus“ klausytojus vadiname „Lietaus“ bendruomene.
Pajutome, kad kokie mes bebūtume skirtingi, vis tiek turime labai daug bendrų dalykų. Su Jonu puikiai sutarėme, nesipykome, daug juokėmės, Jonas, didžiulis saldumynų mėgėjas, pasisavino mano saldainius, aš gal jį užknisdavau savo kategoriškumu ir smulkmeniškumu, bet jis to garsiai niekada nepasakys, nes yra labai kultūringas žmogus.
Mums būnant tiesioginiame eteryje, nutiko nemažai svarbių dalykų. Pamenu slogias nuotaikas, kai tądien prasidėjo karas Ukrainoje, pamenu Jono sumišimą, kai žmona paskambino jam ir pasakė, kad laukiasi dvynukų. Tokios akimirkos labai brangios ir ilgam įstringančios“, – prisimena M.Berenis.
„Prisiminimų iškyla tikrai daug ir labai įvairių. Buvo ir kuriozinių situacijų, ypač per pilnatį. Pašnekovai ir nusikeikdavo tiesioginio eterio metu, o mums tekdavo gelbėtis, tai pasijuokdavome ir pagirdavome lietuvių kalbą – kokia ji turtinga, kiek necenzūrinių žodžių turi.
Visada, kiekvienam paskambinusiam, rodydavome didžiulę pagarbą, kad ir kas jam ant liežuvio nuslysdavo. Kartą išgirdome iš pašnekovo, kad neva Gražulis traktorių pavogė ir Jonas apie tai žino. Tai tikrai buvo laidų, kai iš juoko susirietę prie mikrofonų sėdėdavom. Ar kažkas erzino? Erzino – per stiprus žodis, bet pastebėjau, jog ilgainiui Marijus vis pasiskolindavo mano sugalvotas frazes, tokias kaip „iš kurios parapijos skambinat?“, „iš visų menkų jėgų“ ar „karoliukų varstymas“, kai kalba pasisukdavo apie meilės scenas“, – prisiminęs juokiasi J.Radzevičius.